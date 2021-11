Los profesionales del Hospital Municipal preocupados por la falta de recurso humano en las guardias

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal - CICOP Bahía Blanca se declara en estado de alerta y asamblea permanente a la espera de una respuesta, inmediata y favorable, por parte del Ejecutivo a las demandas acordadas en reunión ampliada.

Según reza el comunicado de la institución, ponen "en conocimiento de la población":

1) La grave crisis de recurso humano que atraviesa el sistema de salud municipal. Principalmente el Primer Nivel de Atención y las guardias, donde funcionan el Servicio de Medicina de Urgencias y el SIEmPre, áreas que agudizarán su deterioro de no tomarse medidas inmediatas.

2) El aumento constante de la demanda ante el déficit de otros sectores durante los últimos 10 años, sumado a la falta de personal, pone en riesgo la calidad de la atención.

3) Los profesionales de la salud estamos desgastados, tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza y condiciones laborales deficientes.

4) No tenemos respuestas adecuadas por parte del Ejecutivo Municipal a dichas demandas. Nuestros representantes no pudieron participar de la discusión paritaria en 2020 y 2021. Atendimos la mayor cantidad de pacientes durante la Pandemia de COVID 19 y, sin embargo, no somos escuchados.

El comunicado es firmado por la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales de las Salud Municipal y la CICOP Bahía Blanca