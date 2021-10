Un futbolista bahiense fue víctima de un violento hecho en el fútbol del Ascenso

Se trata de Rodrigo Sánchez, ex Villa Mitre, quien fue agredido brutalmente por Nicolás Pizarro, durante un encuentro de la Primera C, entre Deportivo Italiano y Lamadrid.

General Lamadrid y Sportivo Italiano le bajaron el telón a la Fecha 16 del Clausura de la Primera C en la jornada de ayer con un empate 1-1 en el estadio Enrique Sexto. Fue un resultado que les sirvió de poco a ambos, ya que el Carcelero continúa en la zona baja de la tabla y el Tano no pudo arrimarse a la punta. La nota la dio Nicolás Pizarro, quien se fue expulsado después de darle una trompada a Rodrigo Sánchez con la que hizo recordar a la de Zandoná a Edmundo.



El árbitro Lucas Ozuna le sacó la tarjeta roja a Pizarro, hermano de Guido, ex jugador de Lanús y la selección argentina, luego de la piña sin pelota que le acertó al delantero contrincante. Habían tenido un par de cruces picantes y el atacante de Lama cayó tendido tras recibir el golpe. La acción fue muy parecida a la del Chino Flavio Zandoná, de Vélez, contra el brasileño Edmundo del Flamengo por la Supercopa del 95, informó InfoBae.



Esta acción no fue pasada inadvertida por otro reconocido futbolista de la categoría, José Vizcarra, quien comentó a través de su cuenta de Twitter el video de la agresión que se viralizó y aprovechó para denunciar al Puma Pizarro: “Así juega todos los partidos ese tipo. Todos eh. Y los árbitros lo saben. Porque un dt pone ese tipo de jugadores? No entiendo”.



Un usuario comentó: “Se trata de Pizarro, de Italiano. Detestable la actitud, pero de la nada no creo q haya pegado. Quiero decir, la reacción está pésimo, pero evaluemos el contexto. Yo diría, vivo el 9 d Lama q lo hizo echar”, a lo que el Chino Vizcarra, que vistió las camisetas de Rosario Central, Gimnasia La Plata, Liga de Quito, Ferro y Platense, entre otros, y que hoy milita en Central Córdoba de Rosario en la misma categoría, retrucó: “Te puedo asegurar que juega así todo el partido. Se dedica a pegar y amenazar los 90 minutos”.



Tanto la trompada como la acusación de Vizcarra contra Pizarro se replicaron en las redes en las últimas horas. Ahora se aguardará por la sanción que el Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicará al defensor de 34 años, que podría ser suspendido hasta 2022.