Dichiara y Fantino festejaron el pase a la final por el ascenso a la Primera Nacional de Villa Mitre

El equipo bahiense consiguió el último domingo la clasificación a la final que definirá el primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino contra Güemes de Santiago del Estero, en Río Cuarto, Córdoba, el próximo fin de semana.

El intendente montehermoseño Alejandro Dichiara, no ocultó su alegría por el logro de Villa Mitre, ratificando su predilección por el club que acostumbra disputar partidos de básquetbol en el Polideportivo local.

“¡Qué lindo es ser de Villa Mitre!” festejó en su cuenta personal de Twitter; felicitó al plantel y a los dirigentes y los arengó para el encuentro decisivo.

En el caso de Alejandro Fantino está claro que su preferencia por el club bahiense ha sido influenciada por su novia, María Constanza “Coni” Mosqueira, quien vivió antes de su mudanza a Buenos Aires en el hogar familiar ubicado muy cerca de “El Fortín”, como se denomina al estadio de fútbol de Villa Mitre. Incluso tiene con su familia un muy coqueto negocio de ropa femenina en el centro del popular barrio.

Lo cierto es que el conocido hombre de medios aceptó con gusto el convite al punto que en la red social Facebook circula un video grabado por el propio Fantino en el que muestra una pared pintada, en algún sector del barrio, en el que se lo escucha decir: “Paré a mirar este arte callejero ¡qué lindo que está, eh! Los Mosqueira me dicen que si vengo a Villa Mitre no deje de conocer Bahía Blanca, así que ahora me voy a conocer Bahía…”

Incluso, en junio del año pasado, su pareja compartió un video en el que el conductor televisivo declara su pasión por el tricolor bahiense.

Al ser reporteado hace pocos días por la FM Atlántica bromeó sobre la tradicional puja entre los habitantes de la original barriada con el resto de los bahienses. (Noticias Monte Hermoso)