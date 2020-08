Dichiara: "Sí dejo ingresar a los propietarios de viviendas al distrito, estoy violando la ley"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO el Jefe Comunal de Monte Hermoso, quien aseguró que "sí tuviera que abrir mañana la entrada con un protocolo que estamos analizando lo primero que hago es pedirle permiso a Kicillof porque voy a estar haciendo algo que está en contra de un DNU nacional”.

“Que se queden tranquilos. Nosotros estamos preocupados también por los robos aunque el nivel de robos ha bajado casi un 50% con respecto a años anteriores. De todas maneras nosotros estamos trabajando muy fuertemente con el comisario Fernando Vera y con todo el equipo de la departamental y con la gente de la Guardia Urbana de Monte Hermoso", indicó Dichiara.

El Jefe Comunal comentó que "seguramente muchos van a decir hay muchas casas desocupadas que hace mucho tiempo que no la ven y cómo sabés que no la robaron".

"Quién más, quién menos, acá en Monte Hermoso tiene alarma, tiene un vecino, tiene conocidos, tiene acceso a poder saber cómo está su vivienda, por lo cual, estamos preocupados pero no es un nivel de ola de robos como muchos han titulado ni mucho menos. Han robado dos viviendas antes de ayer y una vivienda en el día de ayer", sostuvo.

Dichiara informó que "los delincuentes son de Monte Hermoso porque no dejamos entrar a nadie que no sea de Monte Hermoso, o sea, que son de acá, lo que estamos investigando y lo que se roba tampoco se puede reducir porque no lo pueden sacar de Monte Hermoso, a no ser que lo saquen caminando por la playa".

“Lo de los roedores es algo que en el año normalmente siempre hay y hay una empresa de plagas acá la cual están llamando algunos titulares de viviendas y ellos van a fumigar. Tampoco es que está lleno de ratas Monte Hermoso o de roedores. Obviamente, que al haber tantas casas desocupadas, el pasto un poco más alto, algunos lugares que no están controlados desde hace mucho tiempo porque es gente que hace meses que no puede ver su vivienda puede haber alguna desprolijidad pero la situación en realidad está bastante bien", remarcó.

El ex legislador provincial opinó que "el periodismo tendría que hacerse carne un poco de partir de la base del problema porque si no acá parece como que Marcos Fernández, Alejandro Dichiara, Hernán Arranz o las autoridades de Monte Hermoso se nos antojó decir cerramos la ciudad de Monte Hermoso porque nosotros queremos".

"La realidad es que te puedo asegurar que si hay alguien que quiere abrir Monte Hermoso somos nosotros, si hay alguien que quiere que la gente venga y disfrute y siga invirtiendo somos nosotros", añadió.

"Me parece que el periodismo tendría que hacer un meaculpa ante este reclamo de la gente, que yo no digo que no sea genuino y que no sea válido pero que en esta situación de emergencia epidemiológica me parece que no es admisible. Tenemos que recordar que Argentina continúa con la vigencia de un decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno nacional en marzo del 2020 bajo el título de aislamiento social, preventivo y obligatorio en donde el artículo 2 de dicho decreto dice que estableciéndose los lineamientos generales de la cuarentena las personas deben permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las cero horas del día 20 de marzo momento de inicio de la medida y dentro de los considerando de este DNU se instituye muy claramente la prohibición de desplazarse por rutas vías y espacios públicos a fin de prevenir la circulación", manifestó.

¿ESO NO VARÍA DE ACUERDO A LA FASE?

“No tiene nada que ver. La fase que pueda tener el municipio es para dentro de su municipio. El DNU es muy claro en cuanto a que dice que no se puede circular por la ruta y en donde dice muy clarito que también es a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus del Covid-19 y, sobre todas las cosas, teniendo en situación cómo está la región hoy con un Bahía Blanca que tiene circulación comunitaria admitida por sus propias autoridades, con un Coronel Dorrego que tiene más de 28 casos, con un Punta Alta que tiene cada vez más casos también".

Dichiara marcó que "lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir y tratar de trabajar por el cuidado de la salud de los habitantes de Monte Hermoso y lo estamos haciendo desde el 16 de marzo en adelante con una comunidad tremendamente organizada de la que me siento orgulloso".

"No hay en Monte Hermoso quien no use barbijo, después de las 20 hs no encontrás a nadie, los comercios cumplen con toda la reglamentación y el protocolo sanitario que le pedimos", enfatizó.

"Tuvimos dos casos que vinieron de afuera a Monte Hermoso, extranjeros como se dice, bajamos de fase 5 a fase 1 porque se nos antojó a nosotros mismos, los propios montehermoseños, cerramos el comercio durante todo el fin de semana hasta que detectamos cómo venían los casos, por dónde, qué hisopados teníamos que hacer, con qué contacto estrecho habían estado, superamos esa situación, aislamos a esas dos personas, automáticamente volvimos a la fase de la que nunca nos tendríamos que haber ido epidemiológicamente y seguimos trabajando en consecuencia. La población de Monte Hermoso está contenta cómo estamos trabajando con las medidas mancomunadamente”, dijo.

TORNQUIST ABRIÓ LA POSIBILIDAD.

“Preguntale a Bordoni por qué lo hace. Hipotéticamente está rompiendo un DNU nacional, tendría que pedir autorización a la provincia. Yo soy muy respetuoso de Héctor en Bahía, de Sergio en Tornquist, de Mariano en Punta Alta, de Carlos en Villarino. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora, las medidas que tomen que se hagan responsables ellos. Pregúntenle a él. Yo si tuviera que abrir mañana Monte Hermoso con un protocolo que estamos analizando lo primero que hago es pedirle permiso a Kicillof porque voy a estar haciendo algo que está en contra de un DNU nacional”.

¿ESTÁ MONTE PENSANDO EN ALGUNA SITUACIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS?

“Obviamente, para cuando llegue el momento. Nosotros hasta ahora tenemos la restricción el 14 de agosto y la semana antes empezaremos a trabajar como lo hacemos una semana antes de cada finalización de la restricción con el equipo epidemiológico de la ciudad encabezado por el secretario de salud, por el director del hospital, en donde ellos me dirán de acuerdo a la situación nuestra local más la situación de la región y si estamos en condiciones o no de abrir la ciudad para que gente de afuera venga a visitar su vivienda”.

¿VOS IMAGINÁS QUE LA REAPERTURA VA A SER PAULATINA O VA A SER AMPLIA?

“Nosotros tenemos 18.000 partidas. Hay muchos que con una facilidad muy grande dicen esto es muy fácil, los lunes que entren el documento que termina en cero, los martes el que termina en 1, los miércoles el que termina en 2 y viernes sábado y domingo es entrar al que termina en 8, 9 y 10. Tenemos tres patrulleros y 8 policías en el acceso. ¿Cómo hacemos? Es imposible. Tenemos que ser serios con lo que podemos que hacer".

"Yo dentro de esta seriedad en la que estamos trabajando lo que puedo llegar a pensar es que podríamos llegar a habilitar de acuerdo a turnos que podemos ir dando entre 100 y 150 personas diarias y que nos den el número de contribuyente, nombre y apellido, número de documento, las dos personas que vendrían por auto, la marca del auto y la patente y, a partir de ahí, habilitarlo por 24 hs a que ingresen a Monte Hermoso cuando llegue el momento", finalizó.