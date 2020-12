Facundo Astudillo Castro: duro cruce entre los abogados de su madre y Sergio Berni

El ministro de Seguridad acusó a Luciano Peretto y Leandro Aparicio de “desviar la investigación y entorpecer la Justicia”. Ambos le respondieron.

A horas de que la Cámara Federal de Bahía Blanca se aboque a analizar en profundidad la causa, resurgieron los cruces entre Sergio Berni y los abogados de la mamá de Facundo Astudillo Castro (22). El nuevo capítulo lo inició el sábado, en el horario central de la televisión, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“Al igual que en el caso Nisman, desde el primer día planteé una postura, que no tenía que ver con un capricho o un encubrimiento, sino que había indicios claros y precisos”, le dijo Berni a Andy Kusnetzoff en el programa Podemos Hablar (PH), porTelefé. Allí reiteró su defensa de los policías sospechados de haber participado en la desaparición del joven, que el 30 de abril partió desde Pedro Luro a Bahía Blanca y nunca llegó.

Además, apuntó contra Luciano Peretto y Leandro Aparicio, aunque sin nombrarlos, al criticar "el accionar de sus dos abogados que, lejos de buscar la verdad, buscaron por todos los mecanismos ensuciar la causa y desviar la investigación".

“Esto no va a quedar así, acuérdese lo que le digo. Al abogado de Facundo lo vamos a tener declarando (ante la Justicia) por haber entorpecido el accionar de la Justicia”, agregó Berni, sin precisar a cuál de los dos letrados de Cristina Castro se refería. Clarín consultó a ambos, que coincidieron en contraatacar al funcionario bonaerense, por esos dichos y otros previos a lo largo del caso.

“En realidad, es el actuar del ministerio el que ha obstruido totalmente la investigación”, le respondió Luciano Peretto. “Cuando se radica la causa en la Justicia federal, para nosotros, el retiro de la jurisdicción de la Policía no solo debía ser operativo, sino también de opiniones”, remarcó el abogado desde Pedro Luro.

"Sin embargo, pese a estar separada, la Bonaerense siguió metiendo presión, cuando el ministro de Seguridad empieza a decir que la Policía no tiene nada que ver y que actuó siempre bien, cuando sabemos que ha sido absolutamente irregular su accionar”, opinó Peretto.

Cuando la Justicia bonaerense cedió la competencia al fuero federal, a principios de julio, la Bonaerense trabajaba en una sola hipótesis y era que Facundo había llegado a Bahía Blanca. El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez siguió esa línea, pero amplió el radar de la investigación a la zona de Villarino, donde Facundo había sido retenido por violar la cuarentena y fue visto por, al menos, cuatro agentes policiales, informó www.clarin.com

Después de varias jornadas de búsqueda entre ambos distritos, tres pescadores divisaron el 15 de agosto un cuerpo en la zona de Cola de Ballena, un recodo del estuario bahiense. Dos semanas después se comprobó que los restos esqueletizados eran del joven.

“Cuando aparece el cuerpo, Berni manifiesta que al costado del cuerpo se encontraba la mochila y no fue así”, citó el abogado como una de las intromisiones que le adjudican al polémico ministro. Mencionó también su defensa de una supuesta pista narco en el caso y de una testigo que Gendarmería debió llevarla por la fuerza a declarar tras ser considerada en rebeldía.

“Quitemos por un segundo la posibilidad de que la Policía haya tenido implicancia en la muerte de Facundo y hablemos desde el punto de vista de los procedimientos. Fueron absolutamente irregulares y para nosotros una intromisión directa del ministerio de Seguridad en la causa”, dijo Peretto.

Además, señaló que, con sus declaraciones, Berni busca “cubrirse y amedrentar a la querella e intimidar para que se frene la investigación”. Este miércoles vence el plazo dado por la Cámara Federal bahiense a abogados y fiscales para que fundamenten la solicitud de una serie de medidas de prueba que abonan la hipótesis de la participación policial en la desaparición forzada.

Esto incluye allanamientos y procedimientos en destacamentos policiales y el secuestro de cerca de medio centenar de teléfonos de agentes de Villarino y Bahía Blanca. Las acciones fueron rechazadas por la jueza federal María Gabriela Marrón, a quien los abogados de Cristina Castro recusaron antes del fin de semana largo.

En las últimas semanas, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin, que debieron recurrir a la Cámara con un recurso de queja, incorporaron más pruebas sobre la misma línea de investigación. Algunas surgen de declaraciones testimoniales y otras parten del análisis de desgrabaciones de comunicaciones telefónicas realizadas por la DATIP, de la Procuración General de la Nación, aseguraron fuentes judiciales.

Peretto no descartó que la alusión de Berni a “un abogado” en sus dichos se relacione con el expediente que le abrió Marrón, luego de que difundiera información relacionada con la autopsia de Facundo. La jueza le encargó a Martínez que investigue si el letrado violó secretos judiciales y al Colegio de Abogados de Bahía Blanca que analice la ética de su conducta.

“Desconozco cuál es el estado de esa causa, ni he recibido traslado de fiscalía, ni del Colegio”, aseguró Peretto. No descartó igualmente que Berni tuviera información sobre ese expediente, que él no posee.

Recordó que la noche que apareció el cuerpo de Facundo, Cristina dijo que había oído cómo el fiscal hablaba por teléfono con el ministro de Seguridad sobre el hallazgo. Tanto Martínez como Berni negaron esa comunicación.

"No vi el programa y no sé de qué me acusa”, advirtió por su parte el abogado Leandro Aparicio sobre las declaraciones de Berni. Tampoco descartó que sean un tiro por elevación por haber denunciado a fiscales en el caso del crimen de Katherine Moscoso, asesinada en mayo de 2015 en Monte Hermoso. Aparicio patrocina a la familia de la chica.

Facundo, según la autopsia, murió por asfixia por sumersión en el cangrejal donde lo hallaron. En sus restos no detectaron signos de violencia. Cristina Castro, sin embargo, no tiene dudas: "Lo mató la Policía Bonaerense".