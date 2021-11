Búsqueda de Ezequiel Base: “Evidentemente se fue para que no lo encontremos"

Esas fueron las palabras de Matías Darnet, titular de la Comisaría Séptima, quien "mencionó que el joven salió de trabajar y le entregó a un amigo el teléfono celular (sin chip), un bolsito de peluquero y una billetera con algo de dinero para que le entregue a su mamá". "Los perros del grupo K9 de Punta Alta confirman la presencia de Base en la rotonda de Ruta 3 y Avenida Colón", afirmó a CAFEXMEDIO.

“Se llama Ezequiel, tiene 30 años, es empleado de una estación de servicio como sereno, cumple la función desde las 22hs hasta las 6 de la mañana. El día de ayer se retiró de la estación de servicio, le dejó las pertenencias al playero de la estación de servicio refiriéndole que le entregue esas cosas a la familia, a la mamá, al papá y se retiró normalmente. Lo observaron en la rotonda de la Avenida Colón en dirección a Charlone, que venía corriendo, trotando y se perdió el rastro”, sostuvo Darnet.



El efectivo local informó que "le sacó el chip, le dejó el teléfono celular, un bolsito de peluquero y una billetera con algo de dinero”.



ME LLAMA LA ATENCIÓN ESA SITUACIÓN.



“Sí, es raro. No sé qué motivó la situación esta. No tuvo problemas con la familia, no tuvo problemas con amigos, no tuvo problemas con conocidos, no tiene ningún tipo de problema. Un pibe sano, que hace runner, artes marciales y se fue normal, como todos los días”.



¿HABÍA TENIDO ALGUNA SITUACIÓN QUE LE LLAMA LA ATENCIÓN A LA FAMILIA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS?



“Nada le hace llamar la atención. Como lo vio ayer a la mañana un amigo en la rotonda, él maneja una combi, por eso nos encontramos en este lugar con el personal policial y la gente de K9 buscando rastros".



¿ENCONTRARON ALGO EN CUANTO A RASTROS POR MEDIO DE LOS CANES?



“Sí, lo ubican los perros en el sector y lo ubican las cámaras. Ahora estamos esperando por una cuestión climática, están descansando dos perros y ahora vienen tres perros más para cotejar lo que estos perros vieron. Así que entre los cinco perros van a seguir buscando".



¿CON LAS CÁMARAS PUDIERON DAR TESTIMONIO DE QUE EFECTIVAMENTE ESTUVO EN ESE LUGAR?



“Sí, exactamente, lo mismo que lo declara el amigo lo podemos observar en cámara".



LO QUE LLAMA LA ATENCIÓN ES QUE PREVIO A ESO LE HAYA DEJADO TODAS ESTAS COSAS PARA QUE SE LO LLEVE A SU FAMILIA Y QUE DESPUÉS SE LO VEA CORRIENDO.



“Correr, corría. Normalmente corría, se iba a trabajar, lo llevaba algún amigo, la novia, a la noche y a la mañana o venía en bicicleta, tenía una motito, y, sino, lo hacía caminando o corriendo. Tardaba una hora, una hora y media, en llegar a la casa, vive en calle Coulin".



¿USTEDES CÓMO SIGUEN AHORA? ¿CÓMO ES EL TRABAJO QUE TIENE QUE HACER LA POLICÍA?



“Nosotros ayer lo estuvimos buscando en todos los parques, plazas, en el balneario Maldonado. Hoy vinimos acá, estamos con el tema de los rastros y seguiremos con cámaras y visitando gente conocida".



ES UNA SITUACIÓN MUY DIFERENTE A OTRAS DESAPARICIONES QUE SE HAN DADO EN BAHÍA BLANCA.



“Evidentemente se fue para que no lo encontremos".



¿VAN A SEGUIR RASTRILLANDO EN QUÉ SECTOR?



“Todo lo que es la rotonda de Avenida Colón, en dirección al balneario Maldonado, sobre Ruta 3".



USTEDES ESTÁN EN PERMANENTE CONTACTO LÓGICAMENTE CON LOS PADRES Y FAMILIARES.



“Estamos acá con la familia, la hermana, con el cuñado y unos amigos.”



¿ÉL ERA SOLTERO, CASADO, VIVÍA CON ALGUIEN?



“Soltero, 30 años, vivía con la familia”.



¿EN EL ÁMBITO LABORAL NO TUVO NINGÚN PROBLEMA, NINGUNA SITUACIÓN IRREGULAR EN EL ÚLTIMO TIEMPO?



“Nada. Muy querido ahí por la gente de la estación de servicio, por los camioneros. Tenía buen diálogo con todos”, finalizó.