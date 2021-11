"En la guardia del Hospital Municipal estamos atendiendo entre 300 y 400 casos por día"

Esas fueron las palabras de la Dra. Graciela González Prieto, Directora Adjunta del Hospital Municipal, quien aseguró que la demanda "es muy alta". "La gente debe entender que en la guardia sólo se atienden urgencias y no patologías que demandan varios días de atención", expresó. Con respecto a la situación de los trabajadores del lugar, aseguró a CAFEXMEDIO que "están trabajando para mejorarles las condiciones de trabajo".

“La dirección está al tanto de la situación y el director de atención médica, que es el Dr. Gustavo Piñero, está trabajando en un proyecto para mejorar las condiciones de trabajo. Que la guardia se ha visto con una altísima demanda, es verdad, en los últimos días. Eso, obviamente, que sumado al año y medio de intensísimo trabajo hace que el personal esté muy cansado, fatigado y no tenga la posibilidad de sostener, algunos de ellos no quieren seguir trabajando en emergencias. Dos profesionales han presentado la renuncia y los otros cargos que están vacantes, van a ser llamados a concurso inmediatamente para su regularización”, indicó González Prieto.



La profesional local expresó que en la guardia "siempre tenemos muchísima demanda" y agregó que "algunos casos son de atención indudable en guardia y algunos otros son aquellos que pueden atenderse en otros lugares, en consultorios externos, donde también tenemos muchísima demanda".



"Respecto del funcionamiento de las unidades sanitarias, nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad así como tampoco sobre la cuestión salarial, por eso, en lo que respecta al hospital, el Dr. Piñero está trabajando para mejorar esa situación", añadió.



VOS HABLASTE DEL TEMA DE LA GUARDIA. PARA LOS QUE NO CONOCEMOS Y NO ESTAMOS MUY METIDOS EN ESTO SUPUSIMOS QUE LA PROBLEMÁTICA MÁS IMPORTANTE DE LA GUARDIA HABÍA SIDO DURANTE LA ÉPOCA DE COVID, POR EL COLAPSO QUE PRESENTABA ANTE LA SITUACIÓN DE LA GENTE DE RECURRIR AL HOSPITAL, PRINCIPALMENTE, PÚBLICO, Y LA EXTRAORDINARIA DEMANDA QUE OCURRÍA CON ELLO. ¿POR QUÉ CREÉS QUE HUBO UN COLAPSO DE DEMANDA? ¿QUÉ ES LO QUE CAMBIÓ? ¿QUÉ ES LO QUE PASÓ? PORQUE ESTAMOS EN LA BAJA MÁS IMPORTANTE DE COVID, DIRÍA, DESDE MARZO DEL AÑO PASADO. ¿POR QUÉ SE DA ESO?



“Esto es multifactorial y no tiene que ver solamente con la pandemia. La guardia, fuera de la pandemia, ha atendido más de 500 pacientes por día. La demanda de nuestra guardia siempre ha sido así de alta, tiene que ver con una situación socioeconómica que hace que mucha gente ha dejado de tener su cobertura social y empieza a demandar más de los hospitales públicos".



González Prieto remarcó que, "en esta situación, puntualmente, probablemente haya demanda contenida por esas enfermedades que la gente no ha podido controlar en forma adecuada durante un año y medio y se presentan situaciones de demanda de atención más rápida que por ahí no pueden solucionar en unidades sanitarias por las razones que allí ocurran, que escapan a mi conocimiento".



"Además, tenemos una alta asistencia de la accidentología de tránsito, en una semana hemos atendido más de 70 personas por accidentes de auto, moto, bici y de peatones y esos son pacientes que ingresan a la guardia, que tienen que ser asistidos, estudiados y demora mucho tiempo. Nos ocupan los lugares de internación durante varias horas y eso obliga a que las demoras sean mayores", añadió.



Además, sostuvo que "hay que recordarle a la gente que la guardia es para una asistencia de emergencia o de urgencia, aquellas condiciones que no pueden no ser atendidas durante el día pero todas aquellas otras situaciones donde tenemos un par de días de evolución o de un día de evolución y no hemos ido porque en el momento no lo jerarquizamos, algunos otros cuadros de salud que tienen también más de un día de evolución, no son cuadros de atención en guardia, son cuadros de atención en la consulta ambulatoria, ya sea en un consultorio externo, en una unidad sanitaria".



