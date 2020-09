Dichiara: "Trabajamos en cuidar al vecino y no vamos a tirar todo por la borda"

"Nosotros tenemos todas las entradas cubiertas para no permitir el ingreso de los que no tienen domicilio en nuestra ciudad". El intendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara se refirió en Radio Rosales a la caravana que organizaron propietarios no residentes de la región que quieren ingresar a la localidad a ver sus viviendas.

"Nosotros nos sentimos totalmente respaldados y acompañados por la gente, siguen priorizando el tema de la salud, de cuidarnos. Äcá estamos llevando una vida totalmente normal adentro de la ciudad. Teníamos pensado un protocolo aprobado por el Concejo Deliberante para iniciar la reapertura de los no residentes con previas inscripciones, pero la realidad de la región y los consejos del gabinete epidemiológico no lo permiten"

Además disparó contra su par en Bahía Blanca por liberar actividades cuando la situación sigue siendo grave:

“Hicimos un esfuerzo por cuidar a toda la población y no podemos tirar todo por la borda cuando la región está en su peor momento, cuando Bahía Blanca que tiene el 50 por ciento de los propietarios no residentes de la región liberó absolutamente todo” dijo Dichiara.

“Con 60 o 50 casos por día en Bahía Blanca y con un hospital Penna donde hay más de 40 por ciento de las camas Covid ocupadas, nos preguntamos entonces si vamos a dejar entrar a propietarios de Bahía Blanca. Estaremos dejando entrar a gente que quizás traiga el virus a contagiar a la gente de Monte Hermoso que hace 160 días que se está cuidando” mantuvo.

Sobre la caravana que organizaron propietarios no residentes para el sábado, Dichiara dijo que "Cerrar el acceso no es un capricho mío, hay un DNU que no permite la circulación si no es esencial". La caravana me imagino que no se va hacer, que no va a haber una irresponsabilidad tan grande, esto de andar en caravana, no estamos en momento de juntarse la gente ni mucho menos, en donde se puede contagiar el virus. Nosotros tenemos todas las entradas cubiertas para no permitir el ingreso de los que no tienen domicilio en nuestra ciudad"

“Nosotros somos los primeros en querer abrir la puerta de la ciudad. Nuestro objetivo desde el 16 de marzo es cuidar la salud de los vecinos de Monte Hermoso”

Sobre los propietarios de viviendas de veraneo, el intendente montehermoseño dijo que “Si tuvieron problemas con la vivienda se comunican con nosotros y lo acompañamos a verla, hoy están entrando unos veinte propietarios por día. Las casas de Monte Hermoso están cuidadas y no tienen inconvenientes”.

Por último se refirió a la situación de Bahía Blanca manifestando que “es inentendible que Bahía Blanca haya liberado todo. No tenemos respirador y solo 11 camas, si se me llega a morir un vecino, voy a lamentar más eso que no dejar a un vecino entrar a ver su casa de veraneo”.