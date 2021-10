Lectura de Domingo: "Un gobierno que apoya a grupos terroristas" -1ª parte- por Carlos Baeza

Como pocas veces en nuestra historia, las relaciones exteriores del actual gobierno han sido objeto de serios cuestionamientos nacionales e internacionales como consecuencia de controvertidas políticas en materia de derechos humanos así como en relación a la intervención en cuestiones internas de otras naciones.

No hay duda que la responsabilidad primaria en este accionar es privativa del Poder Ejecutivo y que el Ministro de Relaciones Exteriores -a quien el presidente designa y remueve por su sola voluntad- carece en la práctica de iniciativas propias pero ello no impide que la ausencia de una adecuada formación profesional lo impulse a cometer yerros diplomáticos de consecuencias impredecibles.

1° Sin agotar el repertorio no puede olvidarse el voto de nuestro país en la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Israel y la Franja de Gaza desconociendo el conflicto en esos territorios. Asimismo, el gobierno se negó a firmar el comunicado del Grupo de Lima que condenaba el uso de la fuerza del régimen del dictador Nicolás Maduro; e igual respuesta negativa dio el embajador ante la OEA Carlos Raimundi frente a un proyecto que denunciaba el fraude en los comicios venezolanos, como igualmente rechazó el informe de la ONU de Michelle Bachelet reportando los asesinatos, torturas y encarcelamientos en el régimen de Maduro. Finalmente, nuestro país se abstuvo de votar en la OEA una declaración que exige la inmediata liberación de los opositores al régimen de Daniel Ortega detenidos en Nicaragua antes de las próximas elecciones de noviembre. Es que la política exterior de nuestro país mide con distinta vara a los regímenes totalitarios con cuyos gobiernos mantiene fluidas y cordiales relaciones, tal como ocurre con Irán; Rusia; China; Cuba; Venezuela o Nicaragua, no obstante las graves denuncias de organismos internacionales por la violación reiterada de derechos humanos en esos países.

2° Sin embargo un hecho bochornoso que no reconoce antecedentes ha tenido lugar a través de la intervención del ex Montonero y actual embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien ha intercedido ante el gobierno de esa país, solicitando se conceda la libertad condicional a Facundo Jones Huala, condenado a 9 años de prisión por variados crímenes, entre ellos el incendio de una vivienda con la pareja de ancianos moradores en su interior, medida que afortunadamente fuera rechazada. Todo ello hace añorar a quienes estuvieran a cargo de las relaciones exteriores en el anterior gobierno, Susana Malcorra y Jorge Faurie: la primera, quien desde 2004 se desempeñara en Naciones Unidas en diversos cargos hasta 2012 cuando fuera designada jefa de gabinete de la ONU; en tanto el segundo, que egresara el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y ocupara diversos cargos en Ceremonial de Cancillería y como jefe de protocolo de la Casa de Gobierno y Secretario de Relaciones Exteriores, así como en las embajadas argentinas de Venezuela; Jamaica; Trinidad y Tobado; Rumania; Brasil y Chile.

3° Debe dejarse aclarado que este análisis no abarca a aquellos descendientes de mapuches que al igual que otros pueblo similares conviven pacíficamente en nuestro territorio respetando las layes, instituciones y autoridades argentinas. De lo que estamos hablando es de un grupo de seudos mapuches algunos de los cuales no tienen ese origen en tanto otros lo aprovechan para cometer tropelías y crímenes. Tal el caso del mencionado Facundo Jones Huala integrante del grupo terrorista RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) el cual viene perpetrando desde hace años, tanto en Chile como en nuestro país, diversos atentados contra entidades públicas y privadas, así como contra habitantes de comarcas sureñas y que incluyen amenazas; incendios de viviendas y vehículos; ataques personales a pobladores; cortes de ruta y ocupación de tierras ajenas, bajo el pretexto de tener derechos adquiridos provenientes de sus ancestros. No obstante durante su infancia y adolescencia, Huala estuvo alejado de todo lo que significara su pretendida condición mapuche ya que vivía en Buenos Aires junto a su padre dedicado al entrenamiento de caballos de carrera, actividad que desarrolló durante varios años a la par que integraba la tribu urbana de los “floggers” siendo su perfil “I’m Fer”, quizá por su ascendencia inglesa que también se ve reflejada en su segundo nombre (“Jones”) poco usual en comunidades indígenas y que, como se verá, encuentra su apoyo en que la organización que integra nació en Inglaterra.

4° En efecto: el mencionado grupo pretende formar una “nación mapuche” dentro de nuestro territorio y no reconocen a nuestras autoridades, así como tampoco nuestro himno y la bandera nacional. Lo curioso de este grupo es que su centro de operaciones se encuentra ubicado en el nº 6 de Lodge Street, de Bristol, Inglaterra, donde en 1978 se creó el Comité Exterior Mapuche, antecesor de la actual Mapuche International Link (MIL) organizada a partir del 11 de mayo de 1996 y que reivindica la “Nación Mapuche” que abarca “todo lo que está al sur del Bío-bío (Chile) y al sur del Salado y del Colorado (Argentina), “hasta el estrecho de Magallanes”. Pero no obstante su reivindicación de “mapuches originarios” curiosamente reconocen su pertenencia a una dinastía francesa fundada por el aventurero Orélie Antoine de Tounens (1825-1878), un abogado francés y masón que desembarcó en Chile en 1858 y se autoproclamó Rey de la Araucanía y de la Patagonia; razón por la cual la monarquía mapuche en el exilio británico cuenta con un rey, Jean-Michel Parasiliti di Para o Príncipe Antoine IV, en tanto Su Excelencia Reynaldo Mariqueo, Conde de Lul-lul Mawidha, tiene a su cargo los Asuntos Exteriores. No deja de ser una extraña a la vez que curiosa ascendencia mapuche la de estos pueblos “originarios”.

