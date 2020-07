Lectura de Domingo: "Los únicos privilegiados" por Carlos Baeza

Sostiene Hayek que “Todo el aparato para difundir conocimientos: las escuelas y la prensa, la radio y el cine, se usarán exclusivamente para propagar aquellas opiniones que, verdaderas o falsas, refuercen la creencia en la rectitud de las decisiones tomadas por la autoridad; se prohibirá toda la información que pueda engendrar dudas o vacilaciones” (“Camino de servidumbre”)

La cita viene a cuento toda vez que poco tiempo atrás dos hechos deleznables no hicieron más que confirmar la política de adoctrinamiento a los niños en edad escolar que fuera pilar esencial en el armado del movimiento peronista.

1° Al respecto no debe olvidarse que durante la gestión del kirchnerismo se designó a Ricardo Forster como Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y por ende, como afirma el mismo Hayek:

“En cualquier sociedad, la libertad de pensamiento sólo tendrá, probablemente, significación directa para una pequeña minoría. Pero esto no supone que alguien esté calificado o deba tener poder para elegir a quiénes se les reserva esa libertad. Ello no justifica ciertamente a ningún grupo de personas para pretender el derecho de determinar lo que la gente debe pensar o creer”.

Sin embargo, esa técnica no es reciente sino que se inicia en forma explícita durante el gobierno de Juan Domingo Perón y tuvo su máxima expresión con la política educativa especialmente en el ámbito de la escuela primaria. En tal sentido cabe recordar que Eva Perón dirigiéndose al propio presidente manifestaba:

“Ya estamos nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la Patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón antes que a bendecir los nombres propios”.

Es cierto que en la Biblia podemos leer: “Dejad que los niños vengan a mí” (Mc. 10, 14) pero ello no supone que una vez en presencia de los niños se pretenda captarlos –como se hizo- mediante la imposición de una ideología política determinada.

2° Haciéndose eco de las palabras de Eva, Perón fue bien explícito en torno a su política al expresar textualmente:

“Nosotros tenemos en este momento casi 4 o 5 millones de estudiantes, de gente que estudia, que si no votan hoy votan mañana, no hay que olvidarse...Tenemos que irlos convenciendo desde que van a la escuela primaria. Y les agradezco mucho a las madres que ya les enseñan a decir Perón antes que a decir papá”.

En la misma sintonía sostenía Perón:

“Pero en la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y de adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista”

¿Y cómo se lograrían estos fines? Principalmente a través de los textos para los primeros grados de la escuela primaria en cuyas páginas es posible encontrar el endiosamiento a Perón y Evita. Vayan estos simples ejemplos para apreciar la forma de captar la mente de los niños.

-“Nuestra patria es un nidito, nuestra patria es un hogar, los chiquillos hermanitos, y es Evita la mamá”

-“Aunque me ven pequeñito, tres amores tengo ya, por ellos solo yo lucho y procuro mejorar.

Todo les debo: la vida y cuanto habré de alcanzar; tres amores en mis días: Perón, mamita y papá”

Claro que esos mismos niños no sabían que, al mismo tiempo, Perón arengaba a sus seguidores con expresiones no escuchadas ni antes ni después por parte de gobierno democrático alguno, como ser:

“Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”

“El día que se lancen a colgar, yo estaré del lado de los que cuelgan”

“Con un fusil o con un cuchillo, a matar al que se encuentre”

“Levantaremos horcas en todo el país para colgar a los opositores”

“Distribuiremos alambre de enfadar, para colgar a nuestros enemigos"



“Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades puede ser muerto por cualquier argentino”

“Ah!. Si yo hubiese previsto lo que iba a pasar, entonces, si: hubiera fusilado al medio millón, o a un millón, si era necesario"

¿A esto se referiría el presidente Fernández cuando al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de Perón sostuviera que recordarlo “es también recordar su permanente convocatoria a la unidad nacional”?

3° Teniendo en cuenta estos antecedentes no fue de extrañar en estos tiempos dos ejemplos tomados al azar respecto al accionar del peronismo con los niños.

Uno de ellos ocurrió en Formosa cuando en un acto político y en presencia del gobernador Gildo Insfrán, -“uno de los mejores políticos y seres humanos”, según lo definiera el presidente Fernández- una niña de 7 años le dedicó este poema:

"La situación está difícil, la gente ya no da más. Pero en mi Formosa estoy tranquila, aquí está mi capitán. Perdonen mi fastidio, sé que soy de corta de edad, pero hasta una niña como yo se da cuenta de la realidad. Realidad de mi (…) que se ha de acabar, cuando la gente elija a quien de verdad tiene que gobernar. Personas como usted, mi gran capitán. Personas que generen trabajo e igualdad".

