Ante el aumento de la inseguridad en la Provincia, Sergio Berni obliga a los policías retirados a volver al servicio

La resolución con la convocatoria salió este martes y se rige por una ley prorrogada por decreto en 2020, donde se declaró la emergencia en seguridad.

La resolución del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, de poco menos de tres carillas de extensión, lleva la fecha de este martes y la firma del ministro de Seguridad, Sergio Berni. De esta manera, se hizo oficial la convocatoria obligatoria al personal de la Policía Bonaerense retirado para que se sumen al servicio.

La medida quedó amparada “en la Ley N° 14.806, prorrogada sucesivamente por su similar N°15.165 y por el Decreto N°1176/20, donde se declaró la emergencia en materia de seguridad en la provincia”, reza la resolución.

La medida también explica que, en base a ello, se facultó a la cartera que maneja Berni “a convocar al personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en situación de retiro activo a prestar servicio obligatorio”.

Se trata, en principio, de efectivos pertenecientes al escalafón Suboficiales y Tropa, al escalafón Único y al subescalafón General, “cuyos antecedentes resulten inobjetables, quedando sujeta a las necesidades del servicio”.

A su vez, también se determina en la resolución que quienes se sumen al servicio recibirán una “única retribución no remunerativa no bonificable de carácter mensual por los servicios prestados” durante el lapso que dure su regreso.

El haber que percibirán los policías retirados que regresen al servicio será “equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la sumatoria del Sueldo Básico, Suplemento por Riesgo Profesional, Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 2° del Decreto N° 1254/10 y modificatorios, y Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 3° del Decreto N° 1629/10 y modificatorios, de su jerarquía de revista”.

Paralelamente, esos policías retirados seguirán cobrando “el cien por ciento (100%) de su haber de retiro acordado oportunamente, quedando exceptuado del régimen de incompatibilidad previsional y/o de cualquier norma de carácter similar”, explica el fallo.

En el marco de la resolución también se pide la intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos “a fin de informar si el personal se encuentra imputado en el marco de causas administrativas en instrucción y/o pendiente de resolución”.

Una semana antes de que Berni decidiera obligar a los policías retirados a volver al servicio, el ministro estuvo en un acto de jura de la bandera con casi nueve mil efectivos. Desde el escenario, aseguró: “La Policía en este año y medio estuvo presente en los lugares más dificultosos de nuestra provincia y cuando más dificultosos no lo digo solamente en materia delictual, si no también acompañando a nuestros agentes sanitarios”.

Y advirtió: “En esta institución no hay lugar para aquellos que quieran formarse por fuera de la Ley, no hay lugar para los que especulan ni los temerosos. No hay lugar para los tibios. Esta institución se nutre del coraje y de la vocación de cada uno de ustedes”.

La semana anterior, Berni junto al gobernador Axel Kicillof habían encabezado una entrega de patrulleros para la Policía Rural en Olavarría. Luego, oficializó el Contrato de Comodato por 37 vehículos y 8 motos con el municipio de Almirante Brown. Además de 20 Fiat Cronos destinados a ser patrulleros para la Unidad de Prevención Policía Local Lanús y 10 nuevas camionetas 4x4 al municipio de Avellaneda, con el mismo fin. (Infobae)