"1 de cada 4 personas que participaron en accidentes están relacionadas con el consumo de alcohol"

Esas fueron las palabras del Dr. Pablo Casella, Director del Hospital Raúl Matera, quien aseguró que "hay una alta importancia de la presencia de alcohol en los accidentes, sobre todo en las personas más jóvenes que son las que mayor impacto tienen en la siniestralidad vial". "Sería muy importante aporbar la ley de Tolerancia Cero para los conductores y recuperar el Observatorio que funcionaba hasta 2019 en la UNS", expresó a CAFEXMEDIO.

“Cuando hubo una restricción fuerte a la circulación bajaron mucho los índices de accidentes de tránsito. Como ya vamos volviendo paulatinamente a la normalidad, aumenta la circulación. Nosotros veíamos por lo que publicaba la Organización Panamericana de la Salud incluso por muchas publicaciones que se han hecho en Bahía Blanca con un observatorio vial que existió hasta el 2019 que había una alta importancia de la presencia de alcohol en los accidentes sobre todo en las personas más jóvenes que son las que mayor impacto tienen en la siniestralidad vial", expresó Casella.



El oncólogo local mencionó que conocían "que había un proyecto de alcohol con tolerancia cero para los conductores y lo que pedíamos en esa oportunidad es que se discuta, que se hagan las modificaciones que se tengan que hacer y se nos dé algún respaldo extra para tratar de minimizar el impacto de los accidentes, no solo para las personas sino también para el sistema sanitario".



AQUELLA MEDIDA INICIAL QUE SE HABÍA TOMADO PARA QUE LAS PERSONAS NO MANEJEN CON MÁS DE 0,5 GR. DE ALCOHOL EN SANGRE. ¿HOY CREE USTED QUE ES NECESARIO QUE AQUEL QUE MANEJA, QUE ESTÁ AL FRENTE DE UN VEHÍCULO, NO TENGA NADA DE ALCOHOL EN SANGRE?



“Fíjense que ese valor 0,5 es para las personas comunes como somos nosotros”.



NO PARA CAMIONEROS, TAXISTAS.



“A ellos sí se les exige tener cero y, a los que conducen motos, se les exige 0,2 y a pesar de que, con valores que están por debajo de los permitidos, también se favorecen los accidentes. Nosotros cada vez que hacemos un comunicado nos basamos en la bibliografía existente. Acá había un grupo que funcionaba en la Universidad Nacional del Sur, a cargo del Dr. Silberman".



RECOPILABA LOS DATOS DE LOS ACCIDENTES.



"Con una exactitud realmente con hora, día, mes, realmente era bárbaro y de ahí se podría haber sacado una estadística exacta de qué es lo que ocurre en Bahía Blanca. Lamentablemente, se disolvió en el 2019 pero también sería un tema para reflotar. No es solo el alcohol el tema de la siniestralidad vial, el alcohol es uno de los elementos pero, además, necesitamos conocer lo que ocurre, la educación vial. Es multifactorial esta problemática, no es solo un tema, no es solo el alcohol”.



LO QUE USTED MENCIONA ES QUE HOY EL HECHO DE PENSAR EN UN ALCOHOL CERO AL VOLANTE SERÍA LO IDEAL.



“Sería beneficioso y eso va a requerir un cambio de conducta en nosotros. La ley tiene que ser esencialmente ejemplificadora. Recuerden lo que pasaba hace dos décadas atrás con el tema del tabaco en los lugares públicos. Estoy seguro que algún día habrán ido incluso a un hospital donde el médico los atendió fumando, a mí me pasó, cuando yo era residente en el Hospital Penna, en la década de los 90, se fumaba dentro del hospital".



¿HAY ALGUNA ESTADÍSTICA DE MAYOR ACCIDENTOLOGÍA POR GENTE AL VOLANTE, ALCOHOLIZADA?



“No tenemos una estadística exacta porque desde el 2019 que no está este observatorio. He escuchado hace un par de días algunas declaraciones sobre todo del Hospital Penna y ellos nos han dicho que sí, que ellos ven un aumento en la cantidad de pacientes que aparecen en las guardias fruto de algún accidente. Hay un montón de informes, muchos, que tienen que ver con el observatorio nacional y provincial, que son de acceso libre, todos pueden acceder a verlo donde claramente hablan de que hay 1 de cada 4 personas que intervienen en accidentes, el alcohol ha tenido algo que ver".



"Un estudio que se hizo en CABA que dice que el 22% de las personas que ingresaron a los hospitales como producto de un accidente de tránsito tenían relación con el alcohol, es decir, son datos claros, son públicos, esto que les estoy comentando uno lo puede encontrar fácilmente si los busca", finalizó.