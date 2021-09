Lectura de Domingo: "El nuevo panorama electoral de 2021" -4°parte- por Carlos Baeza

Siguiendo con esta serie de notas en torno a las dos elecciones que tendrán lugar en los próximos meses, en esta cuarta entrega el constitucionalista bahiense aborda algunas otras cuestiones que generalmente suelen plantearse frente a cada acto comicial.

1°Prohibiciones durante el acto electoral: El art.71 del Código Electoral llevaba por título “Prohibiciones durante el día del comicio”, el que fuera derogado por la ley 25.610, y reemplazado -sin referencia alguna al “día del comicio”- por la simple expresión “Prohibiciones”, por lo cual los diversos incisos de la cláusula enumeran situaciones diferentes. De tal forma las prohibiciones abarcan los siguientes casos:

a) las reuniones de electores o el depósito de armas, están prohibidos “durante las horas de la elección”, esto es entre las 8 y las 18 hs. (inc. a) a quienes en centros urbanos habiten inmuebles situados dentro de un radio de 80 mts. alrededor de una mesa receptora. Esta prohibición resulta absurda ya que quien viva a 100 o más metros podrá realizar sin inconvenientes estas actividades.

b) los espectáculos y reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, “durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado”, es decir, entre las 8 y las 21 hs. (inc.b);

c) tener abiertas las casas de expendio de bebidas alcohólicas “hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio” (inc. c) Vigente el título derogado (“Prohibiciones durante el día del comicio”) no había duda que la veda abarcaba desde la cero hora hasta las 21 hs. del mismo domingo; pero en la actualidad y ante el nuevo texto, no cabe sino entenderla entre las 8 y las 21 hs. del domingo (inc.c); no obstante el art.136 complementa el precepto al imponer penalidades al que expenda bebidas alcohólicas “desde doce horas antes y hasta tres horas después de finalizado el acto eleccionario”, esto es, entre las 20hs.del sábado y las 21 hs. del domingo.

En consecuencia, y en lo tocante a todo tipo de espectáculos o reuniones públicas -ya que los realizados en propiedades privadas no sufren limitación alguna- tanto sean al aire libre o en recintos cerrados, los mismos pueden llevarse a cabo a partir del sábado por la noche, debiendo cesar recién a las 8 hs. del domingo, como igualmente reanudarse a partir de las 21 hs. del mismo día, pero sin poder expenderse bebidas alcohólicas desde las 20 hs. del sábado hasta las 21 hs. del domingo y sin que exista norma alguna que habilite a las autoridades policiales a impedir esos actos en una franja horaria distinta a la señalada.

d) ofrecer o entregar a los electores boletas partidarias en un radio de 80 mts. de una mesa receptora de votos (inc. d), y sin que se haga mención al lapso de la prohibición, por lo cual cabe entenderlo como el que transcurre entre las 8 y las 18 hs. del domingo, dado el objeto de la prohibición; la que igualmente resulta absurda ya que permite su entrega sin inconvenientes a partir de los 81 mts.

e) la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos entre las 13 hs. del día anterior y las 21 hs. del día de la elección (inc. e). Dejando de lado lo relativo a la portación de armas cuya prohibición legal abarca cualquier día del año -salvo a quienes estén legalmente autorizados- cabe entender que la alusión a banderas y otras divisas solo puede referirse a las que se identifiquen con un partido político, pero nada impide a cualquier ciudadano llevar en el ojal de su saco una escarapela o bandera con los colores patrios; de una universidad o de un club deportivo.

f) realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 hs. antes de la iniciación de los comicios y hasta el cierre de los mismos, esto es, desde las 8 hs. del viernes y hasta las 18 hs. del domingo (inc. f)

g) la apertura de locales partidarios en un radio de 80 mts. de una mesa receptora de votos (inc. g) Dado que la norma no indica el lapso de la prohibición cabe entender -atenta la modificación del encabezamiento del art. 71 al derogar la expresión de las prohibiciones “durante el día del comicio”- que la veda alcanza exclusivamente al lapso comprendido entre las 8 y las 18 hs. del domingo; siendo que nada impide abrir un local partidario en ese periodo pero fuera del radio señalado, lo cual representa un absurdo más si bien la misma cláusula dispone que no se habilitará la instalación de mesas a menos de 80 mts. de las sedes partidarias.

h) publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización de los comicios y hasta 3 horas después de finalizados, es decir, entre las 8 y las 21 hs. del domingo. Si alguna norma no se cumple en la Argentina de la anomia es ésta a través de las “bocas de urnas” y otras exquisiteces lingüísticas creadas por los medios.

