El intendente Pablo Zurro insultó en vivo a Eduardo Feinmann: “Andate a la c... de tu hermana”

Fue en una comunicación telefónica, luego de que ambos discutieran en torno a la polémica de los médicos cubanos. El periodista calificó a Cristina Fernández de Kirchner como “jefa de la banda” y el intendente reaccionó.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, insultó en vivo al periodista Eduardo Feinmann, luego de que en una comunicación telefónica, ambos se cruzaran en un tono elevado.

La chispa se dio, principalmente, cuando Feinman le consultó al intendente Zurro, por la invitación a los médicos cubanos para que se radiquen en su ciudad. Pero todo explotó, cuando Feinman llamó "jefa de la banda" a Cristina Fernández de Kirchner.

Zurro, conocido por su afinidad al kirchnerismo casi tanto como por su temperamento, no toleró lo que consideró una falta de respeto de parte del polémico presentador radial y televisivo.

Eduardo Feinmann: Usted me puede decir muchas cosas, pero decirme gorila a mí, no se lo voy a permitir. Porque a usted no le gustaría que yo le diga “zurdito de mierda”. ¿Fue elegido para traer médicos cubanos, en serio?

Pablo Zurro: No, fui elegido para cubrir las necesidades de mi gente. Y si fue un pedido de Cristina Kirchner, lo voy a seguir a muerte porque es mi líder. (...) Yo pongo las manos en el fuego por Daniel Gollán

EF: El procesado… el procesado ministro de Salud… Su líder es la jefa de la banda.

Zurro: Usted es un irrespetuoso. La jefa de la banda no…. Ándate a la concha de tu hermana, Feinman, Feinman.