Pehuen Co: un pescador encontró restos fósiles en la playa

La doctora Teresa Manera, quien descubrió en la localidad balnearia el famoso yacimiento de huellas fósiles en 1986, dijo que “podría tratarse de un animal carnívoro”.

Un turista que pescaba en la playa de Pehuen Co encontró huesos fosilizados, el lunes, y ahora los especialistas están abocados al retiro de los restos para establecer qué tipo de animal es, informó www.puntanoticias.com.ar

En diálogo con RN Pehuen Co, Gastón Vázquez, el pescador que dio aviso a los guardavidas cuando observó los huesos, contó que “estaba tirando la caña y de repente vi un hueso en la arcilla, lo desenterré y luego aparecieron otras piezas mucho más grandes”.

En declaraciones a Punta Alta Visión Noticias, la investigadora señaló que se trata de una especie “grande y robusta”, pero que “no se trata de un, gliptodonte, megaterio o mastodonte”.

Manera mencionó que “se necesitan una serie de estudios” y que “hasta que no se saque todo el esqueleto” no se podrá identificar al animal.

“Los huesos aparecieron en la parte superior de la playa luego de una pequeña sudestada. Eso significa que hay erosión costera y que estamos caminando sobre patrimonio paleontológico”, sostuvo.

A su vez considero que “si sigue avanzando el agua y erosionado la costa seguirán apareciendo hueso. Por eso le digo a la gente que preste atención, y en caso de ver algo llamativo, de aviso al guardavidas o a los guardaparques”.

En tanto, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Carlos Darwin informó que “el domingo 15 del corriente, el señor Rubén Vázquez encontró en las rocas en la parte superior de la playa de Pehuen Co, frente a la población, una serie de huesos pertenecientes a un animal de tamaño mediano que le llamaron la atención. Consciente de la importancia de no extraer fósiles de un yacimiento sin autorización, y conociendo que existe una ley que los protege, avisó de su hallazgo al personal de guardaparques de la Reserva Natural Provincial Pehuen Co Monte Hermoso”.

“Como los huesos se encontraban a escasos metros por fuera de los límites del Área 2 de la Reserva Natural, los guardaparques convocaron la presencia de la Dra. Teresa Manera, Directora Científica de este museo, ya que los fósiles se encontraban dentro de su área de investigación, de acuerdo al permiso N° 2017-3-P-134-1 otorgado por la Dirección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Provincial, organismo encargado de la aplicación de la Ley Nacional 25.743 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.

“En consecuencia, la Dra. Manera con algunos integrantes de su grupo de investigación acudieron al lugar el lunes 16 para comenzar con la excavación y hoy (martes) se concluyó con la extracción del fósil”.

“Los restos fósiles hallados se encuentran incluidos dentro de un sedimento que deberá ser extraído en el laboratorio por el técnico del museo. Por eso hasta el momento lo único que podemos comunicar con certeza es que se trata de restos de parte de un esqueleto de un mamífero fósil. Hasta ahora se identificaron un fémur, tibia y fíbula, varias vertebras, costillas, y parte de una cintura escapular”.

“Ante versiones de distintos medios comunicando el hallazgo de restos atribuidos a una especie determinada, queremos aclarar que aún no hemos arribado científicamente a ninguna conclusión al respecto y pedimos que no se distorsione la información”.

“Aprovechamos para llamar la atención sobre el lugar del hallazgo, ya que se trata de rocas que se encuentran en la parte superior de la playa, en un sector normalmente cubierto por arena y que por el hecho de haber quedado al descubierto constituyen una evidencia más del retroceso de la línea de costa a causa de la erosión”.

“Deseamos agradecer a todas aquellas personas que participaron en el cuidado y la extracción del fósil durante estos días, entre ellos guardavidas, guardaparques, y habitantes de Pehuen Co, especialmente a Rubén Vázquez, Ezequiel Matias Chiatti, Juan Ignacio Baranda, Rubén Cisneros Gabriel Deluster, Agustín Jaime , Cintia Tobar, Juan Canebello y a todos aquellos que nos daban mate, agua fresca, etc.”