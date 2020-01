Pepe Sanchez trabaja para que se juegue un partido de la NBA en el Dow Center

José Escamilla, vicepresidente del área de desarrollo de negocios que la liga tiene en Latinoamérica, dio precisiones del cónclave que mantuvo con el lider de Bahía Basket. También se refirió al encuentro que tuvo con el ex número 20 de los Spurs, Manu Ginóbili.

Los tiempos cambiaron. Hay que remontarse a principios de la década del 90 para recordar las primeras imágenes de la NBA en la televisión abierta argentina. Antes, en la época que Magic Johnson y Larry Bird eran protagonistas del clásico entre Los Ángeles Lakers y Boston Celtics, sólo los que tenían la oportunidad de viajar a Estados Unidos y volvían con algún VHS para repartir en las viejas videocaseteras, tenían la dicha de ver el mejor básquet del mundo.

La globalización y las nuevas tecnologías ayudaron a que la NBA se expanda por todo el planeta de la mano de Michael Jordan y compañía. En Argentina, el fanatismo por la liga fue creciendo con el paso de los años, hasta que llegó a su punto justo de ebullición con el desembarco de varios de los integrantes de la Generación Dorada.

Con Manu Ginóbili como bandera, gracias a las proezas que consiguió vestido con la camiseta número 20 de los San Antonio Spurs, la ilusión de poder recibir un gran evento NBA en la Argentina se fue diluyendo con el tiempo. Sin la decisión política y el nulo apoyo externo, conspiraron con el sueño de los fanáticos argentinos de ver un partido en casa.

Hace unos días, varios enviados de la NBA llegaron a la Argentina. Con Marcelo Tinelli como intermediario para coordinar el encuentro -el nuevo presidente de San Lorenzo tiene relación directa después haber sido clave para que su equipo viaje a Estados Unidos a jugar un partido de pretemporada con los Cleveland Cavaliers-, los representantes de la liga más famosa del mundo del básquet se reunieron con Matías Lammens, designado Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y un hombre con perfil netamente relacionado al deporte.



¿Cuál fue el objetivo de la charla? José Escamilla, vicepresidente de negocios en NBA Latam, dialogó con Infobae sobre el mano a mano que mantuvo con el ex candidato a jefe de gobierno porteño.

- ¿Cómo fue el encuentro con Lammens?

- “La charla con Matías fue muy positiva. La conversación fue cordial en donde buscamos diferentes ángulos para sumar. Él nos abrió las puertas para todo lo que pueda aportar de ahora en más”.

- ¿Qué devolución tuvieron por parte de él?

- “Nosotros esperábamos encontrar un poco más de apoyo en lo económico, pero entendemos el momento y las causas que están atravesando. De igual forma, creemos que el apoyo nos va a permitir seguir creciendo en la Argentina”.

- ¿Cuál fue el objetivo del viaje a Argentina?

- “El proyecto Jr. NBA, que nuestra idea es hacer crecer el proyecto. Nosotros iniciamos con presencia en Capital Federal. Después subimos nuestra propuesta a cuatro ciudades, luego a ocho y la idea es llevarlo a 10, 12 y hasta 16 ciudades en Argentina. Ese es el plan a corto y mediano plazo”.

En septiembre de 2016, con la presencia de Manu Ginóbili, todavía en actividad, y Luis Scola -en aquella época era jugador de los Brooklyn Nets-, la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y la NBA firmaron un convenio para desarrollar la disciplina en Argentina. Con el objetivo de ayudar a crecer a chicos y chicas, entrenadores y padres de familia, más de 2.500 jóvenes de colegios primarios tuvieron su primera experiencia bajo el sello de una liga que continúa con el proyecto. Es más, quiere continuar impulsándolo.

Pero más allá de seguir con el desarrollo de Jr. NBA, Pepe Escamilla contestó sin tapujos una pregunta que se hacen todos los argentinos que, noche a noche, ya sea por TV, streaming o aplicaciones particulares, siguen a su equipo o jugador favorito en la liga de básquet estadounidense.

- ¿Hay alguna chance que Argentina pueda recibir un partido de la NBA?

- “No fue parte de la conversación. Hablamos de lo que está en el horizonte. La realidad es que no existe en el futuro cercano la posibilidad que Argentina albergue un partido”.

- ¿Cuáles serían las razones?

- “Por múltiples factores. En principio, no es sencillo ingresar en el proceso de integración para considerar ampliar los juegos existentes -la NBA ya a disputado partidos en Londres, México DF, África y China-. Se requiere de un estadio de ciertas características que por el momento no hay en Argentina, algo que no ayuda”.

A pesar de haber tenido una docena de jugadores que pisaron la NBA, nunca se analizó la posibilidad de albergar un encuentro. ¿El motivo? No importó el impacto que generó Ginóbili y sus títulos en San Antonio. Tampoco que se haya formado uno de los mejores seleccionados en la historia del deporte mundial como lo fue un grupo de amigos que marcó un legado que continúa en la actualidad.

