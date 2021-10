Desde Bahía, Randazzo llamó a “dejar de hablar del pasado y centrarse en el presente y futuro de la Argentina”

El candidato a diputado nacional de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, llamó a “dejar de hablar del pasado y centrarse en el presente y futuro de la Argentina”. En ese sentido, insistió: “Lo ocurrido en los últimos años nos hizo un daño tremendo. Pero no tenemos porqué vivir eternamente en el fracaso. La discusión debe ir por otro lado si queremos avanzar realmente”.



“Construimos un frente que aspira a buscar soluciones concretas a los problemas que nos preocupan a todos. No tenemos miedo de poner el debate sobre la mesa y más cuando se trata de temas importantes que hoy no forman parte de la discusión”, afirmó Randazzo.



En declaraciones radiales durante su recorrida por Bahía Blanca, sostuvo que “el fracaso es nuestro principal enemigo”, y luego resaltó: “Para dejarlo atrás, hay que poner foco en las asignaturas pendientes, definir cuáles son las prioridades y luego gestionarlas para transformar la realidad”.



Acto seguido, el exministro de Transporte consideró que los problemas que la Argentina debe afrontar “están vinculados a la falta de trabajo, a una economía poco estable, a altos niveles de inseguridad y al desinterés por la educación”. “No hay una solución mágica para resolverlos, pero sí propuestas que nos permitirán estar más cerca de terminarlos”, precisó.



“En materia inflacionaria y laboral, planteamos una ley de estabilidad económica, solo posible mediante un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Necesitamos también una ley de promoción de PyMes y otra de capacitación masiva de oficios”, comenzó enumerando.



Haciendo hincapié en la inseguridad, el candidato a diputado nacional destacó la necesidad de “debatir una nueva ley que limite las excarcelaciones de personas que hayan cometido delitos violentos”, a la vez que habló de “modificar la figura del reincidente e implementar una ley de armas y arsenales”.



Finalmente, al referirse a la educación en Argentina insistió en “garantizar 200 días de clases anuales y en brindar conectividad a las 11.000 escuelas de la Provincia de Buenos Aires que aún no poseen”. Junto a ello, resaltó la importancia de mejorar los contenidos para que sean “atractivos”.



“Hay que animarse a dar este tipo de discusiones y escuchar a otras voces”, añadió Randazzo para luego, de cara a las elecciones del 14 de noviembre, concluir: “Para que eso ocurra, la gente tiene que ir a votar. Pero siempre teniendo en cuenta que, si votamos lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes”.