"El uso del barbijo, por ahora, sigue siendo obligatorio en las escuelas bahienses"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Claudio Martini, titular de la Jefatura Regional 22, al aclarar que, si bien hay una comunicación de Provincia en la cual se indica que, cuando se alcance el 50 % de los chicos vacunados con al menos una dosis, "en nuestra región aún no está vigente". "El tapaboca es obligatorio por el nuevo protocolo en espacios cerrados", expresó.

HACE UN RATITO NOS ENVIABA DAVID UN MENSAJE EN EL CUAL DICE QUE SE ACTUALIZA EL PLAN RESPECTO DEL TEMA OBLIGATORIO DE USO DE TAPABOCA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DICE PUNTUALMENTE QUE EN LA ESCUELA UNA VEZ ALCANZADO UNA COBERTURA DE VACUNACIÓN DEL 50% CON AL MENOS UNA DOSIS EN LA POBLACIÓN DE 3 A 17 AÑOS A NIVEL PROVINCIAL NO SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE TAPABOCA EN LOS ESPACIOS ABIERTOS Y SE MANTENDRÁ OBLIGATORIEDAD EXCLUSIVA EN LOS ESPACIOS CERRADOS. ¿ESTO ES ASÍ?



“La comunicación versa del 26 de octubre de este año y están marcados los nuevos lineamientos para la presencialidad plena y cuidada en las escuelas de la Provincia.Indica que, cuando el 50% de la población esté vacunada con al menos una dosis, no es obligatorio el uso de tapaboca en lugares abiertos, o sea, en los patios. Todavía no hay comunicación de las autoridades que habiliten esto en ninguna escuela de la región".



ESTO NO ESTÁ VIGENTE HOY PARA LAS ESCUELAS DE BAHÍA BLANCA.



“Este protocolo o nuevo lineamiento está vigente pero no tenemos todavía la información de que se puede dejar de usar tapaboca en espacios abiertos en las escuelas, no es un juego de palabras. Lo digo porque otros puntos de los lineamientos están vigentes".



ESTÁ BIEN, PERO HABLO DEL TAPABOCA YO.



“Bueno, no. Todavía no hay ninguna comunicación que hayamos llegado al porcentual que indica el 50% en ese punto. Los otros puntos del nuevo lineamiento, sí, están en vigencia".



LO QUE ESTÁ CLARO TAMBIÉN ES QUE EN EL AULA SÍ O SÍ DEBEN SEGUIR USANDO TAPABOCA. NO HAY NINGUNA RESOLUCIÓN QUE AMERITE QUE EN AULA NO SE DEBA USAR EL TAPABOCA.



“No. El tapaboca es obligatorio por el nuevo protocolo en espacios cerrados. La excepción va a ser cuando se llegue a ese porcentaje en espacios abiertos. Espacios abiertos al aire libre estamos hablando, no un SUM. Estamos hablando de espacios al aire libre, sin techo”.



¿TENÉS ALGUNA ESTADÍSTICA, CERRÓ EL MES DE OCTUBRE, DE CONTAGIOS DE ALUMNOS Y DOCENTES EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS?



“Los testeos que se han hecho a docentes y a alumnos este último tiempo dieron todos negativos, porque se van haciendo en toda la región en forma asincrónica, en Villarino en un momento, en Patagones, en Médanos, vamos recibiendo los reportes, algunos vienen con delay pero no tengo reportes de que ningún testeo haya dado positivo en ningún alumno ni en ningún docente".



¿DESDE CUÁNDO APROXIMADAMENTE?



“Hubo un solo reporte de un testeo positivo hace ya como cuatro semanas en Bahía Blanca, en un servicio educativo que no recuerdo cuál era exactamente”.



DURANTE OCTUBRE NO HUBO REPORTES POSITIVOS DE CASOS COVID EN DOCENTES NI ALUMNOS.



“En los testeos que se hacen en las escuelas no ha dado ningún caso positivo”.



ESO HABLA DE DOS COSAS, PRIMERO, LA VACUNACIÓN, SEGUNDO, LÓGICAMENTE QUE TIENE QUE VER CON LA BAJA DE CASOS, Y, TERCERO, EL CUIDADO Y EL PROTOCOLO QUE SE LLEVA ADELANTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA AUTORIDAD.



“Las condiciones sanitarias mejoraron por la vacunación, fundamentalmente, luego, porque bajaron los casos, sin duda, que es una buena noticia y, en consonancia con eso, el gran trabajo que llevaron adelante los docentes y los auxiliares con toda esta situación de sostener firmemente los protocolos que fue marcando la Provincia. Así que eso es un motivo de alegría porque trasciende lo escolar y que tengamos esta mínima de casos en la ciudad, en general, está muy bueno".



