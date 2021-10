Incidentes en Huracán - Bella Vista: "Hubo actitudes de algunos dirigentes que no se tienen que volver a repetir"

Esas fueron las palabras de Emiliano Álvarez Porte, Subsecretario de Seguridad de Bahía Blanca, quien aseguró que "el problema surgió por un cúmulo de errores y la responsabilidad es compartida entre los dirigentes de la Liga del Sur que se relajaron hasta la policía y nosotros mismos". "Quien no tiene la credencial no puede ir a la cancha pero, sí desde la propia dirigencia se permite y la policía no lo enfrenta, el sistema obviamente va a fracasar”, subrayó a CAFEXMEDIO.

“El sistema funcionó todo el año 2019 donde llegamos a jugar hasta la final con público local y visitante. No es el sistema el problema, el problema es que detrás de todo sistema hay personas que no siempre actúan correctamente. Hubo un cúmulo de fallas. Lo primero que nos pasó fue como todas las actividades que volvieron a la normalidad volvieron con dificultades, con desacostrumbramiento, por llamarlo de alguna forma y con errores. En este caso habíamos comenzado a tener demoras en el sistema de la policía para chequear los antecedentes de las personas, entonces, empezamos a ceder que las primeras fechas, los locales, algunos, pudieran ingresar sin la credencial, con un listado, que después se chequeaban sus antecedentes, era hasta ponernos al día hasta que el sistema mejore", expresó Álvarez Porte.



El funcionario local aseguró que "eso motivó que ingresaran personas sin la credencial y eso ya trajo el problema porque a la fecha siguiente se apersonaron un montón de hinchas sin la credencial".



"La policía actuó como pudo porque la verdad, cuando vos tenés a la hinchada afuera de la puerta pensando que puede ingresar, te puede generar un inconveniente también afuera. Se optó por pensar que la situación iba a ser adentro mejor, también sucedió que se vendieron entradas ese mismo día afuera de la cancha cosa que eso no debe suceder", expresó.



Reiteró que "hubo un cúmulo de errores entre los dirigentes, entre el propio operativo porque era un operativo para esperar pocas personas porque no todas tenían la credencial, de repente hubo muchas más porque entraron sin la credencial y el operativo tampoco estaba bien organizado para toda esa situación, con lo cual los errores fueron generalizados, desde los dirigentes que se relajaron hasta la policía y nosotros mismos".



"Hay ajustar esa situación y así lo hicimos. Esta semana hasta el día de hoy tuvimos reuniones, está presente la APREVIDE insistiendo que el sistema funcione porque la APREVIDE vino a Bahía Blanca hace un mes solamente a ver cómo era el sistema porque lo quiere trasladar a otras ciudades porque dice que la única liga del país que se juega con local y visitante a ver qué están haciendo. Se interesaron en el sistema, lo vinieron a ver, nosotros nos pusimos a disposición para que el sistema se conozca en otros lugares y no podemos cometer este tipo de errores", enfatizó.



Álvarez Porte mencionó que "tienen responsabilidades compartidas pero no en el mismo grado porque la verdad que hubo algunas actitudes de algunos dirigentes que no se tienen que volver a repetir".



"Los clubes ya fueron severamente castigados, todavía falta la sanción de la APREVIDE, ya la Liga del Sur los ha castigado. Esta es la sanción de la Liga del Sur, vamos a ver qué dice la APREVIDE también con respecto a la utilización o no de las canchas. Cuando pasan las cosas, la sanción, en realidad, nunca alcanza, porque lo que hay que hacer es tratar de que las cosas no pasen, por eso el enojo que tuvimos nosotros", manifestó.



El funcionario recordó que, "a principios de 2019, vinieron todos los dirigentes a la Liga del Sur a pedirnos ayuda para erradicar a los barras de la cancha y el municipio puso todo lo que podía, puso una estructura directamente para ayudarlos a ellos para que no quedaran expuestos, para decirles aquí a las personas que pueden ingresar a la cancha y a quiénes no, se hace acá y no más en los clubes".



"Quien no tiene la credencial no puede ir a la cancha pero, sí desde la propia dirigencia se permite y la policía no lo enfrenta, el sistema obviamente va a fracasar”, agregó.



