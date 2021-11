La UNS está nuevamente entre las 10 mejores universidades argentinas

Según US News & Global Report, esta casa se encuentra en 8° lugar entre sus connacionales y en el puesto 84° en América Latina. La clasificación global la ubica en el 10% superior entre todas las universidades del mundo.

Según el ranking elaborado por US News & Global Report, la Universidad Nacional del Sur se ubica en un destacado lugar entre sus pares de Argentina y de América Latina. La publicación estadounidense consideró trece variables para ubicar a esta casa en 8° lugar entre sus connacionales y en el puesto 84° en América Latina. La clasificación global -el puesto 1647- la ubica en el 10% superior entre todas las universidades del mundo.



La distinción del prestigioso estudio lista a las 1750 instituciones más prestigiosas de las más de 25.000 que existen en todo el mundo. Se trata de universidades de primer nivel en más de 90 países del mundo que fueron clasificadas en base a 13 indicadores que miden y comparan diferentes aptitudes académicas.



A nivel nacional, el ranking lo lideran la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), y la Universidad Nacional del Litoral (UNL). No hay entre las listadas de este país ninguna universidad privada.



"Esta publicación confirma lo que habitualmente vemos en otros rankings, el lugar de preminencia que ocupa la UNS entre sus pares y en la región. Incluso en el mundo.



Somos una universidad mediana y competimos contra otras que tienen mucho más presupuesto y siglos de antigüedad, como las de Estados Unidos o Europa, pero igualmente estamos muy bien posicionados", valoró el Rector, doctor Daniel Vega.



"Este ranking en particular otorga un alto reconocimiento a la producción científica y las publicaciones, una de nuestras fortalezas, pero también tenemos una universidad muy sólida en aspectos que no son generalmente considerados en estos análisis, como la extensión universitaria, la transferencia al medio socioproductivo y la contención a nuestros estudiantes. Incluso, en el último año y medio se pudo ver como nunca la enorme potencialidad de nuestros docentes, investigadores y alumnos en una gran cantidad de iniciativas desplegadas para combatir la pandemia de COVID 19, desde aportes científicos y desarrollos tecnológicos hasta acciones de voluntariado social, que no son medidas por los rankings pero que para nosotros son parte fundamental de nuestro rol como universidad pública", agregó.



Según explica UNS News, “las universidades se clasifican según su desempeño en un conjunto de indicadores de excelencia ampliamente aceptados”. Estos indicadores son reputación de investigación global, reputación de investigación regional, publicaciones, libros, conferencias, impacto de citas normalizado y total de citas. También, se tomaron en cuenta número de publicaciones que se encuentran entre el 10% más citadas, porcentaje del total de publicaciones que se encuentran entre el 10% más citado, colaboración internacional relativa al país, colaboración internacional, número de artículos muy citados que se encuentran entre el 1% más citado en su campo respectivo, y porcentaje del total de publicaciones que se encuentran entre el 1% de los artículos más citados.



La publicación aclara además que “la octava clasificación anual de las mejores universidades mundiales de U.S.News & World Report se elaboró para proporcionar información sobre cómo se comparan las universidades a nivel mundial. Dado que un número cada vez mayor de estudiantes planea inscribirse en universidades fuera de su propio país, las clasificaciones de las mejores universidades mundiales, que se centran específicamente en la investigación académica y la reputación de las escuelas en general y no en sus programas de pregrado o posgrado separados, pueden ayudar a los solicitantes a comparar con precisión instituciones de todo el mundo”.