5° Como todo indicaría que el presidente Fernández y su embajador Bielsa piensan que los muchachos de la RAM son un grupo de dulces boy scouts, basta para disipar esa creencia recurrir a Google y buscar el manual de inteligencia militar de la RAM denominado “Kutralwe-Herramientas para las luchas”, del que cabe destacar algunas de las propuestas de estos “discípulos” de Baden Powell, respecto a cómo enfrentar a los enemigos, a saber:

-“Has que estén obligados a entrar en el escenario o campo de batalla que uno les tiene preparado premeditadamente, donde uno domina y ellos no. Aprovechar las ventajas y particularidades del tiempo y del terreno para que ellos queden desprevenidos y desconcertados por los planes rigurosamente estudiados. Conocer a fondo al enemigo, la forma de comportarse y de trabajar que tiene, sus programas, protocolos, ideologías, aliados y operadores"

- Luego, plantea que “para producir un cambio se debe renunciar a las instituciones fuera de la comunidad mapuche, como ‘las iglesias, las instituciones y los colegios’, ya que ‘son espacios donde ellos dirigen y reproducen sus formas, contenidos y lógicas funcionales a los intereses políticos y económicos’".

-"Golpear sin ser golpeados" refiere a realizar "diversos tipos de acciones de sabotaje que hagan un daño irreparable a las maquinas del capitalismo, previamente planificadas, estudiadas meticulosamente, organizadas secretamente, capacitándose en los elementos que sean necesarios para que la acción en contra el sistema que nos tiene invadido sean llevadas a cabo exitosamente, sin represalias ni investigaciones posibles, en la completa invisibilidad e impunidad, ocupando la velocidad y la firmeza para aturdir al enemigo, tomarlo desprevenido, desconcertarlo, dejando pruebas falsas que confundan a los persecutores y lo hagan perder el tiempo buscando un seudo responsable que no existe o es imposible de perseguir bajo sus mismas leyes y normas impuestas".

- “Sabotear de forma inteligente, certera, silenciosa y con la reiteración necesaria hasta invalidarlo y luego expulsarlo. Que los sabotajes lo dejen en un estado de parálisis, desconcierto e incertidumbre total, que el fuego haga su labor".

-"Una vez adentro del predio, atrincherarse, hacer escondites, trampas, barricadas, cortar cercos, hacer campamentos, construir casas, levantar Rewe y todo lo que se estime necesario…”

- “Si no se puede hacer justicia bajo las Leyes impuestas, haremos Justicia Mapuche, dentro de lo que para nosotros es digno y justo, dentro de lo que nosotros creemos y podamos hacer (…) La Justicia para nosotros está en el Fuego".

-En la "técnica de la falsa 'noticiosa sorpresiva'" invitan a crear, un "llamativo y alarmante hecho noticioso", como "por ejemplo simular un suicidio, una violación, una muerte o una tortura por carabineros, tomarse una embajada o edificio, encadenarse a un ministerio, dar un aviso de bomba…"

Por ello, y luego de leer estos pequeños indicios del accionar de la RAM, será usted quien califique a este grupo, aunque cuídese de no utilizar términos como “guerrilleros”, “terroristas” o “extremistas” porque estos paladines de la democracia pueden ofenderse y ni qué decir de quienes los reconocen y alientan, como Aníbal Fernández, Estela de Carlotto y las autoridades del INAI, Luis Pilquimán y Magdalena Odarda.

6° Por si quedara alguna duda, el RAM explicitó sus ideas el 13 de noviembre del 2014 cuando se atribuyó los ataques al Consulado de Chile; el incendio del refugio Neumeyer; el atentado contra la Catedral de Bariloche, y una serie de ataques ocurridos en los últimos años. Anunció el comienzo de su “guerra” contra Argentina y Chile para formar una nación propia. Dicen que el refugio Neumeyer que incendiaron representaba intereses de la burguesía y el fascismo local a través del Club Andino Bariloche coludido con Parques Nacionales; en tanto su líder Facundo Jones Huala dijo: “Quiero seguir conversando con mis hermanos, para ver cómo entre todos podemos echar a esas asquerosas mineras, petroleras e hidroeléctricas, porque los vamos a echar a lo que sea, a sangre y fuego, si es necesario”. Y recientemente -entre otros actos violentos- tomaron e incendiaron un refugio perteneciente al Obispado de San Isidro; una dependencia de Vialidad y otra de guarda parques, así como el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, donde se encontraron panfletos con amenazas a la gobernadora de Río Negro; al intendente Bruno Pogliano y a empresarios extranjeros que son propietarios de tierras de la zona. Y en estos días pretendieron incendiar una iglesia católica en El Bolsón, la misma que hace unos meses fuera ocupada, provocando destrozos y agrediendo a algunos fieles y al párroco que logró escapar. Todas las acciones están dirigidas y planificadas por la “machi” Betiana Colhuan, casualmente pareja del asombroso joven que montado a caballo desde un cerro distante y con larga vista pudo ver cuando a Maldonado se lo llevaban en una camioneta blanca. Esta joven de 19 años es quien tuvo la visión reveladora que Villa Mascardi era el lugar sagrado de sus antepasados mapuches y con un lenguaje bonafiniano amenazó: “Los dueños que viven en Buenos Aires, que están en sus casitas cómodos y con gas, van a tener que ir sacando sus valijas”.

Lo cierto es que hasta la fecha, el conflicto ha derivado en la formación de más de 50 causas penales por usurpación, vandalismo y hasta la quema de estancias, campos y materiales de trabajo como tractores y camiones y ataques a los habitantes de la zona, sin que las autoridades pertinentes hayan tomado medida alguna.