Bahía Blanca superó las 200.000 personas con el esquema completo de vacunación contra el Covid

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, quien expresó que "la ciudad tiene 262.796 personas inscriptas para recibir la vacuna contra el Covid y 17.832 personas que aún esperan por la primera dosis". "La gente inscripta en el VacunatePBA segunda dosis en Bahía Blanca es el 81 % de las personas y, los que están inscriptos primera dosis, tenemos el 92 % de la gente", remarcó.

“Es un número para destacar. Es ver que tenemos 244.543 personas con primera dosis y 200.000 con las dos. Estamos a 44.543 personas para poder llegar a cerrar el ciclo primera y segunda dosis habida cuenta que se fue ampliando y aumentando el criterio de vacunación entre 3 y 11 años. También se ha ampliado el número de gente inscripta en Bahía Blanca que hoy tenemos 262.000 inscriptas en el VacunatePBA y tenemos 15.000 personas menores de 12 años inscriptas", indicó Núñez Fariña.



El funcionario informó, además, que la ciudad tiene 262.796 personas inscriptas para recibir la vacuna contra el Covid.



HAY MÁS O MENOS 18.000 PERSONAS A LA ESPERA DE LA PRIMERA DOSIS EN BAHÍA BLANCA.



“17.832 personas".



ES INDUDABLE QUE SE HA AUMENTADO Y SE HA AGILIZADO LA VACUNACIÓN DIARIA, DESDE LAS PASO PARA ACÁ SE HA AUMENTADO. ¿QUÉ PROMEDIO SE ESTÁ TENIENDO DE CANTIDAD DE VACUNAS DE APLICACIÓN EN BAHÍA BLANCA DE MANERA DIARIA?



“Entre 2000 y 3000 estamos en ese promedio. En algunos casos se ha demorado pero se ha enlentecido porque hemos aplicado varias postas con turnos a los niños entre 3 y 11 años y eso no es el mismo tiempo que te lleva un niño para vacunar que un adulto. Un chiquito entre 3 y 5 años lleva otro contexto de contención, va acompañado por los padres, en más de una oportunidad está arriba de los padres, entonces, eso lleva un tiempo, y ese tiempo es el que se está dando ahora por turnos hora”.



¿CÓMO VIENE EL TEMA DE LA VACUNACIÓN PEDIÁTRICA EN CUANTO A AGILIDAD? PORQUE YO ME IMAGINO QUE SE DEBEN ENCONTRAR TAMBIÉN CON QUE EL NENE LLEGA CON SUS PADRES Y QUE POR ALLÍ TIENE ALGÚN INCONVENIENTE PARA PODER PONERSE LA VACUNA POR TEMOR, POR MIEDO, PORQUE LLORA. ¿CÓMO LO ESTÁN LLEVANDO? ¿QUÉ TE CUENTAN LOS VACUNADORES?



“Para ellos es una alegría enorme, poder llegar a vacunar el último grupo etario que tenemos, que empezamos con el adulto más grande que era 103 años y, la misma vacunadora, tiene que vacunar a una persona de 3 años. Después, se tuvo que ambientar el lugar específicamente para los niños, donde hay juegos, guirnaldas, actividades relacionadas con un niño, globos, todo eso lleva a que el chico dentro del temor que tiene entre un poquito más relajado".



Núñez Fari{a reiteró que "los tiempos para la vacunación de un chiquito, generalmente, lleva un poquito más de tiempo y la gente está preparada, formada y capacitada para poder vacunarlos".



JORGE PREGUNTA ¿SE HABLA DE VACUNAR CON TERCERA DOSIS EN REGIÓN SANITARIA?



“Ese tema lo estuvo hablando la Ministra. A nivel mundial, la tercer dosis si se va a dar se va a dar en aquellos lugares donde se requiera y se vea que la inmunidad haya disminuido y se va a dar en el contexto seguramente al inicio como se ha hecho siempre, aquellas personas con comorbilidad y adultos mayores, como hoy se viene haciendo con la vacuna antigripal”.



¿YA SE HA APLICADO UNA TERCERA DOSIS?



“No. En la Argentina no está aplicado porque no está autorizado. Hoy no está autorizado que no quita de que lo que ha hablado la Ministra hace una semana o dos atrás está dentro de la agenda de ellos de ver la posibilidad de empezar a pensar en vacunar. Primero tenemos que vacunar a toda la gente que le falta la segunda dosis, lo más importante es vacunar a esa gente y, después, una vez que culmine la vacunación, seguramente ahí se pensará en otro criterio".



