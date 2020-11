"El personal médico para el hospital de campaña en Monte Hermoso vendrá de Buenos Aires"

Esas fueron las palabras del Intendente Alejandro Dichiara, quien informó que "nos garantizaron que cada uno de los hospitales móviles venía con la totalidad del recurso humano". Con respecto a la llegada de propietarios no residentes a la ciudad a partir del 1° de noviembre, informó que "llegan 300 vehículos por día, sin ningún tipo de problema".

“Se viene cumpliendo normalmente el tema de los turnos las 300 personas por día desde el día lunes 26. Si hay alguien que necesita quedarse un día más y lo justifica, se comunica con la Secretaría de Turismo y se lo autoriza para quedarse un día más. La verdad que venimos muy bien. Los turnos son por 24 hs máximo, si tienen alguna otra necesidad por 48hs y se dan una sola vez hasta el 1 de diciembre que es donde se va a inaugurar la temporada oficialmente y donde todos ya pueden venir a ingresar a su vivienda sin ningún tipo de tiempo o de estadía", indicó Dichiara.

El Jefe Comunal dijo que "vienen 300 vehículos por día y tenemos prácticamente todo completo hasta el jueves de la semana que viene".

"Vienen ingresando una importante cantidad de no residentes de toda la región y, si Dios quiere, va a poder estar todo el mundo pudiendo venir a ver su vivienda por lo menos un día en su totalidad en los próximos 15 días aproximadamente", agregó.

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN SANITARIA EN MONTE?

“Igual. 18 casos, 16 recuperados, así que seguimos exactamente igual por suerte hasta ahora, esperamos llegar de la mejor manera a los primeros días de diciembre que es el lanzamiento de la temporada porque también, indudablemente, si alguien quiere venir de vacaciones lo primero que mira es si realmente no hay circulación comunitaria. No hay posibilidad de contagio, ha sido baja la cantidad de casos que se tuvo y en eso Monte Hermoso es una ciudad que indudablemente da calidad

de vida al respecto por la poca cantidad de casos y de contagios que hemos tenido”.

EN FUNCIÓN DE ESTO QUE ESTÁS MANIFESTANDO EL OTRO DÍA HICISTE DECLARACIONES CONFIRMANDO LO QUE TE DIJERON DESDE EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES QUE SE VA A ARMARA UNA ESPECIE DE HOSPITAL DE CAMPAÑA Y QUE YA TE ESTABAN POR GIRAR LOS FONDOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS.

“Nosotros hemos sido uno de los 18 lugares elegidos como centros turísticos importantes a nivel nacional para la instalación de estos hospitales móviles. 5 se van a instalar en la Costa Atlántica Bonaerense, 1 en San Bernardo, 1 en Villa Gesell, 1 en Mar del Plata, 1 en Necochea y 1 en Monte Hermoso".

Dichiara mencionó que "nosotros ya iniciamos los trabajos que tienen que ver con el movimiento del suelo y la platea que se va a empezar a hacer en el lugar que se hace con fondos provinciales".

"Son 650 metros cuadrados que tiene el hospital y, una vez terminada la platea, vienen de Nación directamente a través del Ministerio de Obras Públicas, instalan el hospital móvil automáticamente que si Dios quiere a más tardar el 15 de diciembre tendríamos que tenerlo ya instalado y en funcionamiento con recurso humano que viene de Nación, con un hospital que va a ser exclusivamente para atender a posibles enfermos Covid y para cualquiera que tenga síntomas tener laboratorio para poder llevar adelante los reactivos para saber si son positivos o no".

El ex legislador provincial explicó que "después, a partir de ahí, vamos a tener un hotel que va a funcionar como aislamiento, en ese caso va a ser para la persona que obviamente esté contagiada".

"Hemos comprado con fondos municipales una ambulancia de las únicas tres que hay en el país y que están equipadas exclusivamente para Covid y una ambulancia 4x4 que nos mandan del Ministerio de Salud de Nación sumado a que vamos a tener del 15 de diciembre al 15 de marzo 4 médicos terapistas intensivistas que se van a hacer cargo de una terapia dentro de nuestro hospital Ramón Carrillo las 24hs", remarcó.

"Esperemos estar a la altura de las circunstancias y haber mejorado el sistema de salud con respecto a lo que nosotros teníamos como para poder afrontar una temporada que indudablemente pinta con posibilidades de ser compleja”, subrayó.

