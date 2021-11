Precios congelados: "Se protege nada más a las grandes cadenas y se le pisa la cabeza a la PyME o al almacén"

Esas fueron las palabras de Javier Bancora, titular de la cadena bahiense de supermercados "La Banderita", quien aseguró que son "lo que queremos es que las empresas nos vendan más barato y tener ofertas fijas pero nunca se controla al proveedor y, por eso, fallan estos programas. De los 1432 productos incluidos en el programa, deben existir 500 porque 300 son discontinuos y no existen más", subrayó a CAFEXMEDIO.

“La verdad que son días complicados en cuanto a tiempo, negociaciones, no digo peleas, en el buen sentido, con los proveedores, porque el precio te daba para ponerlos, otros tardaron unos días en implementar la lista, otros esta semana la van a implementar, y otros no van a llegar a los precios diciendo distintos tipos de explicaciones como que ellos no pasaron esos precios a la Secretaría de Comercio, como que no llegan algunas empresas que tienen la distribución", indicó Bancora.



El empresario local explicó que, "el caso, por nombrarte, Arcor, dicen que no llegan al precio porque tienen un precio de fábrica y acá hay un distribuidor exclusivo y le tiene que poner otro margen y con eso no llegan ni locos al precio que hay que poner al público".



"Nosotros lo que fuimos haciendo es agarrar la lista, depurarla, dentro de la lista había un montón de productos que estaban discontinuados con código de barras que se dieron de baja hace dos años, o sea, que de 1470 quedaron varios en el camino por este tema. De los que están activos, ahí fuimos viendo qué trabajábamos nosotros para ver qué pasa con cada producto en cuanto al precio que nos llega a nuestro depósito para poder poner un margen, obviamente, mucho más chico que el habitual pero que sea lógico como para comercializarlo. Así que estuvimos toda la semana pasada haciendo esto, seguimos haciéndolo y, día a día, estamos incrementando algún artículo más dentro del listado", expresó.



ESTO QUE ESTÁS DICIENDO ES UN POCO LO QUE VENIMOS DICIENDO DE LA EXPERIENCIA DE LO QUE SURGIÓ CUANDO SE IMPLEMENTARON ESTOS PRECIOS HACE TIEMPO. LA FÁBRICA TE VA A DECIR, EL GOBIERNO TE PUEDE DECIR QUE ESTA GALLETITA LA TENÉS QUE VENDER A $10 PERO YO NO TE LA PUEDO VENDER A VOS A $8 O A $9, TE LA TENGO QUE VENDER A $11, SI QUERÉS LA COMPRÁS Y, SI NO, NO LA COMPRÁS. ¿POR QUÉ NO VAN AL LUGAR DE FÁBRICA Y LE DICEN, SEÑORES, A VER, CUÁNTO SALE ESTA GALLETITA? A $11, NO, TIENE QUE SALIR A $9. ¿POR QUÉ EL SEGUIMIENTO LO HACEN SOBRE LOS COMERCIOS CHICOS?



“Desde que empezó este tipo de programa de precios controlados o cuidados, el control hay que hacerlo de donde sale el producto y no donde llega, porque, en definitiva, si nosotros hacemos un análisis rápido de estos programas, nosotros, mirando desde nuestro perfil, queremos vender más barato, o sea, ¿qué más queremos?. Que las empresas nos vendan más barato y tener, digamos, entre comillas, ofertas fijas, es buenísimo, porque a la gente se la estás ofreciendo pero nunca se controla al proveedor y, por eso, fallan estos programas. En el punto de venta lo quieren poner pero no le llegan".



Bancora sostuvo que "si esto se lo preguntás al 100% de las pequeñas cadenas, de los comercios de barrio, los almacenes, todos te van a responder lo mismo".



"Nosotros somos una cadena local que podemos tener algún volumen de compra más importante que un almacén pero no llegamos a tener el volumen de compra que tiene una cadena nacional con grandes superficies. El 70 % de la facturación del rubro alimenticio en el país pasa por cadenas locales, regionales, almacenes, el 30 % es solamente en grandes cadenas pero parece que se protege nada más a las grandes cadenas y se le pisa la cabeza a la PyME o al almacén, porque no podemos poner este programa en igualdad de condiciones a todo el mundo. ¿Cómo hace un almacenero para vender un azúcar a $63 cuando lo está pagando arriba de $70?”, enfatizó.



TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDE HABER BUENA PREDISPOSICIÓN, BUENA INTENCIÓN, PERO, ARRANCAMOS MAL, PORQUE SI LA IDEA ES CONTROLAR AL MINORISTA, EL MINORISTA NO TE VA A PONER MÁS CARO EL PRODUCTO A EXPENSAS DE SABER QUE NO LO PUEDE VENDER DESPUÉS. CUANTO MÁS BARATO MEJOR ASÍ TIENE MAYOR CAPACIDAD DE VENTA. ¿HOY EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE DÓNDE LO TENÉS VOS?



“Yo estoy agrupado en la Cámara Argentina de Supermercados, que son todos supermercados de cadenas regionales, de cadenas locales donde no están las grandes cadenas. Este ente nos generó una reunión con Secretaría de Comercio explicándoles la problemática, que es esta que te estoy expresando y nosotros, a partir de hoy, tenemos que empezar a hacer informes, proveedor por proveedor, qué es lo que pasa con los que tenemos problemas, por qué no llegan esos precios a nuestras góndolas".



Bancora mencionó que "la principal marca de lácteos del país está dividida en dos. Por un lado, la parte de todos los derivados propiamente de la leche, queso, manteca, donde el tema precio y el programa se implementó sin problemas y, por el otro, todo lo que es postres y yogures, donde nos viene pateando desde que arrancó".



"No hay intermediarios y hoy nosotros estaríamos haciendo el último pedido porque si mañana no nos modifica la lista yo ya no le puedo comprar más. Después, por ejemplo, Arcor, tiene 59 productos en la lista, ya nos dijo que no llegaba, entonces, ¿qué hacemos?. Esos productos no los tengo que trabajar, no los puedo trabajar esos productos".



¿QUÉ PASA SI VOS LO COMPRÁS MÁS CARO PARA TENERLO Y LO PONÉS MÁS CARO? TE VIENE UNA SANCIÓN A VOS.



“Acá nunca se sabe. Yo tendría el respaldo de la factura, mirá, yo compré a este precio, no puedo venderlo, pero, ¿para qué arriesgarnos? O sea, a nosotros, por ejemplo, la semana pasada nos hicieron dos inspecciones de precios, para colmo eso, ni tiempo para acomodarte, por eso es complicado".



DE ESOS 1432 PRODUCTOS QUE DICE EL ESTADO ¿HOY CUÁNTOS PRODUCTOS PODÉS LLEGAR A TENER DENTRO DE LAS GÓNDOLAS AL PRECIO QUE EL ESTADO DICE?



“Yo creo que hoy debemos andar en los 500 productos, después, debe haber 300 discontinuados que no existen más, ya no existían cuando los largaron, ni estudiaron el listado, o sea, tiraron un listado con productos que están discontinuados porque todo esto se controla por código de barra porque como hay tantas variedades y especificaciones distintas en los distintos rubros de mercadería".



"Debe haber 300 discontinuados que están desde que arrancó esto, pero, en realidad, están discontinuados algunos hace dos años. Después hay otro tipo de mercadería que está dentro del listado que yo no trabajo, por ejemplo, librería, yo no trabajo nada de librería, también está dentro de los 1400 artículos, y, después, hay muchos que no llegamos al precio", finalizó.