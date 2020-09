"El problema en Punta Alta no es la disponibilidad de camas Covid sino de clínica general"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO el Intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, quien explicó que redujo el espacio de Covid "porque habíamos arrancado con 12 camas en el Hospital Municipal, hoy tenemos 8 Covid que están subocupadas y todavía tenemos vacancia".

“Estamos levantando el promedio y otra vez andamos entre 30 y 40 días de duplicación de casos, habíamos llegado a los 80 en un momento y lo que nos viene preocupando estas semanas es que vemos que la región se complica, los efectores de salud que también nos contienen a nosotros, como Bahía Blanca se van complicando y los números crecen como también nos advirtieron de acá hace un mes cuando se empezó a ver que el virus se trasladaba al interior de la provincia de Buenos Aires", indicó Uset.

El Jefe Comunal comentó que "estamos con muchísima preocupación, viendo que, por un lado, todo lo positivo que tiene que ver con haber aprendido a convivir con la enfermedad y ver que la gran mayoría de los vecinos hoy sabe cómo cuidarse pero también este veranito que tuvimos hizo que muchos se relajaran un poco".

"Esto lo estamos viendo tal vez no en el cliente del comercio pero sí lo vimos en algunos comercios. Un relajamiento en la convivencia diaria pudo haber habido y viviendo esa preocupación porque el número es importante. Ya llegamos a los 300 casos confirmados y estamos alrededor de los 80 activos", remarcó.

¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DE LA GENTE? USTEDES DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO LO QUE PUEDEN HACER ES LLEVAR TRANQUILIDAD, CONTAR LA REALIDAD DE LO QUE ESTÁ PASANDO, LO QUE NO PUEDEN ES MULTIPLICAR LOS MÉDICOS, MULTIPLICAR ENFERMERAS, MULTIPLICAR CAMILLAS O RESPIRADORES. ¿CUÁNTO TIENE QUE VER LA IRRESPONSABILIDAD NUESTRA EN NUESTRO COMPORTAMIENTO? ¿CUÁL ES LA REALIDAD EN EL DISTRITO? ¿HAY ALGÚN TIPO DE PENALIDAD PARA AQUELLOS QUE NO LLEVAN BARBIJO? ¿CÓMO HACEN EN LA CONCIENTIZACIÓN DEL CIUDADANO COMÚN DE NO JUNTARSE?

“Creo que si en Rosales no estamos peor, es por la gente porque somos muchos, hay mucha circulación, hay muchas actividades que se están desarrollando con lo cual es una tranquilidad para la economía de muchísimas familias. Vemos que el vecino de Punta Alta en general es muy respetuoso".

Uset explicó que "cuando nos referimos los más jóvenes, los que se sienten más inmunes a la enfermedad y la pasan con mucha tranquilidad y hasta si se quiere algunos epidemiólogos teóricos han establecido que hasta sería sano que esa franja etaria se contagie masivamente para establecer barreras de inmunidad en la sociedad".

"El tema es que finalmente ese paciente positivo, asintomático o no, llega a casa y contagia a los padres y les complica gravemente la salud. Nos falta trabajar un poquito esa franja etaria, la que se siente más fuerte que el promedio, la que le tiene menos miedo a la enfermedad y no tiene completa conciencia de cuánto puede complicarles la salud y la vida", subrayó.

El funcionario rosaleño mencionó que, "de cara a la temporada, cerramos algunos espacios públicos y hemos visto algunos que nunca creíamos que teníamos y que son abordados por la gente para tener un contacto al aire libre".

"Como lo anunció el Presidente, los encuentros sociales hasta 10 personas se pueden hacer en espacios públicos y la gente tomó el espacio público como lugar de encuentro", añadió.

"Se inventaron todos los lugares posibles de encuentro social en lugares públicos no administrados ya sea que tenga que ver con el frente costero o no, con salitrales, con vías abandonadas, con arroyos. La gente supo buscar el lugar donde encontrarse. Lo que nos queda ahí es cuidarnos cuando son familias no convivientes, mantener el uso del tapaboca y evitar compartir el mate. Esa es la pelea más dura que tenemos hoy día", sostuvo.

VAS POR LA CALLE VOS Y VES GENTE QUE VA SIN BARBIJO ¿QUÉ ES LO QUE DEBERÍA HACERSE?

“Hago lo que hace la gran mayoría de los vecinos, bocina y el gestito circular alrededor de la boca, ponete el barbijo. Estamos con la juventud del partido, quienes el fin de semana tienen una actitud de militancia y van a los espacios públicos, a entregar barbijos".

Uset dijo que "no estamos deteniendo a nadie por no usar el barbijo ni circular por un espacio público sino que, cuando los grupos son grandes, los invitamos a disolverse".

"A veces policía también hace lo suyo, pero es muy difícil y también es el lugar más propicio para encontrarse, encontrarse en el quincho de una casa o encontrarse un ratito en un parque", agregó.

¿CUÁNTAS CAMAS TIENEN DISPONIBLES PARA COVID Y CUÁNTAS DE TERAPIA INTENSIVA EN EL DISTRITO?