No obstante esta deleznable representación que ensalza al gobernador al extremo de llamarlo “mi gran capitán” y cuya autoría -de más está decir- no cabe adjudicar a la niña lectora, no más grave resultó aun el acto de asunción del intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi cuyo juramento, en tanto acto formal y solemne, fue bastardeado al ser tomado por un niño bajo esta fórmula:

“Ingeniero Jorge Ferraresi, ¿jura por la Patria, por Avellaneda y su gente, por los que dieron la vida o perdieron su libertad por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino, por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina, desempeñar con honestidad, valor y patriotismo como lo hizo siempre el cargo de intendente de la Ciudad de Avellaneda?”

Pero aquí no acabó todo sino que se proyectó un video donde una niña remeda cabalmente las enseñanzas de los libros utilizados para adoctrinar a los alumnos al dirigirse a Ferraresi y decirle:

“Lo amo, me gusta que cuide, que haga cosas buenas. Me gusta eso. También cuida la ciudad y ama a todos los niños como yo. Lo amo. Quiero estar con él, abrazarlo. Pienso en él"

En tanto en otro video un escolar recitó un burdo remedo del Preámbulo de nuestra Constitución adaptado a las circunstancias y que rezaba:

“Nosotros, los representantes de todos los chicos de la ciudad de Avellaneda, reunidos de corazón en centros de estudiantes, clubes y plazas, por voluntad y elección de cada uno de nuestros amigos y amigas, con el objeto de construir una ciudad unida, justa, igualitaria, libre y solidaria que promueva la paz y el bienestar social para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo avellanedense. Invocando la diversidad de géneros, credos y expresiones, fuentes de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta declaración de una verdad irrefutable: la gestión del ingeniero Jorge Ferraresi como intendente de Avellaneda es la base de lo que imaginamos como un futuro de justicia social. Porque usted arregló mi escuela, iluminó la calle de la vuelta, que ahora ve y brilla, y floreció el potrero. Puso juegos para mis hermanos y hermanas. Hizo lugares para que yo encuentre el primer beso o el primer mate con amigos. Los clubes están renovados y las vías de la vieja estación ahora son un parque. Hasta tiene un circuito ideal para aprender a usar esa bici que usted nos entregó. Y las tablets de los chicos más grandes, que pronto nos tocarán a nosotros, esas que acercaron a todos en Avellaneda”.

Y como si este panegírico hubiera sido poco elocuente, el niño continuó con su ofrenda verbal al jefe comunal en estos términos:

"Tantas cosas señor intendente que nos hacen pensar en que somos más afortunados que los chicos de otros lugares y que debemos luchar para ellos. Usted lo dijo: ‘Sin querer, agrandé la brecha, porque pienso en los demás’; nos hizo pensar en los demás y los chicos éramos antes de que usted llegara aquí intendente Ferraresi los últimos orejones del tarro. Y usted no nos subestima como otros: nos quiere a todos universitarios. Ya lo sé y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por usted. Le prometo intendente Ferraresi que vamos a ser la mejor posibilidad de lo que queramos ser, y por sobre todas las cosas jamás nos vamos a olvidar de dónde venimos y quién fue que nos hizo sentir orgullosos de nuestro lugar. Nosotros somos Avellaneda y Avellaneda le escribe estas palabras para decirle gracias. Gracias Jorge Ferraresi. Muchas gracias por todo”.

Todo lo expuesto no es sino un análisis de expresiones vertidas por diversos representantes del peronismo y que no representa una opinión sino hechos concretos y reales perfectamente comprobables, por lo cual si un lector encuentra alguna falsedad en lo reproducido le ruego me lo aclare por este mismo medio.

El propio Hayek sostiene que “el camino más eficaz para que las gentes acepten unos valores a los que deben servir, consiste en persuadirlas de que son realmente los que ellas, o al menos los mejores individuos entre ellas, han sostenido siempre, pero que hasta entonces no reconocieron o entendieron rectamente. Se fuerza a las gentes a transferir su devoción de los viejos dioses a los nuevos so pretexto de que los nuevos dioses son en realidad los que su sano instinto les había revelado siempre, pero que hasta entonces sólo confusamente habían entrevisto”.