LA SEMANA PASADA UNA MADRE ME COMENTABA QUE ESTABA MUY PREOCUPADA PORQUE EN EL ESTABLECIMIENTO DONDE IBA SU HIJO, CREO QUE VA A SEGUNDO O TERCER GRADO, HABÍA UNA SUERTE DE ENCUENTROS, DE MADRES QUE SE ENCONTRABAN Y SE EMPEZÓ A GENERAR UNA IDEA DE QUE PODÍA HACER MAL UNA VACUNA, ENTONCES LA MADRE QUE LO TENÍA ANOTADO AL CHICO LO SACÓ, NO LO LLEVÓ A VACUNAR, Y GENERÓ TODA UNA EXPECTATIVA. ¿HAY DOCENTES, PERSONAL DE SALUD, HAY ALGUNA DIRECTIVA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ESCUELAS DE EXPLICAR A CADA UNO DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS QUE LAS VACUNAS SON POSITIVAS, QUE HAN TENIDO MUY BUENOS RESULTADOS? ¿HAY ALGO DE ESO?



“El Plan de Vacunación es voluntario en adultos, niños y en jóvenes, hemos trabajado con Región Sanitaria que es el organismo responsable de llevar adelante los test y las vacunaciones en las escuelas que se han postulado como vacunatorios porque hay escuelas que se anotan en la página propia para esto donde un conjunto de alumnos, por supuesto, autorizados por los padres, solicitan que se tome como vacunatorio para agilizar el Plan de Vacunación, hay links donde están todas las cartillas informativas de los beneficios de la vacunación con evidencia científica".



Martini explicó que "también que hay adultos que no se quieren vacunar y familias que han decidido no anotar a sus niños en el Plan de Vacunación".



No es lo que yo considero porque me parece que con seguridad no solo que me he vacunado sino que he anotado a mis chicos para que se vacunen porque me parece que es por ahí y la ciencia ha demostrado claramente a través de la vacunación. Todos los puntos de vista son respetables", agregó.



HAY UNA ESTADÍSTICA QUE ES LÓGICA Y QUE NADIE PUEDE DESCONOCER, QUE LOS PAÍSES VACUNADOS TIENEN UNA INCIDENCIA MENOR DE CONTAGIO, UNA INCIDENCIA MENOR DE MUERTE. ESTO NO LO PUEDE NEGAR NADIE. DESPUÉS, YO ENTIENDO QUE ES VOLUNTARIO, QUE HAY GENTE QUE SE PUEDE NEGAR A ESTA CIRCUNSTANCIA, LO QUE NO SE PUEDE ES DESCONOCER LA ESTADÍSTICA. ESA ES LA REALIDAD.



“Totalmente y los números hablan por sí solos pero en este uso y ejercicio de la democracia el otro puede pensar distinto y puede tener sus argumentos. Yo no los comparto pero son respetables en esto de aceptar las diferencias".



¿LOS DOCENTES MAYORITARIAMENTE ESTÁN TODOS VACUNADOS?



“Sí. No tengo el último número pero hay un número altísimo. No quiero pecar de decir una cosa que no corresponde pero estamos en 90% de vacunados. Es libre la vacunación para todos los mayores de 18, pero fue oportunamente uno de los grupos prioritarios para que tuvieran la primer dosis y, después, la segunda dosis también”.



HOY LEÍA UNA NOTA QUE LE HACÍAN A HUGO KERN DONDE DECÍA QUE DESPUÉS DEL REINICIO DE LAS CLASES PRESENCIALES AUMENTARON LAS CONSULTAS POR SITUACIONES MENTALES PRINCIPALMENTE EN DOCENTES Y ALUMNOS CON CONSULTAS AL RESPECTO. ¿CÓMO ES LA SITUACIÓN? ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁN VIVIENDO USTEDES?



“La pandemia no solo fue un fenómeno sanitario sino que trajo muchas situaciones porque nos sacaron de nuestro hábitat no solo que fue el aula sino que fue la circulación en las calles y la libre circulación por todos los espacios que hacen a la vida de una persona en sociedad. Las escuelas trabajan con los equipos de orientación escolar en función de acompañar las situaciones que manifiestan los alumnos, se manifiesta a veces en formato de angustia, en formato de temor. Hay muchas

situaciones que trabajan a diario que excede, por supuesto, lo pedagógico e incide en lo pedagógico pero las escuelas con los equipos de orientación escolar trabajan con los alumnos, las familias y, si tienen que recomendar el abordaje de algún profesional externo, también lo hacen porque son profesionales de la salud".



EL AÑO PASADO SE HABÍA ESTABLECIDO QUE LOS ALUMNOS NO PODÍAN REPETIR. ¿ESTE AÑO SIGUE LA MISMA TEMÁTICA O CAMBIÓ ESO?



“No. Este año se va a trabajar, ayer llegó y hoy a la mañana, lo estoy trabajando en este momento, llegó toda la normativa puntual de la evaluación, acreditación y promoción en todos los niveles y modalidades".



A GRANDES RASGOS ¿PODÉS RESCATAR ALGO DE ESO?



“Sí. Es un tema muy importante, lo que nos compete a los que trabajamos en Educación, propiamente, que es el desarrollo de la tarea pedagógica, así que estoy como buen alumno haciendo los resúmenes. Va a haber un corte evaluatorio en el mes de diciembre, como corresponde, que un grupo de secciones de los últimos años van a trabajar hasta abril 2022, otro corte evaluatorio va a ser en febrero y en marzo 2022 y va a haber una promoción acompañada para aquellos alumnos que queden con alguna materia pendiente hasta junio del 2022”, finalizó.