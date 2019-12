Maratón de rock en la playa de Punta Alta: se sumaron más bandas para cumplir con el cupo femenino en recitales

Llega a Punta Alta una maratón de 12 horas de rock en el balneario municipal Arroyo Pareja. Será el domingo 29 de diciembre, desde las 15 y hasta las 3 de la mañana.

Los organizadores del Brío Fest, una maratón de 12 horas de rock en el balneario municipal Arroyo Pareja, sumaron a la grilla a 2 artistas; aseguran que es para cumplir con la Ley de cupo femenino en festivales, recientemente aprobada en el Congreso Nacional.

Se trata del dúo Mariela & Juan y de la solista Silvina Gauna, que compartirán escenario con Las Diferencias, Palo Pandolfo y Ariel Minimal, entre otras bandas de alcance nacional, locales y de la zona. (Infocielo)

IGUALDAD DE GÉNERO

Se aprobó la ley de cupo femenino en festivales: A partir de ahora deberá haber un 30 por ciento de mujeres en la grilla

"Si bien la grilla de esta edición no cumplía con lo establecido por la ley de cupo femenino en festivales, no fue porque no la hayamos tenido en cuenta, sino porque este festival nació como una forma de agradecimiento a todas las bandas que nos dieron su apoyo durante los 7 años en los que llevamos adelante las propuestas para la generación de la cultura en nuestra localidad", comunicaron desde la organización.