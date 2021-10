"Pensar que porque te regalo una heladera puedo estar comprando tu voto implica un ataque a la dignidad de las personas"

Las palabras corresponden a la candidata a diputada nacional por Juntos, Margarita Stolbizer. En declaraciones a CAFEXMEDIO agregó que "esta locura del Gobierno de emitir dinero va a dejar una bomba de tiempo".

La titular del GEN, Margarita Stolbizer sostuvo que “los resultados de la elección y las malas reacciones posteriores, del propio Gobierno están indicando que el resultado no va a ser en la próxima tan distinto a lo que fue en la anterior o al contrario tal vez hasta podamos ir obteniendo alguna ventaja mayor".

"Esto tiene que ver con un rechazo muy general a un gobierno que no viene acertando absolutamente en nada que ha dado la espalda en sus casi dos años de gobierno en las problemáticas que la gente tiene en su vida cotidiana".

la candidata de Juntos agregó que "la respuesta de la economía que piden los ciudadanos tiene que ver con el empleo, la pérdida del trabajo, los precios de los alimentos, la pérdida del valor adquisitivo del salario, de la jubilación. Eso determinó en gran medida los votos en la elección de septiembre".

"Lo que el Gobierno hizo después designando a Fernández y a Manzur, un gabinete que atrasa varios años, esta locura que están haciendo ahora de generar dinero y emitir dinero por todos lados, que va a dejar una bomba de tiempo, y que sobre todo implica un ataque a la dignidad de las personas".

"Pensar que porque te voy a regalar una heladera puedo estar comprando tu voto, pensar que si te doy un plan social me vas a terminar votando a cambio de la platita que te doy, sinceramente causa vergüenza ajena esto que implica un ataque a la dignidad de las personas que, insisto, no creo que vaya a dar un resultado distinto.”

Precios congelados

“Los preios no son cuidados ni máximos. Es peor que eso, porque es congelamiento de precios, que es una medida que no ha dado resultados ni en la Argentina ni en ningún país del mundo, por lo tanto, no es algo que sirva para frenar la inflación, es otra medida de corte electoralista, de impacto publicitario y no más que eso.”

¿CUÁL ES LA SENSACIÓN QUE TE QUEDA LUEGO DE HABLAR CON VARIOS EMPRESARIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE BAHIA BLANCA? ¿QUÉ TE DICEN?

“En general el sector empresario lo que pide son reglas de juego, pide estabilidad y normas que permitan creer que la inversión vale la pena, antes lo que pedían era plata, hoy ya no piden plata, piden reglas en realidad, y eso es lo que no hay, la Argentina ha perdido su previsibilidad, y esto me parece que es lo que más afecta las posibilidades de inversión que se necesitan siempre para producir, para crecer, ahí está la clave".

"Te dicen siempre que no nos pongan el pie encima, a esta altura lo que piden es que no los molesten, que no les creen más dificultades, y hay un tema que a veces no se ve pero que el empresario, sobre todo, los PyMEs, son los que más lo perciben, que es la cantidad de tramiterío, las complejidades que tiene la burocracia que le significa para el empresario, sobre todo el PyME, insisto, costos muy grandes, y, entonces, también lo que piden es eso, la simplificación de trámites, el abaratamiento de los costos que significa sostener esa burocracia.”

¿CREÉS QUE EL GOBIERNO CON ESTE PLATITA PUEDE MEJORAR SU PERFORMANCE Y DAR VUELTA LA ELECCIÓN O CREÉS QUE NO TIENE SALIDA HOY EL GOBIERNO DESDE EL PUNTO DE VISTA ELECTORAL?

“No, no creo, y, además, tampoco me parece que a esta altura ellos estén buscando mejorar el resultado electoral porque creo que tienen en claro que no lo van a poder hacer y que estas medidas no le sirven. Creo que las decisiones que han tomado apuntan más a tratar de retener el núcleo duro que no conseguir un voto más, o sea, creo que lo que buscan es que deje de drenar el núcleo duro y no perder más votos de los que ya han perdido, que no se le vayan los votos propios, me parece que apuntan a eso, que ni ellos tienen la expectativa de ganar algún voto más sino, sencillamente, de no perder”, finalizo Stolbizer.