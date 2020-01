Pringlenses fueron de vacaciones a Paraguay y contrajeron dengue

Guillermo y su señora Cristina, contrajeron la enfermedad en Paraguay. Permanecieron en reposo por varios días, con medicación y debiendo tomar mucho liquido. Asunción, donde estuvieron vacacionando, es una de las más afectadas por el dengue.

En medio de una epidemia de dengue en Asunción y Central, zonas más afectadas en Paraguay, una familia pringlense contrajo la enfermedad. Se trata de Guillermo Elcano y su señora Cristina, quienes fueron acompañados por su hija en este viaje de vacaciones de 15 días, donde solo pudieron disfrutar la mitad y los días restantes permanecer en cama haciendo reposo, informó www.elorden.com.ar

"Nosotros fuimos el 23 de diciembre a Asunción, Paraguay, para pasar las fiestas" dijo Guillermo a Diario EL ORDEN.

"El 1 de enero pasamos año nuevo en casa de mi hermano, y después de almorzar mi señora comenzó a tener mucha fiebre. El termómetro señalaba 39, pero en ese momento pensábamos que podía ser por el calor y las comidas".

Ya a la tarde de ese primer día de enero, Cristina comenzó con dolores en el cuerpo, y un día después -al concurrir a un hospital público- les dijeron que esperaran 48 horas para verificar si había contraído dengue, hecho que se confirmó.

El viernes 3 de enero, luego de una fumigación en toda la casa por parte de los servicios sanitarios de Asunción, Guillermo comenzó a sentir también dolores en el cuerpo. Verificando también la alta temperatura y fiebre, comenzó a tomar la misma medicación suministrada a su señora Cristina.

"El tratamiento es paracetamol, tomar mucho liquido y reposo, es el único tratamiento que hay.

No hay vacuna y los medicamentos son únicamente para bajar la fiebre y dolores".

Al día siguiente, 4 de enero, Guillermo Elcano consultó a la Dra. Del hospital, quien le dijo que era muy probable que también estuviera infectado por el dengue.

De acuerdo a los valores en los análisis de sangre, al esperar 48 horas, también se confirmó la enfermedad para el pringlense.

Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

LA SEGUNDA SEMANA DE VACACIONES, EN REPOSO Y SIN SALIR DE LA CASA

"Esperamos a que pase la fiebre, cancelamos el vuelo de regreso a Argentina, programado para el 6 de enero, y enviamos la documentación a Flybondi ya que no podíamos viajar. No tuvimos que abonar ningún costo extra y el viernes 10 de enero conseguimos disponibilidad en un vuelo, así que nos vinimos para preservar la salud de la nena (que no se contagió afortunadamente). Hay que agradecer la predisposición de la empresa para cambiar la fecha del vuelo" destacó el pringlense.

La familia ya había pasado por una situación similar en el año 2000, y tenían temor a que esta segunda infección llegue a niveles hemorrágicos, que en algunos casos es mortal y es lo que ha sucedido en los últimos días en Paraguay con varios fallecidos.

"Conocimos gente a la que internaron, pero gracias a Dios en nuestro caso no fue necesario. El servicio de salud público fue bastante rápido para su atención, y aun siendo extranjero no me cobraron absolutamente nada. Así que permanecimos en reposo, en la cama, tomando mucho liquido y utilizando repelentes para que los mosquitos no nos vuelvan a picar".

Respecto a en qué momento pueden haber contraído la enfermedad, Guillermo supone ha sido en los primeros tres días de estadía en asunción, ya que son 5ª 7 días de incubación.

"En alguna salida al mercado o al centro, nos han picado. Allá en Asunción hay mucha gente y se junta mucha basura (no hay una recolección de residuos como acá)".

"Los medicamentos que te dan son más que nada para la fiebre, dolor de cuerpo, articulaciones, cintura, cabeza y malestar estomacal. Estas en la cama, te levantas, andas un poco y te agitas" agregó.

"Solamente pudimos disfrutar los primeros 7 días en Asunción, después ya nos queríamos volver" señala Guillermo, quien hoy ya se encuentra trabajando -es colega en comunicación del Municipio pringlense- y disfrutando del calor de Pringles, sin mosquitos.

EL GOBIERNO PARAGUAYO REFUERZA LA LUCHA CONTRA EL DENGUE PERO DESCARTA UNA EMERGENCIA

El Gobierno paraguayo elaboró este martes un cronograma para intensificar las labores de limpieza y fumigación en Asunción y el departamento Central, las zonas del país más golpeadas por el dengue y los mosquitos transmisores, aunque por el momento descartan la declaración de emergencia nacional.

Sí, en cambio, el gobernador Hugo Javier González anunció la declaración de emergencia departamental en Central ante la creciente epidemia de dengue. Hasta el momento hay cuatro personas fallecidas, cuyas causas de muerte están siendo analizadas para confirmar si fueron por dengue o no.