Pandora Papers: un empresario bahiense figura entre las personas involucradas

Se trata de Gustavo “Turco” Elías, cercano a Hugo Moyano y jugador todoterreno del puerto de Buenos Aires -a donde administró un negocio millonario de seguros y estacionamientos para containers- Gustavo “Turco” Elías figura ligado a una estructura offshore en Panamá “clonada” de sus firmas argentinas.

Según revelan los Pandora Papers, dos compañías panameñas controladas por su hijo fueron creadas como un espejo de los emprendimientos locales en 2013, mientras el empresario logístico ligado a Camioneros buscaba despegarse de los negocios en la Argentina.



Elías creó en 2007 el Instituto Verificador del Transporte (Ivetra SA) junto a Daniel Llermanos, el abogado de máxima confianza de los Moyano. La empresa también tuvo



como socios a Norberto Domingo Torres, Gustavo Damani y Sergio Fabián Espeleta, dueño de la empresa de logística Chenyi SA, donde una hijastra de Hugo Moyano trabajó



entre 2003 y 2020, informó La Nación.



Ivetra SA cosechó fortunas en el puerto de Buenos Aires cuando, a partir de mediados de 2011, ganó sin licitación previa el “Transporte Argentino Protegido” (TAP), un



seguro que costaba US$67 más IVA por contenedor que se moviera fuera de la terminal portuaria, más la emisión de un “certificado de estacionamiento y verificación” por



otros US$14. Elisa Carrió denunció ese negocio en los tribunales.



En la Argentina, la composición de Ivetra SA cambió entre 2012 y 2013, cuando Elías y todos los demás renunciaron al directorio y Carlos González asumió como nuevo



presidente. Según trascendió entonces en la prensa, los nuevos dueños querían limpiar la imagen de la empresa.



Sin embargo, en Panamá, Elías siguió muy atado al nombre Ivetra, según revelan ahora los Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de



Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra LA NACION junto a Infobae y elDiarioAR. Las firmas argentinas Ivetra SA y Transporte y



Logística SA, baluartes del Grupo Elías, tuvieron firmas “mellizas” en América Central bautizadas Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas de la mano del hijo



del empresario, Juan Ignacio Elías.



Ambas sociedades fueron creadas por el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), referente insoslayable en América Latina para montar y operar estructuras



offshore, y contaron también con cuentas bancarias vinculadas, según consta en los Pandora Papers.



Ivetra Panamá fue creada por Alcogal en 2013, con acciones por US$ 10.000 que quedaron a nombre de Juan Ignacio Elías y Carlos González, la cara visible de Ivetra en



la Argentina. En 2014, la firma de Panamá emitió un poder a favor de un abogado de ese país, Miguel Ángel Clare, para que firmara un acuerdo con la Autoridad de



Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) panameño.



Consultado por el equipo argentino de ICIJ, Juan Ignacio Elías indicó a través de un vocero que no respondería preguntas, ni aportaría documentación respaldatoria. “No



hubo nada ilícito en esas operaciones y esas sociedades panameñas nunca tuvieron actividad comercial, ni bancaria”, aseguró el vocero, que explicó que los Elías



declinaron dar mayores precisiones para no quedar “envueltos en algo que podría politizarse con fines electoralistas”, como ya les ocurrió el en pasado.



La otra sociedad panameña vinculada a los Elías fue Transporte y Logística Overseas, también constituida en 2013 con la asistencia de Alcogal, con un capital inicial



de US$10.000 y con Juan Ignacio Elías como uno de sus accionistas, aunque con otro socio: Antonio Domingo Diez.



En los Pandora Papers no figura su número de DNI, pero ese Diez podría ser el ingeniero que asumió en 2002 como director de Actividades Portuarias en la provincia de



Buenos Aires y que, un año más tarde, firmó acuerdos para el dragado del puerto de Bahía Blanca, donde Elías pisa fuerte. Sería el mismo, también, que en la actualidad



integra la comisión directiva de la Unión Industrial bahiense como vocal suplente, en representación de la Compañía Sud Americana de Dragados SA.



Para los Elías, de todos modos, la operatoria offshore no es novedosa. Gustavo Elías apareció en los Panama Papers, la investigación global que ICIJ difundió en 2016,



con la sociedad Laytrak SA, constituida en 2010, en las Islas Vírgenes Británicas. Y allí también apareció como director de Tranway Finance Ltd, creada en 2001.



Ahora, gracias a los Pandora Papers, aparecen nuevas piezas offshore. Durante el mismo año en que se constituyeron los “clones” de Ivetra y Transporte y Logística en



Panamá, también se constituyó otra firma llamada Ballfields Overseas SA, en la que Juan Ignacio Elías figuró como el destinatario de las facturas que emitió Alcogal



para cobrar sus servicios de mantenimiento.