El Inter de Lautaro Martínez no pudo quedarse con la Europa League al perder la final frente al Sevilla

El equipo italiano no pudo consagrarse campeón de la UEFA Europa League, al ser derrotado 3 a 2 por once sevillano, comandado por el argentino Ever Banega. El bahiense, de flojo rendimiento, fue sustituido en el segundo tiempo. El flamante campeón ganó las seis finales que disputó.

El Inter de Milán, que lograba clasificarse a una final luego de diez años de no competir en la elite del fútbol, perdió la oportunidad de volver a levantar esa Copa, en esta ocasión con un bahiense entre sus titulares.

El Sevilla, multicampeón de la competición venia con la esperanza de volver a levantar el trofeo que logró conquistar en seis oportunidades, la misma cantidad de veces que las disputó.

Con los argentinos, Ever Banegas como estandarte del equipo, y Lucas Ocampos, ex jugador de River Plate, como referencia de ataque, se postulaban como los grandes favoritos para llevarse el trofeo a España.

El partido se abrió rápidamente con un penal que le cometieron a Romelu Lukaku, jugador del Inter, el cual transformó en gol a los cinco minutos de comenzado el encuentro.

Pero esta victoria parcial no le duró mucho al cuadro italiano ya que, siete minutos más, el Sevilla logró empatar por medio del juego aéreo, con la cabeza Luuk De Jong.

Eso le permitió al equipo español, imponerse en el control del juego y pasada la media, logró ubicarse al frente en el marcador, otra vez con la cabeza del delantero De Jong, pero esta victoria parcial no pudo mantenerse por más de dos minutos de reloj.

El uruguayo Diego Godin, defensor del conjunto italiano, logró convertir y reiniciar el marcador una vez más.

En la segunda mitad, con un juego de ida y vuelta, Lukaku tuvo en sus pies. En un extraordinario contragolpe, la posibilidad de poner al Inter arriba, pero la espectacular atajada del portero Bono lo impidió.

Como reza el viejo refrán futbolístico, lo que se pierde en un arco se paga en el otro, y así ocurrió.

Un centro al área del elenco italiano, no pudo ser rechazado completamente, la pelota cayó de espaldas al brasileño Diego Carlos, quien mediante una chilena disparó al arco, y ayudado por un roce en la pierna de Lukaku, descolocó al golero italiano, poniendo el 3 a 2, resultado con el cual el Sevilla levantó su sexta UEFA Europa League.

Ese gol dejó dejó al delantero bahiense, Lautaro Martinez sin ningún título durante esta temporada, más allá de la buena temporada en el torneo italiano, finalizando apenas un punto por debajo del capeón, Juventus.

En este encuentro, el exjugador de Liniers de nuestra ciudad, no tuvo la oportunidad de convertir ni tampoco pudo aportar mucho en el ataque, por lo que fue sustituido en el minuto 78 del encuentro para dejarle su lugar al chileno Alexis Sánchez. (Por Nicolás Bykaluk especial para CAFEXMEDIO)