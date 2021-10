"La pandemia no terminó y la agenda sanitaria está marcada por el termómetro electoral"

Esas fueron las palabras del Dr. Pablo Acrogliano, Secretario de Salud, quien mencionó que "hoy las terapias intensivas de adultos están con lugar pero, las terapias intensivas de chicos, no”. "En algún momento la Delta y la Mu van a entrar acá concretamente a Bahía Blanca, muy probablemente el impacto sea menor, no tengamos las terapias arriba del 90 % pero vamos a tener movimiento”, remarcó a CAFEXMEDIO.

ESTABA MIRANDO DATOS DE MÉXICO, PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE, 300 CASOS DIARIOS, HOY, 2000 CASOS DIARIOS DE CONTAGIO DE COVID. ¿ESTO SE PUEDE REPETIR EN LA ARGENTINA? ¿PUEDE SER QUE NOSOTROS TAMBIÉN TENGAMOS UN PICO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, SEMANAS, DE COVID, O EN LA ARGENTINA ESTÁ DESCARTADO POR EL TIPO DE VACUNACIÓN?

“Esta es un poco la pregunta del millón. Vos me hablaste de México, este fenómeno ocurrió similar en Europa también y más allá de la vacunación. Te recuerdo el caso de Israel que tiene una cobertura muy importante de vacunación y, sin embargo, tuvieron su tercera ola o su cuarta ola, hay rebrotes. El comportamiento del virus eventualmente es por rebrotes y también es algo cierto que en la medida que la cobertura de vacunación aumenta este rebrote no tiene alto impacto en el sentido de que no ocupa las camas hospitalarias".

El funcionario local opinó que, "en lo personal, el rebrote va a venir, no se sabe cuando pero va a llegar" y aaseguró que, "si tenemos un ritmo de vacunación como vienen hasta ahora, vamos a tener un buen porcentaje de la población vacunada y esperemos que eso no tenga impacto en los hospitales”.

MI SENSACIÓN ES COMO QUE POR AHÍ TENEMOS YA LA POSIBILIDAD DE HACER ALGÚN TIPO DE ESTUDIO A NIVEL LOCAL O REGIONAL CON EL TEMA DE QUÉ TIPO DE VACUNAS, CÓMO INTERVIENE EN CADA UNA DE LAS PERSONAS. ¿HAY DATOS ESTADÍSTICOS QUE USTEDES CUENTEN Y QUE POR AHÍ NO TIENEN ESTADO PÚBLICO RESPECTO DE ESTA SITUACIÓN? HOY LEÍA, POR EJEMPLO, QUE EL EX JEFE DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE LA ÉPOCA DE GEORGE BUSH FALLECIÓ A LOS 84 AÑOS CON LA VACUNACIÓN COMPLETA COLOCADA POR DERIVACIONES DEL TEMA DEL COVID.

“En lo particular la secretaría, estamos testeando, haciendo un muestreo aleatorio para ver si hay circulación viral alta, por ahora no estamos encontrando mayores casos".

¿CUÁNTOS TESTEOS ESTÁN HACIENDO PROMEDIO POR DÍA?

“Los puestos fijos que es Cono Sur y la Terminal, es variable, van entre 50 y 100 por día. La gente que necesita va y se lo hace. Nosotros lo que estamos haciendo es lo que es el plano de Bahía Blanca yendo a lugares puntuales. El número depende del lugar a donde vamos y estamos en pleno trabajo. Estamos haciendo vigilancia y, por ahora, no estamos encontrando grandes inconvenientes".

Acrogliano mencionó que "nosotros lo que vemos es que, si bien hay cierta tranquilidad porque bajó totalmente la efervescencia, pensá que tenemos al día de la fecha 155 notificados, estamos con un promedio de 40 o 42 por día pero estamos viendo atentamente por estas cosas que vos estás indicando".

"Otro tipo de estudio o de trabajo desde la secretaría no estamos haciendo, desconozco si la universidad estará haciendo alguna cosa, pero me parece que ahora está todo muy enfocado en el tema de la vacunación", añadió.

RESPECTO HOY POR HOY DEL HECHO DE QUE NO HAYA PERSONAS EN UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA EN LA CIUDAD ES UN DATO MÁS QUE RECONFORTANTE. LO QUE UNO SIEMPRE SE PREGUNTA EN ESTO ES CUÁNTO PUEDE PERDURAR EN EL TIEMPO. EL GOBIERNO NACIONAL COMUNICA TAN MAL QUE SALIÓ A DECIR QUE NO SE USABAN MÁS LOS BARBIJOS AL AIRE LIBRE CUANDO EN EL DECRETO DICE NO SE DEBE USAR MÁS LOS BARBIJOS AL AIRE LIBRE SI ESTÁS A MÁS DE DOS METROS DE DISTANCIA. SI UNO COMUNICA MAL, EQUIVOCADAMENTE, LAS COSAS VAN A SER MUY MALAS, Y YO DIGO, LAMENTABLEMENTE, VEO CADA VEZ MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS SIN BARBIJO. ESTO ES UN PROBLEMA.

“En estos momentos quien marca la agenda sanitaria no es ni la epidemiología ni los datos estadísticos sino que el termómetro es más electoral. Los indicadores están fluctuando, están bajos pero fluctúan. No hay que olvidarse también que los hospitales más allá que no tengan internados de COVID siguen trabajando. El efecto pandemia lo que ha generado es un desplazamiento, un corrimiento, de lo que se llama los corredores endémicos, todas las bronquitis, todas las enfermedades del invierno de los chicos los estamos viviendo ahora. Ejemplo, hoy las terapias intensivas de adultos están con lugar pero las terapias intensivas de chicos no”.

ES RARO ¿NO?

“No porque en la medida que se empieza a abrir, tiene que ver con la competencia que tienen los virus. Por un lado, uno puede decir que el coronavirus efectivamente bajó su circulación y permite que se desplacen los otros, hay apertura, los chicos empiezan a circular, empieza a haber más movimiento y es lógico de esperarlo. En el invierno todavía estábamos todos bien guardados. El análisis lo tenemos que ir haciendo sobre la marcha pero el COVID tenemos que seguir con los ojos bien abiertos. Tenemos que tratar de mandar un mensaje claro porque todavía la pandemia no terminó. En algún momento la Delta y la Mu van a entrar acá concretamente a Bahía Blanca, muy probablemente el impacto sea menor, no tengamos las terapias arriba del 90 % pero vamos a tener movimiento”.

HOY TENEMOS QUE APROVECHAR A HACER TODO LO QUE HAGA FALTA FRENTE A UNA SITUACIÓN QUE PUEDE DESBORDARSE A FUTURO. ¿ESO ES LO QUE ME QUERÉS DECIR?

“El mensaje claro es la pandemia todavía no terminó, hay que continuar cuidándose, hay que vacunarse y hay que estar alertas y atentos. De ninguna manera ya se terminó todo muchachos abramos la tranquera”.

LAMENTABLEMENTE NO TOMAMOS CONCIENCIA DE ESAS COSAS.

“Es muy difícil porque antes el termómetro te lo marcaba la condición sanitaria. Hoy el termómetro te lo manda la condición electoral. Son estas cosas que a uno lo enojan porque creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo, no solo el personal sanitario, y, por el otro lado, el personal sanitario está realmente agotado. Si no nos cuidamos nosotros por lo menos cuidemos a los que nos cuidan porque un pico que aumente las camas o aumente el índice de ocupación de camas, va a ser complicado. Hoy por hoy la crisis no es la cama, la crisis es el personal sanitario”.