2°Mecanismos para la elección de los distintos cargos: Tal como adelantáramos, en las P.A.S.O que se realizarán el 12 de septiembre se renovarán los cuerpos legislativos nacionales, provinciales y municipales, por lo cual analizaremos los diversos sistemas para la selección de los distintos cargos en disputa; teniendo en cuenta que en estos comicios el pueblo no elige cargo alguno sino que se limita a votar por los precandidatos de los distintos espacios los cuales, una vez concluida la elección y con sus resultados, confeccionarán las listas definitivas que competirán en las generales del 14 de noviembre.

a)Senadores nacionales: Según se dijera, la Constitución Nacional dispone que el Senado se compone de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires correspondiendo 2 bancas al partido que obtenga el mayor número de votos y el restante al que le siga en cantidad (arts. 54 C.N. y 156 Cód. Electoral) Dado que en la ocasión y sobre un total de 72 senadores, se renueva un tercio de los mismos, ello significa que solo 8 provincias eligen sus 3 senadores, por un total de 24 cargos, destacando que este año la provincia de Buenos Aires no integra el grupo de distritos que renuevan senadores, por lo cual este tramo no aparecerá en las boletas de quienes votemos tanto en nuestra ciudad como en el resto del territorio provincial. De tal forma cada espacio presentará en las P.A.S.O boletas conteniendo 2 de los 3 pre-candidatos que cabe elegir a esas jurisdicciones y entonces distinguimos: a) si un espacio político presenta una sola fórmula de 2 senadores y obtiene el 1,5% de votos (art. 45 ley 26.571), concurrirá a las generales del 14 de noviembre con esa misma boleta de 2 senadores y competirá con las de los restantes espacios, integrándose recién la representación de cada jurisdicción territorial con 2 senadores del espacio que obtenga mayor número de votos y el restante del que le siga en cantidad. b) si por el contrario, en un espacio se presentan dos listas internas cada una con 2 senadores, la que obtenga en las P.A.S.O mayor número de votos representará a dicho espacio en las generales, compitiendo con los demás binomios y distribuyéndose los 3 cargos al igual que en el caso anterior (arts. 44 de la ley 26.571 y 54 C.N).

b) Diputados nacionales: En cuanto a los diputados nacionales está en juego la renovación de la mitad de la cámara por lo cual se eligen en todo el país 127 pre-candidatos, de los cuales corresponden a la provincia de Buenos Aires 35 diputados, y de allí que quienes voten en esta ciudad encontrarán la primera sección de la boleta con esa cantidad de pre candidatos, debiendo efectuarse similar distingo que en el caso anterior: si un espacio político lleva una sola lista consensuada de 35 pre-candidatos, presentará la misma en las P.A.S.O en forma obligatoria y concurrirá con esa misma lista a las elecciones generales donde se medirá con las de los restantes espacios; y es en esa instancia donde las listas que hayan alcanzado el 3% del padrón del distrito recién se establecerá la lista definitiva de candidatos, la que se integrará mediante el sistema D’Hondt (art. 161 CEN). Si en cambio, un espacio político presenta en las P.A.S.O dos listas de 35 pre-candidatos cada una, las mismas competirán entre ellas integrándose la lista que representará a dicho espacio a través del sistema de distribución de cargos que establezca cada carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria (art. 44 ley 26.571) Así, por ejemplo, el Partido Justicialista ha utilizado el sistema proporcional mediante el cual la minoría accede a un espacio si alcanza el 25% de votos, en tanto el radicalismo ha recurrido al sistema D’Hondt exigiendo a la minoría un piso del 20%. Finalmente las listas definitivas así conformadas de cada espacio competirán en las generales del 14 de noviembre y allí se distribuirán los cargos en la misma forma que en el caso anterior, esto es, mediante el sistema D’Hondt (art. 44 ley 26.571)

c)Legisladores provinciales; concejales municipales y consejeros escolares: Finalmente, a nivel provincial y municipal y en el caso de nuestra ciudad, se encontrarán en las boletas -luego de la primera sección correspondiente a los diputados nacionales- con dos secciones más: una, conteniendo a los legisladores provinciales que este año serán 11 diputados por la sexta sección electoral, y la restante perteneciente al ámbito municipal, en la que figurarán 12 pre candidatos a concejales municipales y 5 a consejeros escolares, todos ellos electos en forma directa por el pueblo (arts. 68 constitución bonaerense) por lo cual cabe igualmente efectuar el distingo ya señalado en las otras precandidaturas legislativas: si en cualquiera de estas categorías provinciales o municipales, un espacio presenta en las P.A.S.O una sola lista para cada una de ellas, las que obtengan el 1,5% de sus respectivos padrones (art. 10 ley 14.086) pasarán a las generales con esas mismas listas, donde competirán con las de los restantes espacios y recién en esta instancia se integrarán las listas definitivas utilizando el sistema de cuociente (art. 109 ley 5109); b) si en cambio, algún espacio presentara más de una lista, todas ellas competirán en las P.A.S.O y alcanzando el 1,5% de votos, distribuirán los cargos según el sistema que fije la carta orgánica de cada partido (art. 14 ley 14.086 modificado por ley 14.249); y la que así represente al mismo competirá en las generales con los restantes espacios, distribuyéndose las bancas mediante el sistema de cuociente ya señalado.

En conclusión: la participación en las P.A.S.O es obligatoria para todos los espacios políticos y para competir en todas las candidaturas, lleven una sola lista o varias, siendo que las normas analizadas, tanto en el orden nacional como provincial y municipal impiden presentarse en las generales a quienes no hayan competido previamente en las P.A.S.O, siendo por todo ello que los ganadores de cada categoría recién se proclamarán en las generales del 14 de noviembre.