"Nosotros hemos vuelto al esquema previo de la atención médica ambulatoria. Estamos reestructurando a lo que teníamos antes de la pandemia pero asistir 300 o 400 pacientes por día es un número muy alto. Está claro, y hay algunos de ellos que no requieren esta atención inmediata porque su enfermedad no es para una atención en guardia. Respecto del recurso humano, siempre para la guardia y la terapia intensiva el recurso humano fue, es y va a ser escaso porque son áreas críticas y lugares muy difíciles de cubrir", mencionó.



EN TODO CASO LO QUE ME LLAMÓ LA ATENCIÓN ES QUE HACE POCO HABÍAN ASUMIDO ESTAS NUEVAS PERSONAS EN EL ÁREA DE GUARDIA, PORQUE HABÍAN TENIDO UN CAMBIO ESTE AÑO DE GENTE.



“Nosotros tenemos notificación de las renuncias presentadas por dos médicos de planta, no por el jefe ni el subjefe del servicio. Estos cambios suelen ocurrir y tienen que ver con que uno necesita tiempo para producir algunos cambios en el caso de asumir una jefatura de acuerdo a lo que uno conciba y hay un montón de factores que por ahí condicionan que eso no se puede hacer en el momento, en el tiempo y en la forma que uno quiere y llevado a todo lo demás, al cansancio de un año y medio de intensísimo y excelentísimo trabajo que reconocemos".



González Prieto comentó que "sabemos que están cansadísimos, como está el resto del hospital porque ha sido un año de muchísimo trabajo, en condiciones muy particulares y son, como te decía, un montón de factores que confluyen para que esta situación se presente".



¿CÓMO SIGUE ESTO? ¿CÓMO ES LA SITUACIÓN A PARTIR DE AHORA? ¿LA GUARDIA SIGUE TRABAJANDO NORMALMENTE?



“La guardia está volviendo a ser la guardia de prepandemia y está trabajando con la capacidad que tiene en este momento. Los cargos vacantes van a ser cubiertos por concurso inmediatamente y le pedimos a la gente que colabore como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, inclusive en prepandemia, que a la guardia se viene por lo que realmente es de atención en guardia".



"Si tenemos esa colaboración nosotros vamos a tener un alivio en el trabajo, de los médicos, de nuestros colegas y de los enfermeros, porque es necesario que se entienda de una vez que la guardia no es el lugar de resolución del problema que no encuentra solución en otro lugar", enfatizó.



"Nuestro hospital tiene la forma de satisfacerlo pero no somos el único efector público de salud, las unidades sanitarias como funcionan no nos corresponde a nosotros resolverlo, así como tampoco la cuestión salarial. Son reclamos justos, válidos, que reconocemos y acompañamos, pero no depende de nuestra responsabilidad. Lo que a nosotros nos compete el Dr. Piñero lo está trabajando, pero necesitamos de la colaboración de la gente”, marcó.



¿PUEDE PRESENTARSE ALGÚN CUELLO DE BOTELLA EN LA GUARDIA HASTA QUE CONTRATEN AL NUEVO PERSONAL?



“El llamado a concurso es inmediato pero tiene su tiempo para realizarse porque se llama a concurso, se inscriben, dan su examen, se aprueba y se cubren. Mientras tanto es reconocible también la colaboración del resto de los profesionales que cubre estos baches, estos agujeros que van quedando. Si nosotros nos ponemos todos los médicos del hospital a trabajar en guardia y la gente viene a la guardia por cosas que no necesitan una atención inmediata nunca vamos a solucionar el problema".



"Esto tiene que ser un equilibrio entre lo que nosotros damos y lo que realmente la gente tiene que pedir y no quiero que se me malinterprete. La guardia es para la atención de patologías en donde la vida peligra o aquellas en los que no se puede esperar, por ejemplo, una fractura que tiene alguna persona que se cae o tiene un accidente, en la casa o un accidente vial pero el resto de las cosas, esos dolores articulares que tenemos de tres o cuatro días, un cuadro febril de varios días, un

dolor de panza de varios días, son de asistencia en un consultorio. La toma de conciencia de la gente nos va a ayudar y mucho”, finalizó.