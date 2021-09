Importantísimo: Enfermos de Covid y contactos estrechos no podrán votar en las P.A.S.O

Así lo hace saber el Dr. Carlos Baeza quien, a las entregas que se están publicando en el espacio de los días domingo, nos alerta sobre una información confusa en torno al voto de enfermos de Covid, contactos cercanos y casos sospechosos. Según ese pronunciamiento podrían estar en condiciones de votar. La lectura lo aclara...

Una reciente resolución de la Cámara Nacional Electoral (CNE) ha creado un marco de confusión en torno a si las personas afectadas por COVID y quienes sean contactos estrechos podrán o no votar en las elecciones P.A.S.O de este domingo 12; por lo cual frente a lo resuelto en esta jurisdicción provincial -al igual que ocurriera en CABA- por parte de la justicia electoral, la respuesta negativa se impone.

1° Ante todo es menester recordar que tanto el art. 37 de la Constitución Nacional como el art. 12 del Código Nacional Electoral disponen que el sufragio es obligatorio a partir de los 16 años (art. 1°). Por otra parte, el art. 42 establece que hasta tanto se designen jueces electorales en cada jurisdicción (CABA y las 23 provincias) tales funciones serán desempeñadas por los jueces federales que hasta el momento vienen cumpliendo con esa carga.

2° Con fecha 3 de agosto de este año la CNE dictó la Acordada Extraordinaria n° 83 mediante la cual estableció un protocolo de prevención para el COVID aplicable tanto en las elecciones P.A.S.O del 12 de septiembre como para las generales del 14 de noviembre, fijando diversas pautas generales en materia de distanciamiento, higiene, etc. Dentro de esta normativa se dispuso la conveniencia de no incluir más de 8 mesas por cada establecimiento de votación, como igualmente fijar el horario de 10,30 a 12,30 hs. para que en forma prioritaria puedan votar las personas de riesgo a quienes se deberá facilitar el acceso sin tener que aguardar para tal fin. Sin embargo la misma Acordada deja en manos de los jueces electorales de cada jurisdicción resolver tanto en el número de mesas como horarios prioritarios para aquellas personas de riesgo.

3° Ahora bien: en forma innecesaria la Acordada establece que, además de las ya existentes, serán igualmente justificativos para no ejercer el derecho al voto, a quienes a la fecha de la elección estén cumpliendo protocolos de aislamiento por COVID; casos sospechosos o contactos estrechos (Considerando 10). Por su parte el Considerando 11 comienza disponiendo que en caso de presentarse a votar un elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con COVID o que por cualquier otra circunstancia confirmare un caso sospechoso, se le informará que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse. Pero a continuación contempla que en cada distrito el juez federal electoral determinará el procedimiento de emisión de voto para aquellas personas que, eventualmente y pese a estar comprendidas en lo previsto en el párrafo anterior, exijan ejercer su derecho al sufragio. El procedimiento deberá garantizar las medidas de higiene y distanciamiento adecuadas para prevenir el contagio y preservar la salud de las demás personas.

4° Como anticipábamos, este inicial impedimento para votar de quienes estén cursando aislamiento por COVID o sean casos sospechosos o contactos estrechos, resulta innecesario toda vez que el art. 12 del Código Nacional Electoral, sin efectuar ningún distingo, exceptúa de esa obligación a “los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto” (inc. c)Cabe concluir, por tanto, que cualquiera sea el tipo de enfermedad que aqueje a un elector y debidamente acreditada, se encuentra exento de cumplir con su obligación cívica y sin que ello implique negarle o impedirle el derecho a voto, sino y por el contrario, reconocer su imposibilidad de hacerlo y liberarlo de la responsabilidad que le pudiera caber, si tenemos en cuenta que los arts. 125 y 126 del Código Electoral Nacional imponen multa de $ 50 a 500 a quienes no justificaren la no emisión del voto y que debe ser pagada dentro de los 60 días, pues en caso contrario la sanción es la imposibilidad de realizar cualquier trámite administrativo por el periodo de un año.

