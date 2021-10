Mc Donald's inauguró el primer "kiosco barco", ubicado en la esquina de Alsina y Chiclana

Será un Centro de Postre. Fue licitado por las autoridades municipales en el mes de marzo pasado. Incorporará 12 personas como empleados. Habrá diferentes variantes de café, tortas, medialunas y helados.

Con la presencia de funcionarios comunales, este mediodía quedó formalmente inaugirado como local gastronómico, uno de los tradicionales "kioscos barco" ubicado sobre la plaza Rivadavia.

Según detalló el responsable local de la empresa multinacional, Diego Nuñez se trata del primero de cuatro, de locales denominados "Centro de Postres".

Mc Donald,s incorporó para este local a 12 empleados, elevando la cantidad de trabajadores a más de medio centenar cuando estén en funcionamiento los tres restantes.

Se pudo conocer que este tipo de comercio permitirá a los bahiense disfrutar de un café o una gaseosa junto con un postre o medialuna, como así también los clásicos helados de la firma.

El primer kiosco barco ubicado en el Km 0, tiene líneas sorprendentes ya que es una clásica construcción levantada a finales de la década del 30 que fueron destinadas a distintos rubros y que hoy son parte del Patrimonio Arquitectónico, Urbanístico e Histórico del Partido de Bahía Blanca; su nombre responde al estilo arquitectónico del Art Decó, inspirado en buques.

Diego Núñez resaltó que "más allá del contexto que nos encontramos viviendo por esta pandemia, cada día, los 220 empleados de McDonald’s en nuestra ciudad se siguen esforzando por realizar un gran trabajo y brindar el mejor servicio a los clientes. Por ese motivo seguimos apostando a nuevos proyectos y a ofrecer nuevas experiencias a todos los bahienses”.

“Ésta nueva licitación personalmente me generó mucha ilusión, porque siempre me atrajeron estos espacios; poder ponerlos en valor y, además, generar 50 puestos de trabajo me llena de satisfacción y orgullo” finalizó Núñez.