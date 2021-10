"La OMIC no puede labrar infracciones ante el incumplimiento en el control de precios"

Esas fueron las palabras de Mercedes Patiño, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor local, quien aclaró a CAFEXMEDIO que "lo único que pueden realizar es un relevamiento para ver si se cumple o no con los distintos programas".

“La información que tenemos es porque hemos consultado el Boletín Oficial y lo que sabemos a través de los medios, pero, en realidad, nosotros no hemos tenido ninguna comunicación como tuvimos con precios máximos o con otros programas de la Secretaría de Comercio Interior. Lo que siempre hizo OMIC es hacer relevamiento no actas de infracción, solamente relevamientos para ver si se cumplía o no con los distintos programas", expresó Patiño.



La funcionaria agregó que, de parte de la Secretaría de Comercio Interior, "nunca tuvimos una información sobre cuál había sido el resultado de esas actas de relevamiento".



"Nunca tuvimos información de cuál fue el resultado de esos relevamientos, no sabemos si a raíz de eso se labraron actas de infracción o no", añadió.



USTEDES HACEN UN RELEVAMIENTO. YO ME HE ENCONTRADO CON QUE LOS SUPERMERCADISTAS LOCALES EL PROBLEMA QUE TIENEN ES QUE CUANDO TE DICEN, BUENO, LA LECHE VALE $10, Y CUANDO VOS QUERÉS COMPRAR LA LECHE A $10 NO HAY.



“Eso es un tema que supongo que lo habrán evaluado porque teóricamente todos estos programas surgen de acuerdos que hay entre los productores y la gente de la Secretaría. Es un tema, por lo que yo veo en los medios, obviamente, no te puedo decir más nada pero fue bastante como conflictivo las reuniones con el secretario que recientemente asumió y la cámara que los reúne porque no llegaban a un acuerdo con respecto a los precios, incluso sacaron un listado de 1400 productos y con la posibilidad de ampliarlo a ese listado, que está en un anexo muy extenso de lo que hoy publican en el Boletín Oficial”.



¿ESE LISTADO TODOS LOS COMERCIOS LO TIENEN QUE TENER?



“No, todos los comercios no. Aclaremos que esto es un convenio, porque Precios Cuidados siempre fue un convenio que rige hasta el 7 de enero del 2022 con los supermercados de las grandes cadenas. Esto no es ni con los autoservicios ni tampoco con los comercios de cercanía, solo con los supermercados de las grandes cadenas. Lo que dice la resolución esta es que el incumplimiento será sancionado conforme lo previsto en la Ley 20680 y sus modificatorias, que es la Ley de Desabastecimiento".



NO ES OBLIGATORIO. LO TOMA QUIEN QUIERE. LOS GRANDES SUPERMERCADOS O LAS GRANDES CADENAS LO VAN A QUERER TENER PORQUE, SI NO, VAN A DEJAR DE VENDER. DESPUÉS, CUANDO YO VOY A BUSCARLO EN EL SUPERMERCADO NO ESTÁ. LE PREGUNTO AL SUPERMERCADISTA Y ME DICE, MIRÁ, A MÍ NO ME LO VENDEN A ESTE PRECIO, YO TENGO QUE COMPRARLO IGUAL PARA TENERLO, NO TE PUEDO DAR ESE PRECIO PORQUE A MÍ NO ME LO VENDEN A ESE PRECIO. ¿QUIÉN TIENE QUE ACTUAR ANTE UNA SITUACIÓN COMO ESTA?



“Vos decís que se va a producir desabastecimiento. Como la sanción sería esa, pienso que tal vez los supermercados lo que se produzca es, justamente, desabastecimiento, por no poder comprar los productos para sostenerlos a ese precio".



NO LO HEMOS VISTO EN ESTA OPORTUNIDAD PERO SABEMOS QUE EN SITUACIONES ANTERIORES SI UNO HABLA CON LOS SUPERMERCADISTAS DE BAHÍA BLANCA TE LO MENCIONAN, TE LO DICEN. EL OTRO DÍA NOSOTROS HICIMOS UNA NOTA AL RESPECTO Y NOS DECÍAN EL PROBLEMA QUE NOSOTROS TENEMOS ES QUE TE DICEN EN BUENOS AIRES LA MARCA TAL VA A TENER DETERMINADO PRODUCTO A TAL PRECIO Y CUANDO VOS VAS A COMPRAR TE DICEN, NO, MIRÁ, NOS QUEDAMOS SIN ESE PRODUCTO O SOLAMENTE TENEMOS DIEZ PARA DAR DE ESE PRODUCTO Y DESPUÉS COMPRANOS LOS QUE QUIERAS PERO VA A OTRO PRECIO. ESTO ES LO QUE SE ENCUENTRA, ENTONCES, EN EL MEDIO ESTÁ LA GENTE, QUE NO LE LLEGA ESO QUE ESTÁN ANUNCIANDO.



Eso también tiene que ser teóricamente acordado con los empresarios, tiene que haber un acuerdo y, después, qué sanciones aplicará, no lo sé, si es que se aplican. Lo que se hizo en el 2020, todos los relevamientos que nosotros hicimos, nunca tuvimos una información de qué es lo que realmente pasó”.



¿AHORA, USTEDES, CON ESTA PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL, VAN A SALIR A HACER ALGÚN RELEVAMIENTO?



“Estoy esperando si me mandan algún instructivo porque nosotros también lo que ocurre es que las planillas no son planillas que nosotros estemos manejando actualmente sino que son planillas que las crea la Secretaría y que nos la envía a nosotros para que de acuerdo a ellas hagamos el relevamiento conforme a la resolución esta. No son planillas que nosotros tengamos en nuestro poder ahora; teóricamente, nos la tienen que mandar ellos”.



CON EL BOLETÍN OFICIAL USTEDES NO PUEDEN SALIR A REGISTRAR ESTO.



“Nosotros muchas veces también algunas cuestiones las hacemos por incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor y tenemos nuestras planillas pero, en este caso concreto de esta resolución y su aplicación y efectividad, la Secretaría me tiene que dar las instrucciones correspondientes”.



¿ESTO SE MEZCLA CON LA TAREA QUE DESARROLLA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO O SON INDEPENDIENTES LAS TAREAS QUE HACEN?



“La Defensoría del Pueblo no sé si hace relevamientos de precios".



LO QUE SÍ QUEDA CLARO ES QUE USTEDES NO PUEDEN COMENZAR UN RELEVAMIENTO DE ESTA SITUACIÓN, SI SE APLICA O NO SE APLICA EN BAHÍA BLANCA, SI ESTÁ VIGENTE O NO ESTÁ VIGENTE EN BAHÍA BLANCA, HASTA QUE NO LES MANDEN ESAS PLANILLAS.



“Y, alguna comunicación, sí, porque no la tenemos. A raíz de muchas cosas que pasaron el año pasado, no en Bahía Blanca, pero sí en otras localidades de la Provincia de Buenos Aires, hoy hay mucha gente que está con causas penales por abuso de autoridad. Hay que ser muy cauto con esto, o sea, no es tan simple pero nosotros todo lo que se tenga que hacer en Defensa del Consumidor obviamente que utilizamos todos los recursos a nuestro alcance porque es nuestra función pero es un programa de la Nación. No tengo las planillas incluso formateadas para hacerlo, porque en esas planillas tiene que venir el detalle de los 1400 y pico de productos, no sé si nos daría para ir a chequear uno por uno, por eso, te tienen que dar la instrucción de cómo se audita el programa", finalizó.