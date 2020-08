Tornquist: "Tenemos circulación comunitaria del virus"

Esas fueron las palabra del Dr. Daniel Barca del área de salud del vecino distrito, quien pidió a la comunidad absoluta responsabilidad y aislamiento. El Intendente Sergio Bordoni confirmó que Tornquist sigue en fase 4 y las demás localidades tendrán aperturas. La capacidad del hospital está completa.

El Dr. Daniel Barca, Director de Salud del Hospital Municipal, junto al Intendente municipal Sergio Bordoni y el Secretario de Seguridad Ezequiel Gabella convocaron a conferencia de prensa este mediodía para informar que Tornquist seguirá en fase 4, con cierre de gastronomía. Gimnasios y clases presenciales que tampoco funcionarán.

La caminata será individual o de personas convivientes y no habrá reuniones sociales. En el caso de Villa Ventana, Sierra de la Ventana y las demás localidades donde no hay casos a partir de hoy se abrirán locales comerciales y se habilitarán aquellas que se habían suspendido con el cambio de fase dispuesto hace 15 días atrás, tales como gimnasios, actividades deportivas, sociales y culturales hasta 10 personas (incluye clases presenciales hasta ese número de alumnos) y locales gastronómicos con ocupación del 50% de su capacidad.



“La capacidad en el hospital esta completa, Hay cuatro personas internadas (2 sospechosos y 2 positivos), son personas grandes con factores de riesgo y es por eso que se armó un centro de atención hospitalaria donde hay dos personas màs, en el hospital municipal seguimos con el seguimiento de casos pero no existen pacientes críticos”, según informó el Dr. Barca del área de salud.

“La explosión de casos ha sido mayor que en otros lugares y por eso solicitamos que la gente colabore informando con que contactos estuvo. Nadie va a ser juzgado. Debemos dar contención. Si yo me guardo u oculto mi positivo pongo en riesgo hasta personas mayores” declaró.

Mas adelante dijo: “No se trata de un chusmerío se trata de identificarlo para poder tomar medidas de contención. Hoy nos consideramos como circulación comunitaria en la ciudad. Los que tengan fiebre, dolor de garganta,diarrea,gastroenteritis, con dos de esos síntomas deben ir directamente a la guardia. No llamen por teléfono porque el sistema está colapsado” puntualizó.

Los tres funcionarios hicieron hincapié en lo siguiente “Les pedimos que se tenga real conciencia. Somos gente grande y debemos comprender, si queremos seguir en esta fase. Lavado de manos .Usen barbijos, caretas no se lo saquen. Tenemos la posibilidad de andar. No nos paremos a charlar. El gran contacto de hoy fue el mate. Si no convivo con un familiar no puedo ir a tomar mate con mi amigo o hacer reuniones o a menos de metro y medio sin protección” concluyeron.