UNO DE LOS TEMAS CENTRALES EN ESO ES EL PERSONAL. ¿A VOS TE CONFIRMAN QUE EL PERSONAL VENDRÍA DE NACIÓN?

“Todos los intendentes lo primero que hablamos es que estamos contentos con que nos manden infraestructura pero la infraestructura sin recurso humano es exactamente lo mismo para nosotros porque no tenemos recurso humano. Nos garantizaron que cada uno de los hospitales móviles venía con la totalidad del recurso humano de Nación o de Provincia. Me imagino que todos vendrán de Capital Federal o La Plata. No solamente son médicos sino también hay bioquímicos, que tiene que ver con todo este tema de los reactivos".

¿ESO IMPLICA QUE ALGUNOS OTROS TRABAJADORES DEL SECTOR TAMBIÉN LOS TENGA QUE PONER EL MUNICIPIO? CAMILLEROS, PERSONAL DE LIMPIEZA.

“No. Todo lo que tenga que ver con este hospital móvil el recurso humano tiene que venir directamente de Nación o de Provincia. Nosotros vamos a tener el personal para todo lo que es el Hospital Ramón Carrillo que es el hospital nuestro”.

¿HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE HACER ALGUNA PREVISIÓN DE LO QUE PUEDE PASAR EN CUANTO A LA TEMPORADA, EN CUANTO A CANTIDAD DE GENTE, A LOS ALQUILERES?

“La provincia va a lanzar una app Cuidar Verano que es la app donde todo el mundo que quiera venir o vaya a veranear a cualquier lugar de la costa atlántica va a tener que tener sí o sí esa aplicación bajada en su celular o en su computadora. A través de esa aplicación decida cuál es el lugar que van a ir de vacaciones, bajo qué modalidad, si va a ser alquilando, con una reserva de hotel o si es propietario, de que día a qué día va a estar, eso lo mandan a una aplicación que vamos a

tener nosotros en el municipio y damos la aprobación al respecto".

Dichiara argumentó que "esto es para tratar de limitar la cantidad de gente que pueda haber en cada uno de los lugares y cada uno de los intendentes va a decir cuál es el límite de gente que vamos a proponer".

"Ahí se va a presentar un problema que es lo que estábamos planteando ayer que tiene que ver con el que viene a pasar el día porque nosotros podemos llegar a tener un lleno total en la ciudad entre ocupación hotelera, inmobiliaria, a través de casas y departamentos y el propietario aproximadamente ponele 60.000 personas pero un día lindo con una zona de influencia con tanta densidad poblacional como la que tenemos la gente se levanta a la mañana y dice me voy a pasar el día a Monte Hermoso y esas 60.000 personas pasan a ser 100.000 en el día automáticamente y ese rebalse de alguna forma es el que nos puede llegar a traer complicaciones de aglomeraciones y ahí hay que ver hasta dónde la municipalidad va a decir cuánta cantidad de gente es la que puede vacacionar en nuestra ciudad durante esta temporada y cuando se cumpla el cupo a través de esa app no va a haber lugar para más gente y va a haber que rechazarla", enfatizó.

"La gente se va a dar cuenta a través de la aplicación de que no tiene más cupo en la playa de Monte Hermoso para vacacionar y por intermedio de esa no va a poder circular por la ruta. Esa es la idea que tienen de provincia de limitar de alguna manera la cantidad de gente que pueda haber en los distintos destinos turísticos con los inconvenientes que esto puede acarrear, en el acceso indudablemente va a ser complicado explicarle a una persona que no se bajó la aplicación que no tiene lugar para poder ingresar a Monte Hermoso”, manifestó.

SE PLANTEAN LIMITAR LA CANTIDAD DE PERSONAS EN LOS LUGARES TURÍSTICOS.

“Sí, está esa posibilidad de limitar la cantidad de personas de acuerdo a lo que se piense que puede ser el límite para no sobrecargar de gente y sobre todo que se produzcan aglomeraciones en distintos lugares y no se respete fundamentalmente el distanciamiento social y se facilite la posibilidad de los contagios de Covid”.

¿ESTO SE HARÍA CON CONTROLES EN LOS ACCESOS O CON CONTROL EN LA HOTELERÍA E INMOBILIARIAS?

“No. La idea es el control en los accesos, o sea, una app que sería la que habilita y aquel que esté habilitado tenga la posibilidad de pasar y aquel que no tenga bajada la app y no esté habilitado que no pueda ingresar al lugar”.

