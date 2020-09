Punta Alta: a través de un engaño telefónico, le robaron $40.000 a una persona

Ocurrió el viernes por la tarde cuando el damnificado recibió un llamado desde un celular con característica de Bahía Blanca, desde donde le dijeron que era beneficiario del IFE y que estaba por cobrar la suma de 17 mil pesos.

El hombre de 26 años, que se identificó en Radio Rosales como MM, contó que “el interlocutor dijo ser abogado de ANSES de Bahía Blanca y estaba llamando a los beneficiarios que habían sido elegidos para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia”.

“Realmente no caí en ese momento, sabía que pasaban esas cosas pero me confié. Como necesitaba la plata seguí los pasos hasta el cajero. Ahí me pidió el número de cuenta y el Token de Seguridad, y me decía que en pocos minutos iba a estar depositado el dinero. Como yo no tenía fondos, no me preocupé”, contó.

El estafador, le solicitaba datos de otras cuentas para poder acreditarle la totalidad del beneficio, pero como no logró obtener información dio por finalizada la comunicación.

Minutos más tarde, y tras comunicarse con el Banco, la víctima se enteró que habían solicitado un préstamo de 40 mil pesos a su nombre.

La denuncia fue radicada en la comisaría local y se dio intervención a la Ayudantía Fiscal, informó www.elrosalenio.com.ar

Una medida cautelar benefició a otra victima

Días atrás, en comunicación con Radio Rosales, la Ayudante Fiscal Lorena Villagra expresó que tras una gestión que realizaron por una estafa similar, el Juzgado de Garantías hizo lugar a un pedido y dispuso una medida cautelar a una mujer que había sido estafada con un préstamo de 200 mil pesos.

La víctima había sido engañada telefónicamente y los delincuentes lograron obtener los datos de su cuenta y pidieron un préstamo a través de su Home Banking.

El Banco comenzó a descontarle las cuotas pero debió detenerse por la orden de la Justicia.