“Terapia intensiva son 12, aproximadamente, entre el Naval y el Municipal. Ambos tienen baja tasa de ocupación, lo mismo que las camas Covid. Lo que tenemos más completo por las patologías estacionales lo que es clínica, de hecho, reduje el espacio de Covid porque habíamos arrancado con 12 camas en el Hospital Municipal y fuimos reduciendo y hoy tenemos 8 Covid que están subocupadas, todavía tenemos vacancia".

Uset comentó que "algo parecido pasa en el Hospital Naval, que es un hospital de la obra social y hoy tenemos convenios para derivar pacientes ahí de complejidad lo mismo que los tenemos con algunos efectores regionales de Bahía Blanca, el Penna nos ha resuelto varias complicaciones".

"En el caso particular del Naval, también funciona como un hospital regional donde entre esas camas ocupadas hay camas de pacientes de otros distritos, en donde hay afiliados a esa obra social que su atención natural la tienen que tener ahí. Se están recibiendo pacientes de la zona, sobre todo, de derivaciones de geriátricos", remarcó.

DE ACUERDO A LO QUE ESTÁS MENCIONANDO ME DA LA SENSACIÓN DE QUE HOY EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE QUE TIENEN NO ES CON CASOS COVID SINO CON CLÍNICA GENERAL.

“En el caso del Hospital Municipal, que puedo dar fe, los fines de semana me suelo dar una vuelta, casi ocupación plena en sala de clínica donde hay pacientes haciendo algún posoperatorio, alguna patología respiratoria pero confirmado que no son casos Covid sino enfermedades estacionales. En el área de oncología, pediatría, con una muy buena ocupación salvo la parte de maternidad que es la que tenemos como amortiguador”.

¿LA GENTE ESTÁ YENDO MUCHO A PEHUEN-CÓ?

“Vamos a definir para el próximo fin de semana y el otro ante la circunstancia de la primavera pero hoy lo que tenemos es que los vecinos de Coronel Rosales pueden concurrir a Pehuen-Có para hacer actividades deportivas individuales como en cualquier parte del distrito y, después, los que tienen segunda residencia, sean o no de Rosales, pueden ingresar a su vivienda".

Además, manifestó que "en el caso de no residentes, cuyo domicilio original es fuera del distrito de Coronel Rosales, no está autorizado el pernocte".

"Tienen la posibilidad de cuando quieran, cuando duden, cuando quieran volver a su casa, ver su casa cómo está, el riego, si tienen aviso de que puede haber alguna intrusión, a su casa la pueden ir a ver las veces que quieran y pasar el día sin posibilidad de pernocte", reiteró.

TODOS AQUELLOS QUE TIENEN PROPIEDAD EN PEHUEN-CÓ PUEDEN IR Y QUEDARSE, NO HAY NINGÚN INCONVENIENTE. ¿SE DEJA ENTRAR A LA PERSONA CON SU GRUPO FAMILIAR?

“Aquellos que son vecinos de Coronel Rosales que tienen domicilio en Punta Alta o en cualquiera de sus localidades puede ir y pernoctar. Quien es propietario de una vivienda de segunda residencia pero no es vecino del distrito de Coronel Rosales, puede ir, ver su vivienda, en cualquier caso y en cualquier momento, lo que no puede es pernoctar, tiene que ir con el alimento del día para evitar circular por comercios, hacer un uso muy prudente de verificar el estado de su casa”.

NO TIENE PERMITIDO NI IR A LA PLAYA NI IR A PESCAR.

“No, porque son las actividades recreativas que en todos lados están permitidas para los vecinos de cada localidad”.

DIGO ESTO PORQUE EL INTENDENTE DE MONTE HERMOSO EL OTRO DÍA DIJO AQUELLAS PERSONAS QUE INGRESEN CON TURNO A MONTE HERMOSO VAN A PODER HACER VIDA NORMAL EL DÍA QUE ESTÉN, VAN A PODER IR A LA PLAYA, VAN A PODER IR A PESCAR, Y DEMÁS, PERO AL OTRO DÍA A LAS 10 SE TIENEN QUE IR. POR ESO DIGO, ESTO ES DISTINTO A LO QUE PLANTEA CORONEL ROSALES.

“Comenzamos con el corredor seguro en una etapa muy temprana de la pandemia y, a partir de ahí hoy, se puede hacer eso. Es una política para el vecino del distrito y otra para el que no es vecino del distrito. Tenemos que entender que el vecino que no es del distrito viene de lugares de otras condiciones epidemiológicas y lo que tratamos de evitar es que la permanencia sea cuando tiene su segunda residencia sea para ver su casa y si no tiene casa va a estar deambulando y es lo que queremos evitar”.

ES UNA SITUACIÓN QUE CONTRASTA CON LO QUE VA A SER MONTE HERMOSO. EN MONTE HERMOSO VOS ENTRASTE Y UNA VEZ QUE ENTRASTE HACÉS VIDA NORMAL DENTRO DEL DISTRITO, QUERÉS IR, SALIR, IR A COMER ALGO, QUERÉS IR A PESCAR, QUERÉS IR A LA PLAYA, LO PODÉS HACER, AL OTRO DÍA A LAS 10 TE VAS. ESTO ES LO QUE DIJO EL INTENDENTE.

“No sé si eso está permitido, si estará permitido para quienes no tienen segunda residencia”, finalizó.