ESTA SITUACIÓN QUE HA SURGIDO ESTOS ÚLTIMOS DÍAS DE CONTROVERSIAS DE LEVANTAR O NO LEVANTAR LOS CONTROLES ¿HA SIDO MUY FLUIDO? ¿HA SIDO RÁPIDO? ¿LO HAN PODIDO EFECTUAR

DE LA MEJOR MANERA ESTOS 300 INGRESOS DIARIOS?

“Vienen ingresando bien. Por ahí se acumulan 20, 30, autos, en las primeras horas de la mañana que es cuando todo el mundo ingresa pero ha tenido bastante celeridad porque cada uno ya llega con la reserva hecha, los chicos que están de turismo ya han avisado y van con una planilla completa con el número de patente y la marca de auto que va a ingresar entonces se le va dando agilidad en todo lo que se puede y por suerte hasta ahora viene todo bastante bien”.

TODO ESTO QUE SE HABLABA ANTERIORMENTE QUE DURANTE MUCHO TIEMPO SE ESPECULÓ SOBRE EL TEMA DE LO QUE LE PASABA A LAS VIVIENDAS, QUE NO LOS DEJABAN ENTRAR, NO HAN TENIDO INCONVENIENTES MAYORES EN CUANTO A QUE LA GENTE QUE HA INGRESADO HASTA EL MOMENTO HAYA DENUNCIADO GRAN CANTIDAD DE CASOS DE ROBOS.

“Nada. Hubo una sola denuncia la semana pasada de una propiedad en Sauce Grande que le habían robado un televisor, me parece, y algunos elementos de limpieza que tenían en un galponcito afuera, después no ha habido denuncia, por lo menos todo el que ha venido se ha encontrado con que la casa estaba en perfecto estado más allá obviamente de tener 8 meses cerrado, las consecuencias que eso puede traer como puede ser humedad, etc”.

Dichiara afirmó que "no ha habido grandes problemas, que era un poco lo que decíamos nosotros en su momento que no era una preocupación lo que veíamos con el tema de lo que tenía que ver con los robos, que había mucho menos que otros años y que no era la situación como la querían plantear algunos malintencionados que lo que estaban era metiendo leña al fuego para que se produzca un choque como el que se produjo en varias oportunidades en cuanto a discusiones sobre todo a través de las redes sociales en que los montehermoseños y los bahienses, los bahienses y los montehermoseños, cosa que no es real absolutamente para nada".

"Yo siempre digo que hay un alto porcentaje bahiense que ama Monte Hermoso y que va a venir y que quiere disfrutarlo, que sigue invirtiendo en la ciudad, y los montehermoseños estamos agradecidos a los bahienses y a toda la gente de la región que vengan, inviertan y gasten aquí en Monte Hermoso", enfatizó.

¿CÓMO TOMASTE QUE EL INTENDENTE GAY LE HAYA PRESENTADO ESA NOTA QUE ALGUNOS VECINOS LE HICIERON LLEGAR PARA EL GOBERNADOR?

“Él tendrá sus motivos. Si son vecinos de Bahía Blanca que le entregan una nota al Intendente para que se la haga llegar al gobernador, él tiene que canalizar el pedido del propietario o del contribuyente de Bahía Blanca. El gobernador fue muy claro al respecto, o sea, el día que lanzó la temporada en Mar del Plata dijo la temporada se lanza oficialmente para todo el turismo a partir del 1 de diciembre y, a partir del 1 de noviembre, para que puedan ir a visitar los no residentes bajo los protocolos que tenga cada uno de los municipios".

El Intendente aclaró que, "en el caso nuestro en Monte Hermoso, tenemos un protocolo aprobado por el Concejo Deliberante por unanimidad en donde dice 300 vehículos por día entrando entre las 10 y las 18 hs y retirándose al otro día a las 10 de la mañana".

¿TE LLAMÓ EL GOBERNADOR DESPUÉS DE ESO?

“Hablé ayer en un Zoom con Costa y Carli Bianco que tuvimos los intendentes de la costa y nos preguntaron cómo estaba la situación con los no residentes y ahí me comentaron que le habían entregado una nota pero que había sido bien claro al respecto el gobernador, igual no hay ningún decreto del gobernador ni nada que oficialice de alguna manera en papel ni que se va a lanzar la temporada el 1 de diciembre ni que se autoriza a los no residentes a partir del 1 de noviembre", finalizó.