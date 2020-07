El Intendente Sergio Bordoni reconoció que tiene conversaciones con el "massismo"

El Jefe Comunal, además, apuntó contra parte de la conducción del espacio. "Voy a estar con el partido que nos de una mano para sacar el distrito adelante, no me importa el color político", disparó.

Los más de 120 días de cuarentena comienzan a hacer mella no solo en el oficialismo. El desgaste de la gestión y las prohibiciones del aislamiento social preventivo y obligatorio, sumadas a la crisis económica, son un cóctel letal que desata todo tipo de diferencias en el mundillo político. Y la oposición no escapa a esa regla, informó La Tecla.

En este sentido, uno de los espacios que más riesgo de atomizarse corre es Juntos por el Cambio, que si bien es el sector mayoritario, también el más heterogéneo de las espadas que combaten al gobierno. Así es que todo escenario crítico también abre el juego de las oportunidades y algunos comienzan a sondear sus posibilidades.

De esta manera, el intendente de Toquinst, Sergio Bordoni, realizó explosivas declaraciones a la televisión local, donde reconoció que mantiene “conversaciones con el massismo” y apuntó contra parte de la conducción del espacio. "Voy a estar con el partido que nos de una mano para sacar el distrito adelante, no me importa el color político", disparó.

En tanto, el jefe comunal agregó: "Estamos charlando para ver qué se puede lograr. Indudablemente siempre poniendo a mi distrito adelante, porque necesitamos crecer. Seguiremos trabajando para ver a qué puerto se llega. Hoy no me representa el ala de los intendentes de Juntos por el Cambio".

“Si no cambia la conducción, Cambiemos va camino a desaparecer. Yo voy a estar donde a mi distrito le vaya mejor, donde podamos recibir mejores obras y la gente que quiera ayudarnos. No me interesa el color político. Voy a estar con el partido que nos de una mano para sacar el distrito adelante", apuntó.

Por último, Bordoni habló de los comicios del año que viene y sentenció: "Falta mucho todavía para las elecciones legislativas. No sabemos qué va a pasar con la pandemia. Esperemos que esté solucionado para esa fecha. La campaña se hace los 365 días del año trabajando y atendiendo a la gente. Y en las elecciones que pase lo que tenga que pasar, no cambia mucho lo que pasa. Podremos tener más o menos concejales, pero si uno hace las cosas bien, no hay problema".