Además, explicó que "los criterios de vacunación los establece el Estado nacional y provincial y nosotros adherimos a ambos".



"Fue vacunar a la mayor cantidad de gente con la primer dosis y el resultado está visto, ha disminuido muchísimo, la gente inscripta en el VacunatePBA segunda dosis en Bahía Blanca tenemos el 81% de gente y los que están inscriptos en el VacunatePBA primera dosis tenemos el 92% de la gente, así que los números son muy alentadores.



Esperemos poder seguir así y esperemos que la brecha se vaya ampliando más porque la gente se va inscribiendo más”, subrayó.



EN BAHÍA BLANCA FALTAN 40.000 PERSONAS, MÁS O MENOS, QUE TENGAN LA SEGUNDA DOSIS. ¿HOY ESAS 40.000 VACUNAS ESTÁN EN BAHÍA BLANCA O HAY QUE ESPERAR QUE LAS ENVÍEN?



“No, seguramente deben estar en Bahía Blanca porque ya son turnos asignados y no te olvides de que vos a partir de 18 años tenés libre vacunación y, de 12 en adelante, con comorbilidad tenés doble vacunación. Esas vacunas están, lo que pasa que la gente tiene que acercarse a vacunarse más allá del esfuerzo que hacemos nosotros. Es un placer de poder hacer las campañas de vacunación itinerantes para ir a buscar gente a los distintos barrios".



ESTE FIN DE SEMANA HUBO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ITINERANTE. ¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA?



“Es positiva, ya con que se acerque una persona sola a vacunarse es positiva, porque lo que estamos buscando es que, cuanto más gente esté vacunada, menor circulación de virus hay y, si hay circulación del virus, por lo menos que la gente que está vacunada no termine en un hospital, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Lo que estamos viendo que los hospitales están libres, libres de COVID, el resto de las enfermedades normales de la temporada, que nuestra temporada se corrió porque empezamos las clases un poquito más tarde, presenciales y esto hace que se genere la bronquiolitis todas las enfermedades respiratorias que hoy por hoy están llevando al sistema sanitario ese tipo de temáticas".



RESPECTO DEL TEMA DE VARIANTES ¿A USTEDES LES HAN INFORMADO SI ESTOS CASOS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN BAHÍA BLANCA O EN LA REGIÓN HAY CASOS DELTA O TODAVÍA NO TIENEN ESA INFORMACIÓN USTEDES?



“No la tenemos porque no hay o no tenemos gente que se haya hecho el hisopado que haya dado la variante Delta. Nosotros seguimos hisopando y aquellas personas que tengan las características para hacer la codificación de la variante se hace y, hasta el momento, no hemos tenido, solo esta persona extranjera que vino acá con un grupo de gente que estuvo en un hotel hace más de dos meses y eso por el momento no ha dado ninguna repercusión de que haya habido una Delta en la Región Sanitaria”.



EL GOBIERNO DIO A CONOCER QUE EN LOS CASOS HOY DE COVID QUE SE REGISTRAN EN CABA Y EN EL GRAN BUENOS AIRES EL 50 % ES VARIANTE DELTA.



“Un gran porcentaje está en esa variante. En el mundo la variante fue conquistando distintos lugares. Hoy la Argentina no es el 50%, el 50% es la gente que está denunciada con COVID".



EL GOBIERNO CONFIRMÓ QUE EL 50% DE LOS CASOS VIGENTES HOY CON LA ENFERMEDAD COVID COMO POSITIVO EL 50% TIENE VARIANTE DELTA.



“Claro, pero hay que ver cuánto de ese 50% es gente que ha venido del extranjero y se ha hecho la codificación acá en la Argentina. Pero sí va a venir. Nosotros tenemos la ventaja de tener ese delay entre el mundo y la Argentina, que es ese mes y medio, casi dos meses, que nos permite a nosotros ir cambiando las estrategias y hay que cambiarlas".



Para fonalizar, mencionó que "en este caso, veníamos con todo primera dosis, en agosto se cambió la estrategia habida cuenta de lo que venía pasando con la Delta y se vacunaron 63.000 personas en agosto, en septiembre otras 50.000, en octubre otro número parecido y hoy estamos viendo que la estrategia es empezar a vacunar a menores de 17 años".



"Hoy estamos tanto en menores de 17 años como menores de 12 tenemos un 50% de la gente inscripta vacunada y eso que empezamos hace no más de un mes, mes y medio”, sentenció.