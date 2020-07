Confirman que los propietarios de viviendas en Pehuen Có pueden ingresar e inclusive pernoctar en la villa balnearia

Así lo dijo a CAFEXMEDIO el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset. Aclaró que para ello deberán presentar tanto los papeles que acrediten ser los dueños de la propiedad, como el permiso nacional para circular. "Si apelamos a la responsabilidad individual y ponemos protocolos estrictos como es en el caso del alojamiento podemos enfrentar el desafío para superar esta crisis".

La confiración del Jefe comunal del distrito rosaleño llamó la atención, luego de conocerse la imposibilidad de que los bahienses que poseen propiedades en Monte Hermoso y Sierra de la Ventana puedan visitarlas.

EN FUNCIÓN DE LA CIRCUNSTANCIA HOY QUE ESTÁ EN FASE 4, QUE ESTÁ ATRAVESANDO EL DISTRITO, DESDE EL PUNTO DE VISTA TURÍSTICO ¿HAN TENIDO MUCHÍSIMOS LLAMADOS COMO MONTE HERMOSO PARA PODER INGRESAR A PEHUEN-CÓ? ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO? ¿QUÉ ES LO QUE SE LES PERMITE? HABLO DE LA GENTE QUE TIENE PROPIEDADES EN EL SECTOR, NO PARA IR A DISFRUTAR. HABLO DE LA GENTE QUE QUIERE INGRESAR PARA IR A SU VIVIENDA.

“Obviamente que toda la actividad de turismo está prohibida, por lo tanto no hay apart ni alojamientos que estén ofreciendo servicios turísticos", aclaró Uset.

"Pero desde un primer momento, con las primeras restricciones implementamos un programa de corredores seguros, donde todo propietario con una coordinación previa con el municipio ya sea vecino de Punta Alta, de Bahía Blanca, de Coronel Dorrego o La Pampa, si tenía una propiedad en Pehuen-Có podía acercarse con una limitación, con un programa, con cierto rigor, pero podía entrar, ver su propiedad, había pasado prácticamente un mes y medio que no habían podido volver".

El intendente de Juntos por el Cambio puntualizó que "esto lo implementamos para todo el mundo y funcionó muy bien en varias ocasiones, cada vez con más flexibilidad, y hoy en esta fase para todos aquellos que puedan demostrar básicamente que tienen su propiedad en la localidad pueden acceder a su propiedad".

"Entendemos que la principal estrategia que tenemos para combatir esta enfermedad es la responsabilidad individual, si se quiere, basarnos en el egoísmo de cuidarnos, si cada uno, no hace falta que sea solidario y que ni siquiera sea un héroe, que sea tan egoísta como para cuidarse a sí mismo y a su familia es la principal estrategia para que no se propague el virus, a esto apelamos, entonces no importa de dónde venga, yo supongo que cualquier persona que venga de otro lado a visitar su propiedad se va a cuidar porque quiere venir sano, estar sano y volverse sano.”

SI SOY DE BAHÍA BLANCA Y TENGO UNA PROPIEDAD EN PEHUEN-CÓ ¿PUEDO IR A PEHUEN-CÓ A VER LA PROPIEDAD Y ME VUELVO O NO?

“Sí, por supuesto. En el ingreso le van a pedir alguna constancia, un ABL, algún documento de que la propiedad está en Pehuen-Có, hay que declarar el lugar de ingreso, y obviamente para aquellos que vienen de otros distritos tienen que tener el permiso de circulación nacional.”

POR EJEMPLO DE BAHÍA BLANCA.

“Sí, por supuesto.”

¿Y ME OBLIGAN A IRME EN EL MISMO DÍA?

“No, nosotros permitimos pernoctar. No se puede pernoctar en Sierra de la Ventana. Entiendo que Dorrego está aplicando esta política. En Monte Hermoso ni hablar, que no se puede ni entrar. Yo creo que las cosas se pueden hacer con mucha responsabilidad".

"Cuando todo el mundo estaba loco que parecía que los parques eólicos generaban coronavirus, bueno, nosotros tuvimos que aceptar el desafío de ingresar al distrito a 70 trabajadores de los parques eólicos que tenemos en Rosales, y la verdad que no son los parques eólicos los que generan el virus, ni son los bahienses, ni son la gente que va a Monte Hermoso, es la falta de incumplimiento de los protocolos, entonces, si apelamos a la responsabilidad individual y formamos y acompañamos y estamos ahí para que cada uno se cuide y ponemos protocolos estrictos como es en el caso del alojamiento podemos enfrentar el desafío para superar esta crisis porque también, digamos, no podemos perder todo lo demás, tenemos que ser muy equilibrados", finalizó Mariano Uset.