Todo lo contrario sucedió cruzando el Río de la Plata. Antel, una empresa uruguaya de telefonía móvil, construyó un estadio en Montevideo siguiendo las instrucciones directas de la NBA. “Nos hicieron saber de su intención y que nosotros los asesoramos el proceso. Ahora bien, tampoco es una posibilidad en el corto plazo porque el proceso interno es largo. Y requeriría que algunos otros partidos que ya se realizan en el resto del mundo, no se lleve a cabo para que Uruguay sea alternativa”, contó Escamilla.

Sin la chance cierta de poder ser sede de un encuentro en el futuro próximo, la NBA viajó hasta suelo argentino con la idea de poder avanzar en la confirmación de otro programa que recorre todos los continentes del mundo entre temporadas. Para eso, Escamilla y el resto del equipo que trabaja para la liga en Latinoamérica, viajaron con destino a Bahía Blanca para hablar con un protagonista del equipo que fue campeón olímpico y que tiene a su cargo uno de los equipos que militan en la Liga Nacional argentina.

- ¿Es verdad que te reuniste con Pepe Sánchez?

- “Sí, una de las intenciones de traer la NBA a la Argentina sería a través del programa “Basketball without borders”. A partir de eso, estuvimos hablando con la gente de Bahía Basket, particularmente con Pepe Sánchez, para ver si lo podemos llevar a cabo en el Dow Center”.

- Ese es un programa que sirve para ver a jugadores y jugadoras jóvenes que son proyecciones. Entonces, ¿podría venir alguna de los jugadores destacados de la NBA a nuestro país?

- “Definitivamente, sí. Si logramos concretar traer el programa Básquet Sin Fronteras, la idea es que jugadores activos de la NBA puedan venir a la Argentina”.

- ¿Qué te parecieron las instalaciones del Dow Center en Bahía Blanca? La selección argentina hizo una concentración en ese centro antes de irse a jugar el Mundial de China.

- “Son de primer mundo, de primer nivel. Es un centro que cuenta con todas las características que requiere este tipo de proyecto e incluso más. Con la idea de atraer a la comunidad, donde la gente conviva con un gimnasia, un área de restaurante y un hotel. Nunca me tocó ver algo así. Creo que cuando le toque verlo a la gente de Eventos de la NBA, opinará lo mismo”.

- ¿Hablaron de fechas con Pepe Sánchez?

- “No hay una fecha específica, pero esperamos que se haga tan pronto podamos concretar un acuerdo de ambas partes. Esperamos que se pueda lograr en un año o dos, máximo”.

Además de la visita al base que supo guiar a la selección argentina al subcampeonato del mundo en Indianápolis 2002 y a la medalla de oro olímpica en Atenas 2004, Pepe Escamilla tenía otra reunión agendada en su celular. También era para hablar sobre futuros proyectos, pero en esta ocasión, el mano a mano fue con un desempleado. Alguién que anunció su retiro el pasado 27 de agosto de 2018 a través de su cuenta de Twitter que tiene millones de seguidores.

- ¿Aprovechaste para verlo a Manu Ginóbili?

- “Estuvimos con Manu, sí. Traemos un diálogo abierto con él para hacer cosas en la región. Él estaba descansando en su casa de verano. La charla duró una hora en la que tocamos varios temas”.

- ¿Cuál es la intención de NBA Latam para con Ginóbili?

- “Desde el día 1 que supimos de su intención de retirarse, sabíamos que eso iba a liberar su agenda. Tanto nosotros como nuestros socios a nivel regional, queremos a Manu trabajando para la liga”.

- Manu es una persona inquieta, al que le gustan las nuevas tecnologías y conocer el mundo. Ahora que, como él mismo se encargó de decir, tiene todo el tiempo del mundo. ¿Es la idea de la NBA que pueda ser como un embajador?

- “En verdad, no te puedo decir mucho porque estamos en plenas charlas. Lo que te puedo decir es que Manu mostró mucho interés y entusiasmo en la posibilidad de trabajar junto a NBA Latam. Hay una buena oportunidad. Él busca sumar para la región y creo que vamos a poder encontrar la forma de trabajar en conjunto con él”.

La NBA pasó por la Argentina. Fue una visita fugaz, de pocos días, pero en la que los enviados de la oficina en América Latina aprovecharon para seguir profundizando la relación de la mejor liga de básquet del mundo con un país muy apasionado por el deporte estadounidense.

“No me sorprende cómo la gente vive la NBA en Argentina. Poco a poco fui testigo de primera mano de cómo Argentina es diferente a cualquier otro lugar. Eso es algo que es único. Por eso nos gustaría poder traducir eso en más resultados”, concluyó Escamilla en su uno contra uno con Infobae.