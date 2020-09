Por una medida de fuerza en el cementerio, el Intendente de Punta Alta participó del traslado de un cadáver

La noticia fue confirmada por allegados a la necrópolis, quienes manifestaron que un servicio que estaba demorado y que era reclamado por los familiares, fue realizado por funcionarios del municipio acompañados por el intendente Mariano Uset, debido a una medida de fuerza que realizan trabajadores municipales.

El inédito episodio aconteció en la tarde de este martes. Los deudos de una mujer fallecida reclamaban por la demora en el servicio de sepelio cuando fueron informados de la medida de fuerza que llevaban adelante los trabajadores de la necrópolis, informó www.elrosalenio.com.ar

Allegados contaron que tras la espera que llevaban a cabo los familiares con el ataúd, ingresaron al predio municipal el intendente con funcionarios de su Gobierno quienes realizaron la inhumación.

Entre los funcionarios se encontraban los secretarios de Obras, Servicios y Economía, Ignacio Torrontegui, Luciano Caldevilla y Martin Ferster, respectivamente.

La noticia fue confirmada por los trabajadores quienes mantuvieron la postura de la medida de fuerza por el reclamo.

En diálogo con Radio Rosales, Ignacio Torrontegui contó que” veníamos desde la mañana atendiendo los reclamos de los familiares para realizar la inhumación. Lo hablamos con el intendente y al ver que no se iba a hacer por una medida de fuerza, decidimos ir nosotros”.

“Transportamos el féretro hasta el nicho, acompañados por el intendente Uset y cuando lo íbamos a subir se acercados dos trabajadores del cementerio que estaban mirando y pidieron seguir el trabajo” agregó.

“He bancado muchas cosas y respeto al Sindicato de Trabajadores Municipales pero esto no podía pasar, no se juega ni se extorsiona con un fallecido, esto no podía quedar asi, por eso actuamos” aclaró.

“Hoy queda como una anécdota fea, horrible, es duro para los familiares tener que pasar por esto. Cuando hay diferencias entre el sindicato y el Gobierno estas cosas no pueden pasar” agregó el funcionario.