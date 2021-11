Rodriguez Larreta en Bahía Blanca: "Es una constante que el Frente de Todos le eche la culpa a los demás"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, visitó nuestra ciudad junto al senador nacional, Martín Lousteau, y al diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maxi Ferraro. Fueron recibidos por el intendente Héctor Gay.

Los mandatarios dieron una conferencia de prensa en el local partidario para apoyar las listas que encabezan Lorenzo Natali y Abigail Gomez, candidatos a diputados provinciales, y Adrian Jouglard y Fabiola Buosi, candidatos a concejales.

“Esta es una zona muy productiva, por eso le damos tanta importancia. Es una zona que puede seguir generando trabajo y además es importante en la elección porque con un poco más de votos podemos sumar dos diputados provinciales para decirle basta al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires” sostuvo Rodriguez Larreta en declaraciones a la prensa.

Consultado por los dichos de la candidata Tolosa Paz sobre la responsabilidad de los intendentes en la inflación, afirmó: “en vez de discutir cómo bajar la inflación o cómo mejoramos la seguridad, le echan la culpa a los intendentes. Siempre echándole la culpa al otro, es una constante, la verdad que no me sorprende. Estamos convencidos que estos controles compulsivos no han funcionado en la Argentina y no es un problema de los intendentes, ni de los actuales ni los anteriores, no resiste un análisis.”

Sobre el diálogo con el oficialismo: “El gobierno nacional, encabezado por el presidente, no ha mostrado ninguna vocación de diálogo. Cuando hablan de golpes o cuando dicen que somos antiargentinos, ¿a alguien le parece que tienen alguna vocación de acuerdo? No ha habido ninguna invitación real. Cualquier convocatoria tiene que darse en el seno del Congreso Nacional. Hasta ahora estamos lejísimos de eso.”

Por su parte, el senador Martín Lousteau, dijo: “Lo que hay que ordenar es la gestión pública: cómo se administran los tres poderes, cuánto gastan y qué dan; esa es la discusión que tiene pendiente la Argentina. Desordenado eso, se desordenan el frente fiscal, el financiero e inflacionario. ¿Cómo se aborda? Con un acuerdo y un consenso sobre cómo se administra el Estado, con qué prioridades, con qué datos y seguridad y con qué decencia. Es posible, tenemos ejemplos de buenas administraciones, hay que escalar y para eso se requiere acuerdo”.

Como parte de la visita, Rodríguez Larreta tuvo una reunión con jóvenes y ONGs relacionadas al cuidado del medioambiente y un encuentro con militantes. Mañana continúa su recorrido en Mar del Plata, Azul y Olavarría. Viene de visitar Comodoro Rivadavia y Trelew en Chubut, y General Pico y Santa Rosa en La Pampa