Sergio Bordoni: "Me fui de Cambiemos y puedo sumarme al Frente de Todos"

El intendente de Tornquist, habló de su salida de Juntos por el Cambio y su relación con Sergio Massa, y los jefes comunales llamados independientes. “Me calificaron como ‘traidor’ pero yo estoy para sumar”. “Fui la oveja negra de Cambiemos, pero no estaba tan equivocado”, afirmó.

Se fue de Juntos por el Cambio y luego apoyó un comunicado de los llamados “intendentes independientes” en torno al pedido de deuda del gobernador Kicillof. ¿En qué lugar político se encuentra ubicado?

"Estoy con los intendentes independientes. No obstante, tengo buena relación con el gobierno de Nación y Provincia, con todas sus áreas. Trabajo en un espacio independiente. Al irme de Cambiemos algunos me calificaron como “traidor” pero yo estoy para sumar. Quiero que Argentina salga adelante y no quiero poner palos en la rueda. Eso deberíamos pensar todos los argentinos".

"Viendo la marcha del 17 de agosto, creo que todos tienen derecho a manifestarse y opinar, pero no era ni el momento para hacer una reforma judicial, ni el momento para hacer una marcha porque todos los municipios (en sus distintas fases de aislamiento) estamos restringiendo actividades y no puede ser que haya gente que mientras tanto va a una marcha".

"Creo que hay que tener mucha más responsabilidad social y civil para salir de esta crisis sanitaria y económica. Hay que tirar del mismo carro y después, cuando haya elecciones, la gente tiene derecho a elegir a quien quiera. Pero ahora, si dividimos las aguas no creo que lleguemos a ningún puerto y vamos a naufragar seguro, así que mi idea es seguir apoyando al gobierno nacional y provincial y seguir trabajando codo a codo con ellos".

¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a alejarse de Juntos por el Cambio?

"El que siguió mi carrera en los cuatro años de gestión anterior, sabe que fui uno de los más críticos del gobierno de Cambiemos. Quería y creía que se podían cambiar las cosas. Pero si uno cambia las cosas sin decir la verdad de en qué nos estamos equivocando, obviamente no sirve".

"Fui el único intendente que en marzo, en la Quinta de Olivos, cuando nos convocó el ex presidente Mauricio Macri, pedí la palabra y dije que si seguíamos gobernando de esa forma era muy difícil que ganáramos la elección. Obviamente eso no gusto a nivel nacional y menos a nivel provincial, y fui la oveja negra de Cambiemos".

"Pero no estaba tan equivocado porque fue lo que pasó. No se necesitaba ser un sabio para darse cuenta de que como estábamos gobernando, con altísimas tarifas de electricidad, de gas, y con la inflación reinante, donde el que había sacado un crédito hipotecario había duplicado su cuota pero no sus haberes y no podía pagarlo. Todo eso afectó a la clase media trabajadora que fue la que apoyó a Cambiemos para llegar al gobierno, y se sintió defraudada igual que como me sentí defraudado yo como intendente en estos cuatro años".

"Después de las elecciones, Cambiemos quedó acéfalo. Quien hoy lo maneja a nivel intendentes es Jorge Macri, y yo no tengo buena relación con él ni voy a tenerla porque no me parece la persona adecuada para manejar este partido político".

"Decidí dar un paso al costado de Cambiemos y mantenerme en la postura de que puedo sumarme a un grupo de gente que quiere hacer las cosas distintas, con otra impronta, y ver cómo sacamos adelante la Argentina y la provincia de Buenos Aires".

Se refiere al Frente de Todos…

"Obviamente".

Dentro del Frente de Todos, que también es una coalición, usted se siente más cercano a Massa…

"Así es. Sergio Massa es la persona con la que vengo hablando desde hace bastante tiempo y con la que más dialogo, pero también he tenido buenas respuestas de gobernador Axel Kicillof, así que no me puedo quejar de cómo nos han atendidos".

De todas maneras, en su espíritu crítico, no debería asombrarnos si en algún tiempo critica a este espacio…

"Obviamente que sí. De hecho, he dicho que no es lo mismo gobernar el AMBA que el interior y se toman muchas medidas que representan al Conurbano cuando nosotros no vivimos ahí. En el caso de la cuarentena, por ejemplo, si bien ayudó mucho en el AMBA, a nosotros nos perjudicó por el turismo. Nos perdimos Semana Santa, vacaciones de invierno, no teniendo un solo caso de Covid. Aquí se podría haber trabajado. Pero como siempre digo, “Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires”. Lo he dio y no por eso soy contra del gobierno, que, de hecho, después lo entendió y empezó a darles más autonomía a los municipios del interior".

Su equipo lo apoyó en la decisión de abandonar Juntos por el Cambio, de hecho, el vicepresidente de la UCR en Tornquist, renunció en el cargo para continuar con usted…

"Así es. Está trabajando en el gabinete y se fueron dos del gabinete por cuestiones políticas, eran del radicalismo y están en su derecho por respetar el partido que según ellos los llevó a estar donde estaban. Para mi hoy el radicalismo no sabe ni qué norte ni qué sur tiene, porque todavía no sabe dónde va a terminar, y no vaya a ser cosa que después terminemos juntos de vuelta, porque la vida da muchas vueltas".

¿Se refiere a lo que puede pasar luego de las internas radicales?

"Esos son temas radicales, yo nunca fui radical. Soy afiliado Justicialista, después dejé de participar hasta que en el 2009 ingresé en la política y transité por un camino distinto al Justicialismo. Pero en mis inicios fui parte del Justicialismo, en el año ’95".

"No opino de la UCR, agradezco el acompañamiento en estos años, pero también he cumplido y he reconocido el trabajo hecho en la gestión. No estoy enojado, pero necesitamos otro norte para seguir creciendo".

¿Y qué lectura hace de la decisión de la mayoría de su equipo de quedarse en la gestión pese a su salida de Juntos por el Cambio?

"Ocurre que me conocen. No puede ser que quince días antes de irme de Cambiemos era el mejor intendente y quince días después era el peor. No tengo que venderme como un producto que no conocen. Saben qué tipo de persona soy, y quien me conoce se quedó más allá de la ideología política porque sabe que acá trabajamos por el bienestar del partido y que soy honesto y transparente". (Grupo La Provincia)