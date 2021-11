Tolosa Paz en Bahía: "Somos un frente político que le decimos a la población no volvamos para atrás"

A 10 días de las elecciones legislativas, la candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, sostuvo en nuestra ciudad que “el camino es el de la producción, de la inversión, y del desarrollo” y valoró el proyecto de ley de Promoción del complejo agroindustrial que presentó el gobierno, porque viene “a darle potencia a lo que sucede en el interior de la provincia de Buenos Aires”.

Tolosa Paz afirmó que el Frente de Todos tiene una “vocación de seguir trabajando con todos los sectores para poder contarles qué pensamos, hacia dónde vamos con una Argentina que está dejando atrás la pandemia en una etapa de reconstrucción clara, con un sentido de producción e inversiones y con un entramado pyme que necesita certezas hacia adelante” .

En este sentido, valoró la importancia del proyecto de ley de promoción de la actividad Agro Bio Industrial que tiene como objetivo “darle potencia a lo que sucede en el interior de la provincia de Buenos Aires” y en particular a Bahía Blanca, que “es la expresión clara de la industria alimentaria al servicio no solamente del consumo interno en la Argentina si no de los niveles de exportación que viene presentando esta actividad”.

“Es una de esas leyes que nos va a permitir buscar acuerdos con la oposición política porque implica incentivos fiscales para todas las actividades que tienen niveles de exportación y que generen mayor nivel de valor en origen”, explicó Tolosa Paz y agregó que “esas cadenas de valor nos van a permitir pasar de ser una Argentina netamente exportadora de granos a ser una Argentina que exporte cada vez más manufacturas de origen industrial y agroalimentarias”.

La candidata brindó una conferencia de prensa en un hotel céntrico junto al diputado bonaerense, Gabriel Godoy; el referente del Frente de Todos y titular del CGPBB, Federico Susbielles; la candidata a concejal, Gisela Ghigliani; el candidato a diputado provincial Alejandro Dichiara; la senadora provincial Ayelén Durán y el senador, Marcelo Feliú.

Victoria Tolosa Paz indicó que “en estos días previos esperamos que el pueblo de la provincia asista a votar para poner su voz y su peso en las urnas” y destacó que “somos un frente político que le decimos a la población: no volvamos para atrás, sabemos de las dificultades pero estamos convencidos que el camino es el de la producción, de la inversión y del desarrollo”.

La candidata del Frente de Todos participó al mediodía de una reunión en el Club Whitense, con instituciones de Ingeniero White y más tarde visitó el comedor “Corazones Solidarios” donde se encontró con la encargada, Paola Vergara, en el Barrio Villa Nocito.

Por la tarde, Victoria Tolosa Paz va a cumplir con su promesa de conocer la localidad de General Daniel Cerri y va a mantener una reunión con distintas organizaciones en el Club Sansinena; para luego realizar una caminata para escuchar y charlar con vecinos y comerciantes por el centro de Villa Rosas.

Hoy, en una agenda en común con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, va a visitar las localidades de Azul y Olavarría con visitas a frigoríficos, emprendimientos productivos y va a participar de una mesa de Producción y Desarrollo en el colegio de Ingenieros de Olavarría.