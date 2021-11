Comenzó el juicio contra un ex funcionario acusado por beneficiar a su pareja en una licitación privada

Se trata de Esteban Mirofsky, ex titular de la ex Agencia de Innovación y Gobierno Abiero de la Municipalidad, imputado por el delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Según la justicia, Mirofsky, “en su condición de titular de la ex Agencia de Innovación y Gobierno Abierto de la Municipalidad de Bahía Blanca, direccionó la contratación de un servicio fílmico por más de 3,3 millones de pesos a una empresa que pertenecía a su novia".



Según se desprende del expediente, Mirofsky "intervino -al menos durante el período comprendido entre el 25 de septiembre de 2012 y el 9 de diciembre de 2015-, direccionando, aconsejando y/o sugiriendo -a aquellos cuya actuación correspondía conforme la normativa que regula el sistema de compras municipales-; en la contratación de un servicio de relevamiento fílmico -captura, almacenamiento, procesamiento y visualización de imágenes georeferenciadas de 360°- de la totalidad de la vía pública en la ciudad de Bahía Blanca, Gral. Daniel Cerri e Ingeniero White; con la empresa Promotions S.A., a fin que ésta última brindara dichos servicios a la Municipalidad de Bahía Blanca".



"Como consecuencia de esa contratación, Promotions S.A. facturó a la Municipalidad de Bahía Blanca la suma o valor nominal de tres millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta ($ 3.362.650)".



La investigación penal tuvo origen en la denuncia judicial formulada por el ex concejal Manuel Mendoza quien, en esa oportunidad, señaló que el Concejo Deliberante de Bahía Blana, rechazó la aprobación de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2014 ante las sospechas vinculadas con contrataciones efectuadas desde la Agencia de Innovación municipal, a cargo desde el mes de julio de 2012 de Esteban Mirofsky.



En particular, menciona Mendoza la contratación -a tan solo un mes y medio de su ingreso a la función pública- con la empresa Promotions S.A., la que hasta ese momento resultaba totalmente desconocida para el municipio local, habiendo sido dada de alta como proveedora del municipio en el mes septiembre de 2012.



El denunciante afirmó que las contrataciones que se realizaron con la firma Promotions S.A., se habrían realizado mediante adjudicación directa o licitación privada, sospechando que se procedió a realizar desdoblamientos de los pagos totales para evitar actuar de acuerdo a los procedimientos administrativos establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). Agregó el ex concejal Mendoza que Promotions S.A. (firma con la que contrataba la comuna), tercerizaba los trabajos con otra empresa (Imagine Media), firma vinculada con Mirofsky.



Hizo también referencia en la denuncia que el diario local La Nueva Provincia publicó, en el mes de septiembre de 2012, una nota relacionada con una investigación que llevó a cabo el periodista Sergio Prieta, quien hizo público un video y capturas de pantalla que ratifican que Mirofsky figuraba como dueño de Imagine Media desde 2010 hasta asumir en la Agencia de Innovación y Gobierno Abierto, el 2 de julio de 2012.



A lo largo de la investigación, el Fiscal Mauricio Del Cero desde la UFIJ Nº 18 de Delitos Complejos, recolectó profusa documentación como para dar por probadas las maniobras realizadas por Mirofsky y entender que su accionar califica legalmente en el tipo penal de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autor, en los términos de los arts. 265 y 45 del Código Penal.



El juicio es llevado a cabo en las dependencias del Juzgado Correccionak N° 4, a cargo de la doctora María Laura Pinto de Almeida Castro.