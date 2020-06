Mariano Uset: “A partir de este momento quedan suspendidas las reuniones sociales”

Así lo expresó el intendente de Coronel Rosales hace instantes en conferencia de prensa. Y añadió “damos un paso atrás. Están prohibidos. Pedimos por favor conciencia para denunciarlos”.

“Una vez que hay un brote en Bahía Blanca, nos ponemos en contacto e iniciamos investigaciones para saber que derrame puede tener en los vecinos o trabajadores de Coronel Rosales”.

“Se encuentran aisladas ocho familias, donde con el transcurso del tiempo surgió algún primer síntoma, por lo tanto se declaró el primer caso”.

“Se hisoparon a cuatro trabajadores y a cuatro miembros de su familia. Tenemos cinco casos positivos en la actualidad. No debería ser una preocupación en la medida que cumplamos con las medidas de profilaxis que venimos recomendando desde el primer día. El uso de tapaboca, el distanciamiento, la higiene de manos”.

“A pesar de no volver, en principio, a Fase 4, vamos a mantener la medida de mantener cerrados los espacios públicos. No pasamos la prueba, el primer fin de semana que abrimos pudimos ver personas de todos los grupos etarios, que no cumplieron con las medidas recomendadas”

“A partir de este momento quedan suspendidas las reuniones sociales. Damos un paso atrás. Quedan suspendidos. Están prohibidos. Pedimos por favor conciencia para denunciarlos”.

“Los mayores, que son nuestro principal motivo de preocupación, tienen que minimizar sus salidas. Habíamos autorizado la salida de una vuelta de la manzana y hemos visto mayores en el centro”.

“Los deportes individuales estaban autorizados al aire libre, no de manera conjunta, no en equipo, no con un entrenador, no con reuniones previas y posteriores. Las salidas deportivas son para trotar y andar en bicicleta solos. Estudiamos nuevas medidas”

“Estamos al comienzo de estos casos, veremos en la medida que evolucionen, si pasamos a Fase 4 el retroceso sería muy grande y si se multiplican volveremos a Fase 3”.