A MÍ LO QUE ME LLAMA LA ATENCIÓN, PORQUE LO DIJO PÚBLICAMENTE, LO PUEDO REPETIR, ES QUE EL PRESIDENTE DE LA LIGA DEL SUR DIJO QUE A LAS DOS DE LA TARDE ÉL SABÍA QUE UN COLECTIVO CON PERSONAS QUE NO TENÍAN LIGA SEGURA IBA A LA CANCHA Y QUE ÉL AVISÓ A LAS PERSONAS PERTINENTES. ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS PERTINENTES?



“La policía me dice nosotros nos enteramos a las tres de la tarde, el partido empezó a las tres y media. ¿Hubo un error en permitir que llegue el colectivo hasta la cancha y dejarlos entrar? Sí. ¿Hubo un error en organizar un colectivo para que salga de un lugar lleno de hinchas hacia otro lugar donde lo estaban esperando para venderle la entrada al otro club? También. ¿Hubo un error en permitir que a ese colectivo se suba gente que no tenía la credencial, porque subió gente que la tenía, pero también gente que no la tenía?. También".



Además, dijo que "ninguno de los dos clubes puede decir que no tuvo participación en la situación porque un club que actuó de local pero que esperó a ese colectivo para venderle entradas".



"Este sistema está pensado para que haya menos policías de los que tiene que haber en una situación en la que puede entrar cualquiera a la cancha porque acá se le entrega determinada cantidad de credenciales a Bella Vista, determinada cantidad de credenciales a Huracán y esa es la gente que puede ingresar", marcó.



"Para esa gente sin antecedentes, sin situaciones que confronten con la vida y el deporte, se estima determinada cantidad de policías, mucho menor, así uno abre las puertas y deja que entre cualquiera porque una de las personas que terminó en el hospital tenía antecedentes por haber matado a un caballo en una cancha de fútbol, quiero decir. No fue cualquiera de esas personas que no tenían la credencial, fueron personas que no van a tener la credencial como muchas de las que identificamos ahora. Ya tenemos identificadas a 10 de cada equipo que no van a volver a poder entrar a la cancha. Los errores fueron compartidos y generalizados", resaltó.



¿CORRESPONDE QUE SEAN DETENIDOS? PORQUE ME LLAMA LA ATENCIÓN QUE NO HAY NINGUNA PERSONA DETENIDA.



“En eso está actuando la policía. Nosotros pusimos a disposición todos los datos que tenemos porque cuando uno obtiene la credencial en Liga Segura también queda registrado. Todas las personas que ingresaron con credencial están a disposición de la policía, después, hay videos que la policía estaba trabajando. Ayer se había identificado ya a varias personas".



Álvarez Porte sostuvo que "producto del error de querer vender algunas entradas más, de no decirles que no a los barras, de no haber generado que vengan a buscar la credencial porque también hay que decir que hubo algunos problemas en la entrega de la credencial hace tres semanas, hace dos semanas el sistema funciona perfectamente, con lo cual el que no tiene la credencial es porque no quiere, no porque no puede".



"El sistema funciona perfectamente y lo que no funcionó fue el sistema de la Policía de la Provincia. El primer antecedente que viene de Capital, ese ya estaba y está, pero claramente son personas que no podían ingresar, que no hubieran obtenido la credencial", dijo.



¿LA POLICÍA QUÉ DICE AHORA?



“Lo que hicimos fue un sistema que tenía cierta flexibilidad con el local, no con el visitante, porque se permitía el ingreso anteriormente sin la Liga Segura local, ahora ya no lo va a ser así. La credencial la va a tener que tener el local y el visitante, todos, no podemos dejar absolutamente a nadie sin credencial a la cancha, ni siquiera los dirigentes. Esta es una decisión que tomaron los propios dirigentes, que nosotros avalamos, que avala la policía y que la APREVIDE comparte. No estamos preparados para flexibilizar absolutamente nada".



¿USTEDES TIENEN PODER PARA DECIR ESTA PERSONA NO VA A ENTRAR MÁS A LA CANCHA? ¿HASTA DÓNDE TIENEN INJERENCIA?



“Los presidentes de la Liga del Sur firmaron con nosotros un convenio para que llevemos adelante este sistema, son ellos los que nos ceden el derecho de admisión a sus estadios. ¿Qué conlleva ese derecho de admisión?. No tener antecedentes. ¿Quiénes chequean que no tengan antecedentes? Nosotros, el municipio. ¿Cómo lo chequea? Con la Nación y con la Provincia. Es un proyecto compartido entre los tres estamentos del Estado, más los clubes y los dirigentes", finalizó.