5° Pero lo que no tiene justificación alguna es el restante caso contemplado en el citado Considerando 11, cuando autoriza a los jueces electorales de cada jurisdicción para fijar el procedimiento de aquellas personas que estando comprendidas en la excepción de no votar por estar afectados de COVID o ser casos sospechosos o contactos cercanos, “exijan su derecho al sufragio”, a cuyo fin dispone que deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar las medidas sanitarias para evitar el contagio y preservar la salud de las demás personas. En primer lugar, se parte de la base de suponer que al votante “sospechoso” el presidente de mesa o su suplente así como los fiscales están en condiciones de determinar si una persona tiene o no COVID, o si antes de emitir su voto se le hará un test inmunológico. Pero por otra parte, esta cláusula se contradice con la anterior en donde se veda a tales votantes de ejercer el sufragio precisamente por su condición de “enfermos” y sin que les pueda caber sanción alguna por ese incumplimiento. Sabido es que no existen derechos absolutos (arts. 14 y 28 Constitución Nacional) sino que todos ellos se deben ejercer conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio y por ende, la inclusión de esta clase de personas que están exceptuados de emitir su voto de manera alguna cercena su derecho al sufragio sino que lo limita justamente por razones de salud; tal como se ejemplificara por la justicia electoral al decir que sería como que una persona con Covid quiera viajar en colectivo esgrimiendo que no puede ser coartada su libertada ambulatoria. Ello sin contar que debe partirse de la base de un razonamiento lógico de los familiares o allegados a una persona que se encuentra en esas condiciones sanitarias para impedirle interrumpir su aislamiento y tratamiento para concurrir a votar con el consiguiente peligro de contagiar a terceros.

6° No obstante lo resuelto por la CNE, lo cierto es que la última palabra en la materia la tienen los jueces federales con competencia electoral en cada jurisdicción, quienes -al menos en el ámbito de la CABA y nuestro provincia- han vedado la posibilidad de votar a quienes estén cursando el COVID o sean casos sospechosos o contactos directos. Así lo resolvió el juez federal con competencia electoral de esta provincia, Alejo Ramos Padilla quien sostuvo que el DNU 494 de este año, que rige hasta dentro de un mes y por lo tanto estará vigente el día 12 de septiembre, establece en el inciso "g" del artículo 3, que "en ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de 'caso confirmado', 'caso sospechoso', o 'contacto estrecho' de COVID-19, conforme las definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, prorrogado en los términos del Decreto N° 167/21, sus modificatorios y normas complementarias". Y en igual sentido se expidió la jueza federal con competencia electoral en la CABA, María Romilda Servini al resolver "que las personas que estén cursando la enfermedad del Covid-19, y/o tengan síntomas compatibles con ella deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de Salud pública correspondientes, no deberán presentarse a votar, siendo causa suficiente para justificar la no emisión del voto"

7° Finalmente, cabe advertir que como generalmente ocurre en la semana previa a un acto electoral, han comenzado a circular las consabidas fake news, una de las cuales sostiene que si un elector en lugar de colocar la solapa adentro del sobre prefiere pegarla con algún elemento al efecto, debe hacerlo frente a la mesa ya que si saliera con el sobre ya pegado se presumiría que lo hizo con saliva y que por ende el voto sería impugnado. Se trata de una falacia más que no tiene asidero lógico ni legal. En efecto: el protocolo dispuesto por la Acordada de la CNE dispone que “Se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva. Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre”; en tanto que el art. 94 del Código Electoral establece que el trámite de colocar la boleta en el sobre y cerrarlo debe ser realizado en el interior del cuarto obscuro, al decir que “El sobre cerrado será depositado por el elector en la urna” lo cual supone que tal cerramiento tuvo lugar antes de abandonar el cuarto obscuro. Por tanto ni existe obligación de pegar el sobre ni hay que llevar algún elemento a ese fin y basta con introducir la solapa en el sobre. Es más: si un elector pretendiera efectuar el pegado en la mesa sería advertido por las autoridades acerca de la imposibilidad de hacerlo en ese lugar y además siempre existiría la eventualidad que antes de pegarlo o en ese momento se pudiera conocer la boleta que el mismo contiene, en cuyo caso sí se podría objetar el voto, el que no sería “impugnado” (que solo se refiere a cuando hay dudas en torno a la persona del votante) sino “recurrido” y que podría ser descalificado como tal al momento en que la junta electoral resuelva ese caso.

Por todo ello, cabe concluir:

a)que lo resuelto en forma general por la C.N.E en torno a la posibilidad que quienes estén bajo aislamiento por estar afectados de COVID, o ser contactos estrechos o personas sospechosas puedan, si así lo requirieran, ejercer su derecho al sufragio, ha sido descartado al menos en el ámbito de nuestra provincia y en la CABA, por lo cual las autoridades de mesa no podrán admitir el voto de esas personas a quienes advertirán que su situación sanitaria los exime de cumplir con esa carga y que dentro de los 70 días deberán justificar por vía remota esa circunstancia a través del sitio www.padron.gob.ar.

b) la prioridad para votar a los mayores de 70 años se extiende durante toda la jornada electoral, esto es, de 8 a 18 hs. y no en el lapso sugerido por la Acordada de la CNE entre las 10,30 y 12,30, conforme se resolviera en los fallos ya señalados.

c) una vez que coloque la boleta en el sobre y antes de salir del cuarto obscuro, limítese a cerrarlo simplemente colocando la solapa dentro del mismo con lo cual se preservará el secreto del sufragio.