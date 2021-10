Amenazas de bomba: "Se está buscando generar malestar en la sociedad y no sé cuál es el objetivo final"

Esas fueron las palabras de Adrián Jouglard, Secretario de Gobierno, quien informó a CAFEXMEDIO que, "ya están presentados los números telefónicos sobres los cuales hicieron las llamadas, todo está en fiscalía y ahora tendrá que proceder a la investigación de quién es el dueño de ese chip de donde se hicieron las llamadas".

“Venimos de una reunión con la policía, con el jefe de la policía de Bahía Blanca, el comisario Gonzalo Bezos, estuvo también presente el comisario Sandoval y los comisarios de cada una de las comisarías, básicamente por dos problemáticas: una, los hechos de vandalismo que venimos sufriendo en la ciudad y, sobre todo, los parques, que tuvimos unos cuantos hechos de vandalismo, inclusive en el día de hoy hubo otro hecho en el Parque Independencia", sostuvo Jouglard.



El funcionario mencionó que "ayer (martes) hubo cerca de 8 denuncias de amenaza de bomba, una de ellas acá en el municipio que no solo generan mucha problemática porque hay que evacuar los edificios sino también generaron un caos en el tránsito teniendo en cuenta que todas ocurrieron entre las 11.15 y las 12.30, un horario que generó muchísimo malestar para la gente que de alguna manera estaba transitando en el centro porque fueron simultáneamente las denuncias y eso hizo que hubiera que cortar, por ejemplo, Alsina y Chiclana, se cortó Chiclana a la altura de Brandsen, Avenida Colón, porque también estuvo el Banco Provincia que está sobre la Avenida Colón".



“En lo que tiene que ver con las llamadas telefónicas ya está todo presentado los números telefónicos sobres los cuales hicieron las llamadas, todo está en fiscalía y fiscalía tendrá que proceder a la investigación de quién es el dueño de ese teléfono, de ese chip, de donde se hicieron las llamadas", subrayó.



“En el caso de lo que tiene que ver con espacios públicos, se venía intensificando el patrullaje dentro del Parque de Mayo, ahora lo que estuvimos coordinando fueron algunos lugares para poder ingresar con los patrulleros dentro del parque en lugares que estaban restringidos a la circulación, se les explicó cuáles son los caminos para que puedan ingresar con los patrulleros para hacer patrullaje dentro del parque no solo por la periferia sino dentro del parque, mayor presencia y empezar a hacer algunos patrullajes denominados predictivos que les dieron mucho resultado en escuelas, por ejemplo, donde también había muchos actos de vandalismo, para tratar de prevenir que sigan existiendo y tratar de anticiparnos un poco al daño que generan estos hechos", expresó.



¿LO RELACIONAN USTEDES CON EL HECHO DE QUE ESTAMOS A MENOS DE UN MES DE LAS ELECCIONES?



“Todo este tipo de cosas lo que sí es seguro que generan mucho malestar en la sociedad porque la sociedad, por ejemplo, en el caso de los vandalismos que se rompen cuestiones que son públicas, que cuesta dinero mantenerlas y que hoy, por ejemplo, el caso de los baños estaban en muy buenas condiciones para poder utilizarse y ver que eso se rompe hay mucha gente que le da indignación y lo mismo lo que te decía del tránsito por los hechos que tenían que ver con las amenazas de

bomba. Se está buscando es generar un malestar en la sociedad y eso no sé cuál es el objetivo final”.



UNO LO QUE VE EN ESTO ES COMO QUE NADIE LE PONE EL CASCABEL AL GATO ANTE SITUACIONES DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, PREOCUPADOS POR ACTOS DE VIOLENCIA PRINCIPALMENTE SIEMPRE SOBRE LOS MISMOS SECTORES. SÉ QUE AYER POR LO QUE DIJO MARISCO LA IDEA ERA REUNIRSE CON LA GENTE DEL BICICROSS.



“Hubo reunión con ellos, más que nada también estuvo reunida la policía para ver qué sospechaban ellos que podía llegar a pasar. La gente del bicicross había tenido varios intentos previos de robos. Pareciera ser que en la relación entre uno y otro hecho tenían alguna relación porque ahora en el segundo robo llevaron algunas herramientas que en el primero no las tenían para poder concretar lo que en definitiva pretendían".



Jouglard agregó que "podría ser que fuera una continuidad del primer hecho o hechos aislados" y aseguró que "generan mucho malestar en la sociedad".



“Estamos evaluando la posibilidad de colocar algunas alarmas vecinales dentro del parque. El tema de las cámaras dentro del parque tiene alguna problemática porque la presencia de tantos árboles genera mucha interferencia sobre las cámaras, hay que ver la disponibilidad técnica para poder colocar algo en algunos lugares, pero sí la posibilidad de colocar algunas alarmas y que algún personal quede como sereno en el lugar", remarcó.



