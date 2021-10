"Utilizando las medidas de protección, es igual de difícil contagiarse de la Delta que de cualquier otra variante"

Esas fueron las palabras de Ariel Suárez, bioquímico del IACA, al referirse a la mujer que se encuentra internada en el Hospital Italiano, tras contraer el virus en Córdoba. "La variante mayoritaria sigue siendo la Manaos o Gamma, y, luego, la Andina o también llamada Lambda. La Manaos o la Andina son muy parecidas en su contagiosidad a la Delta", subrayó a CAFEXMEDIO.

"Ayer detectamos un caso de una paciente que había venido de Córdoba, de un retiro espiritual. Ese es el único caso. Es una persona que empezó con síntomas el 18 de este mes, que había vuelto de Córdoba y, en nuestro protocolo de secuenciación, estamos secuenciando todo lo que es positivo porque hay muy poca tasa de positividad y encontramos esta variante”, expresó Suárez.



ESTA PERSONA COMENZÓ CON LOS SÍNTOMAS EL 18 ¿CUÁNDO DETECTARON QUE ERA POSITIVA?



“El mismo 18 o 19, nosotros hicimos el diagnóstico y ayer terminamos con todos los análisis de secuenciación y ahí lo detectamos. La variante mayoritaria sigue siendo la Manaos o Gamma, y, luego, la Andina o también llamada Lambda".



¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA VARIANTE DELTA FRENTE A LAS ANTERIORES?



“Es una variante como todos estos virus ARN que van mutando. Para el organismo ya es algo si bien distinto a lo que estaba circulando no es algo totalmente nuevo con lo cual la vacunación, han circulado otras variantes anteriormente, hace que la variante no pueda propagarse efectivamente. Es una variante que tiene un poquito más de afinidad y para evadir la respuesta inmune igual que la Manaos. Son variantes parecidas".



ESTO QUE SE HA MENCIONADO EN SU MOMENTO QUE ES MUCHO MÁS CONTAGIOSA QUE LA MANAOS ¿ES CIERTO O NO?



“Es parecido. La Manaos es mucho más contagiosa que la Alfa. En su momento la Delta cuando apareció en el mundo desbarrancó a la Alfa que era un poco menos contagiosa. La Manaos o la Andina son muy parecidas en su contagiosidad a la Delta".



NO HAY UNA PELIGROSIDAD MAYOR POR TENER CEPA DELTA EN BAHÍA BLANCA.



“No, es más, de hecho, con la vacunación que hay y utilizando las medidas de protección o de distanciamiento es igual de difícil contagiarse de la Delta que de cualquier otra variante y más teniendo en cuenta la tasa de positividad que tenemos hoy, ahora, si tenemos una tasa de positividad más alta y ya liberamos todas las restricciones. Si nos vamos a contagiar todos de vuelta, pero, mientras tanto esto se mantenga tendría que seguir tranquilo”.



HOY CON LA CANTIDAD DE CASOS POSITIVOS QUE ESTAMOS TENIENDO, HOY POR EJEMPLO EN BAHÍA BLANCA SE DETECTARON POCOS CASOS, UN PROMEDIO DE 5 CASOS, 6 CASOS CREO QUE ES EL PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS ¿CREE QUE VA A HABER UN AUMENTO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS? ¿VA A HABER UNA TERCERA OLA O VA A SER SIMPLEMENTE UN PEQUEÑO AUMENTO?



“Yo creo que no va a pasar eso. Es muy difícil verlo porque la variante Delta todavía nunca se hizo preponderante, nunca se hizo prevalente, siempre estuvo detrás de las otras dos variantes. Estos virus si bien no son estacionales las condiciones climáticas hacen que sea más difícil la propagación. Si bien se transmiten en esta época del año en el invierno es mucho más fácil porque el virus es mucho más viable".



SIEMPRE HAY QUE HABLAR DE QUE HAY QUE SEGUIR USANDO EL TAPABOCA, HAY QUE SEGUIR CON EL DISTANCIAMIENTO, EL LAVADO DE MANOS.



“Eso es fundamental. El lavado de manos siempre tendría que haber estado. La pandemia vino a educar, lo mismo que pasó en el 2009, siempre hay que lavarse las manos y el uso del tapaboca, a mí me parece prematuro sacárselo en algunos ámbitos. Al aire libre no hay ningún problema pero, si se va a meter en un local, donde no va a poder mantenerse la distancia, el tapaboca se va a seguir utilizando”.



SI NOSOTROS SOMOS PARTE DE ESTA EDUCACIÓN Y A SU VEZ SOMOS MAESTROS EN EL SENTIDO DE EXIGIRLE AL OTRO QUE TAMBIÉN SE PONGA UN TAPABOCA, QUE HAGA LAS COSAS DE ESA MANERA, ME PARECE QUE VAMOS A IR MEJORANDO LA SITUACIÓN.



“Sí, de hecho, la variante ha llegado, nunca se hizo comunitaria. Hay buen nivel de vacunación si bien no es el óptimo estamos bastante bien, las medidas de distanciamiento todavía siguen, todo eso hace que estemos bastante tranquilos desde hace un tiempo".



ESTA NECESIDAD DE UNA TERCERA DOSIS DE LA CUAL ESTAMOS HABLANDO Y QUE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LO EMPEZARÍA A HACER EL PRÓXIMO AÑO ¿PARA USTED ES MUY IMPORTANTE PORQUE USTEDES MIDEN ANTICUERPOS.



“Cualquier vacuna. Que uno no tenga anticuerpos no significa que el cuerpo no tenga inmunidad, está la inmunidad celular y la memoria. Yo la verdad no tengo una opinión formada de si es extremadamente importante una tercera dosis, seguramente ayude y no le veo ninguna contraindicación. El organismo tiene memoria, entonces, por más que los anticuerpos van desapareciendo la memoria siempre está".



NUNCA ESTÁ DEMÁS UNA TERCERA DOSIS PERO USTED EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA QUE TIENE CREE QUE CON EL ESQUEMA VACUNATORIO DE LAS DOS DOSIS ESTARÍA TRABAJANDO BIEN EL ORGANISMO.



“Yo creo que sí".



SE DETECTÓ EL PRIMER CASO DE LA VARIANTE DELTA DE CORONAVIRUS EN BAHÍA BLANCA CON UNA MUJER QUE VINO DE CÓRDOBA HACE UNOS DÍAS Y QUE AYER CONFIRMARON QUE ERA POSITIVO DE CORONAVIRUS CON DELTA.



“No sería de circulación comunitaria".



EN SU MOMENTO FUE AISLADA.



“Fue aislada, exactamente. Está muy bien pero requirió internación, no estaba vacunada. De hecho, se está por dar de alta a esa persona. Es una persona de 42, 43, años, que no quería vacunarse, se contagió la variante Delta y requirió internación. Probablemente si se hubiera vacunado habría tenido un refrío común y estaba en la casa".



O QUIZÁ NO SE HUBIESE CONTAGIADO.



“Posiblemente. Estas vacunas no son perfectas con lo cual el fin más importante es evitar las complicaciones".



Y, EN GENERAL, LA EVITA.



“Sí, por supuesto. Es lo que estamos pasando hace tiempo, no hay nadie en terapia, hay camas, las áreas de COVID que hay en los hospitales son cada vez más chicas y nunca se saturan. Bueno, esperemos seguir así", finalizó.