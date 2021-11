Vuelve La Noche de los Museos de Bahía

El evento mundial que se realiza en cientos de ciudades, regresa a nuestra ciudad este sábado desde las 19 hs hasta las 2 del domingo, con la participación de 15 museos (8 públicos y 7 privados), y otros espacios emblemáticos de la ciudad.

El titular del Instituto Cultural, José Gonzalez Casali y el director general de Museos y Arte, Christian Díaz detallaron que habrá muestras, talleres, espectáculos, comidas, bebidas y propuestas para todas las edades. En museosdebahia.gob.ar ya se encuentra disponible el cronograma de todas las actividades.



Noche con traslados y accesos gratuitos



El acceso a los espacios es totalmente gratuito y abierto a todo público (no así los consumos de bebidas y comidas). No existe un paseo establecido previamente, se puede elegir libremente los museos a recorrer y de qué manera hacerlo.



Además, durante toda la jornada habrá transporte 100% gratuito, como el Pase Libre para 18 líneas de colectivos, cuatro buses con itinerarios exclusivos, el Bus Turístico y un recorrido en bici.



Pase libre:



Podrá descargarse en museosdebahia.gob.ar, y deberá ser presentado al chófer al momento de subirse al micro (puede estar impreso o desde el celular).



El pase tendrá validez para esa noche, desde las 18.30 a las 2 AM (o hasta el último viaje), para las líneas 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 512, 513, 513 EX, 514, 516, 517, 518, 519, 519 A, 520.



Buseo gratis:



Para utilizar estos colectivos no se requiere inscripción previa, simplemente se deberá acudir a cualquiera de las paradas de los cuatro recorridos.



El acceso será desde las 19 hs, por orden de llegada y estará sujeto a la disponibilidad de espacio de cada colectivo en ese momento.



BUS 1: TEATRO MUNICIPAL – MUSEO FORTÍN CUATREROS

Teatro Municipal – 2 Museos – Radios Antiguas – Fundación Martínez Estrada – Museo V Cuerpo de Ejército – Museo de Ciencias – Museo Fortín Cuatreros



BUS 2: MUSEO FORTÍN CUATREROS – TEATRO MUNICIPAL

Museo Fortín Cuatreros – Museo y Parque Estereoscópico – Biblioteca Rivadavia – Museo del Deporte – Teatro Municipal



BUS 3: TEATRO MUNICIPAL – FERROWHITE

Teatro Municipal – Galpón Enciclopédico – Museo de la Aviación Naval – Ferrowhite



BUS 4: FERROWHITE – TEATRO MUNICIPAL

Ferrowhite – Museo del Puerto – Los Chopen – Espacio TEC – Museo Parque Estereoscópico – Museo y Archivo Histórico – Biblioteca Rivadavia – Museo del Deporte – Teatro Municipal



Bus turístico:



Con la presencia de un guía turístico, transitará con un recorrido único: Teatro Municipal – Museo de la Aviación Naval – Ferrowhite – Museo Fortín Cuatreros – Museo y Archivo Histórico. Cupo completo.



Recorrido en bicicleta:



Cicloturistas bahienses y Plataforma Sustentabilidad Integral realizarán un recorrido en bicicleta, partiendo a las 20 hs:



-Museo y archivo histórico – Saavedra 965

-Espacio Tec

-Museo estereoscópico

-Museo del Deporte

-Biblioteca Rivadavia

-Teatro Municipal

-2 museos



Más información en las redes de @museosdebahia o en la web museosdebahia.gob.ar.