ES DIFÍCIL, ESTO LO HEMOS HABLADO CONTIGO, SER FUNCIONARIO Y A LA VEZ SER CANDIDATO PORQUE NO TE DESPRENDÉS DE LA ACCIÓN COTIDIANA, Y, VOS ME DIJISTE, LA MEJOR MANERA, EN SU MOMENTO, DE HACER CAMPAÑA ES SEGUIR TRABAJANDO DESDE EL ÁREA QUE A UNO LE TOCA. SE DUPLICAN LAS ACCIONES ¿Y QUÉ MÁS SE HACE?



“En general, lo que trato de hacer es después del horario acá que estoy en las dependencias municipales es ir a algunas reuniones que vamos programando para ir escuchando un poco a todos los distintos sectores de la ciudad que, obviamente, tienen necesidades, en algunos casos, necesidades de infraestructura, en otros casos, necesidades de seguridad o necesidades relacionadas con algunos servicios que el municipio puede dar y en algunos que el municipio tiene que representarlos a los vecinos para tratar de conseguir la obra en el supuesto caso que se puedan hacer con fondos de otros niveles, de otros estamentos".



EN FUNCIÓN DE LAS TAREAS QUE VIENEN DESARROLLANDO HAN PUESTO MUCHO HINCAPIÉ EN ALGUNAS QUE POR AHÍ HABÍAN DEJADO EN LA PRIMERA ETAPA DE LA GESTIÓN DE GAY COMO ACCIÓN PARA UNA SEGUNDA ETAPA. HAY OBRAS MUY IMPORTANTES QUE SE HAN REALIZADO COMO POR EJEMPLO LA APERTURA DE GAMBARTES O CAMBACERES, O LAS MISMAS OBRAS DE ILUMINACIÓN CON LED EN VARIAS ARTERIAS IMPORTANTES. ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁN EVALUANDO USTEDES QUE FALTARÍA PARA COMPLETAR UNA ETAPA DE OBRAS PÚBLICAS DETERMINANTES A ESTA GESTIÓN?



“Siempre hay obras que tienen que ver con la conectividad como por ejemplo lo que vos decías recién, muchas calles de asfalto que faltan para poder mejorar la conectividad. Se está trabajando mucho, también hay mucha inversión en los parques, sobre todo, en el Parque de Mayo, está para empezar el Parque Independencia y se está trabajando en el Parque Campaña del Desierto, para crear un nuevo parque para la ciudad".



Jouglard dijo que "se está trabajando en el recambio de luminarias y en muchas obras que son subterráneas, como es el caso de las cloacas".



"La gran obra que falta para la ciudad, obviamente, es todo lo que está relacionado con la provisión de agua que, hoy por hoy, es la más urgente y la más necesaria para la ciudad. Es una obra que la provincia está por lo menos intentando poner en marcha y que los otros días atrás desde el municipio tratamos de colaborar, por ejemplo, eximiendo de las tasas a las empresas que adjudiquen la obra para poder desarrollar más adelante, es una forma de colaborar con el desarrollo de la misma", manifestó.



CAMBIARON LAS AUTORIDADES DE ABSA. ¿LES COMUNICARON OFICIALMENTE A USTEDES?



“Que yo sepa no, probablemente el Intendente tenga la información. En lo personal, no recibí ninguna información pero estoy seguro que el Intendente debe estar al tanto porque tiene alguna comunicación con Jelinski que es el subsecretario, así que probablemente le haya informado”.



¿CUÁL ES LA SITUACIÓN CUANDO UNA PERSONA JUBILADA LLAMA PARA QUE SEA ATENDIDA EN SU DOMICILIO, O POR UNA EMERGENCIA, QUE TERMINA LLAMANDO AL 107 PORQUE NO ENCUENTRA RESPUESTA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL PAMI? ¿A QUIÉN LE CORRESPONDE?



“En primera instancia, el prestador obligado, en muchos casos no responde y la respuesta a esos servicios se le termina dando por parte del municipio a través del 107. Este hecho particular que vos hablás hoy eso está corriendo por una denuncia judicial y se abrirá la investigación que determinará la responsabilidad en este caso de cada una de las partes cómo correspondía acudir".



Para finalizar, explicó que "PAMI tiene para los afiliados contratado un servicio en una empresa prestadora, lo que se denomina el código rojo, para dar la emergencia y eso tiene que ver inclusive con un mejor aprovechamiento del recurso económico".



"Esto tiene que ver con que aquellos que tienen la posibilidad de tener cobertura lo hagan a través de ese servicio y queden a disponibilidad del 107 para todos aquellos accidentes que se pueden dar en la vía pública o que en algún caso se terminan dando con gente que no tiene ningún tipo de cobertura", sentenció.