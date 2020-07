¿Cómo repercute el aislamiento en los niños?

Hiperactividad, desgano, angustia, nerviosismo, son algunos de los efectos que puede generar el encierro y el distanciamiento en los niños según advierte el psicólogo Federico Musicmann



A pesar de que se el gobierno nacional anunciara la semana pasada una reapertura escalonada de ciertas actividades en el AMBA, la incertidumbre sigue siendo muy alta con respecto al devenir de la pandemia del Coronavirus y los niños lo perciben.

“Los chicos perciben primero que nada lo que le pasa a sus padres, que son el primer radio de contención”, explicó el psicólogo Federico Musicmann en diálogo con Feudale Café, programa conducido por Marcela Feudale en La Cielo FM 103.5, “las tensiones que los adultos no podemos filtrar, porque somos humanos y hay cosas que no podemos filtrar, los chicos lo van a percibir y lo van a demostrar con tensiones ellos también”.

Según Musicmann, los niños están acostumbrados a una serie de actividades que tienen que ver con su vida cotidiana, como por ejemplo, ir al parque, juntarse con amigos o cuando van al colegio y “cuando les cortamos ese campo de la vida, los chicos padecen mucho y lo demuestran con hiperactividad, algunos están desganados, están tristes, están nerviosos y no saben explicar qué les pasa, están tensos, se pelean y lloran por cualquier cosa. Así es como demuestran los niños lo que les está pasando”.

Según el especialista, a cuatro meses del inicio de las medidas de aislamiento obligatorio en el AMBA, muchos de los niños ya no ven como algo divertido el hecho de no tener que ir a clases: “En el colegio está la vida de los chicos, está el encuentro con sus amigos, las picardías que se hacen en el aula, el aprendizaje colectivo, el trabajo en equipo, la contención de un otro que no es de la familia, está la posibilidad de desplegar un campo de aprendizaje y de curiosidad que los niños tienen por antonomasia”.

Uno de los aspectos que más padecen los niños, según Musicmann, es la incertidumbre: “Nadie les sabe responder cuándo van a retomar el colegio, cuándo van a poder volver a abrazar a sus amigos, cuándo van a poder volver a ver a los ojos a sus maestros”

Uno de los nuevos modos de relación que se establecieron o que se reforzaron a partir de los nuevos hábitos de vida impuestos por el contexto de pandemia son a través de una pantalla, de forma virtual con aplicaciones de videoconferencia como Zoom o Skype. Allí encuentran los niños uno de los pocos espacios de intercambio y de contacto con sus amigos, aunque según el psicólogo “la diferencia que existe es que el afecto no entra por internet”.

“Se puede generar un nuevo modo de relación, pero ese no reemplaza al anterior. La forma de establecer lazo afectivo y contacto humano que tenemos los sujetos es a partir del encuentro concreto y físico, que no puede ser reemplazado por el encuentro digital”, señaló Musicmann y concluyó que, a pesar de que se trate de una dificultad en la vida cotidiana a la que nadie está acostumbrado, “hay que tratar de construir alternativas dentro de un marco delimitado por la política de un gobierno y la cultura de un país para poder seguir haciendo la vida”. (Infocielo)