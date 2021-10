Trata de personas: "Bahía Blanca funciona como una ciudad de captación de personas"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Evangelina Castro, integrangte de la Agrupación Bahía contra la Trata, quien explicó que "está repleto de denuncias de ofertas laborales falsas por medios electrónicos como Instagram, Facebook o WhatsApp". "Otro de los elementos que más se da en la ciudad es el ofrecimiento por parte de los mismos padres para explotación sexual de sus hijos para obtener un intercambio económico. Bahía está lleno de trata de personas", remarcó.

AYER VIMOS CON AGRADO UNA COMUNICACIÓN QUE DABA CUENTA DE HABER REALIZADO UN LINDO ACTO CON UNA PINTADA EN UN CLUB DE LA CIUDAD DE CONCIENTIZACIÓN HACIA ESTE TEMA.

“Fue en el marco de un concurso nacional de murales con equipos de fútbol barriales contra la trata de persona como una propuesta para armarla a nivel federal. Nos sirvió como una excusa para traer el tema a todos lados y acá en Bahía prendió muchísimo. La Unión de Clubes Barriales nos abrió la puerta y pudimos concretar dos murales, primero fue en Villa Mitre y, el segundo, ayer en el Club Calvento", sostuvo Castro.

Además, mencionó que "es alentador que a la gente le interese mucho más de lo que uno cree, que cada vez está más curiosa, que quiere saber, que quiere tener herramientas para prevenir, que hay situaciones que ven sospechosas y se están animando a denunciar".

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA ANTE UNA SITUACIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS QUE USTEDES ESTÁN TRATANDO DE AYUDARNOS PARA TOMAR CONCIENCIA COMO CIUDADANOS?

“Primero, saber que la trata de persona es un delito muy complejo que en el país, en general, tiene distintas maneras de manifestarse. Acá en el Sudoeste de Buenos Aires, principal, ofertas laborales engañosas, que son el principal método de captación rompiendo un poco el mito de que la combi blanca o que un auto en una esquina que te va a tomar por la fuerza. El secuestro no es parte del delito, es una manera de manifestarse pero no es la única".

Castro dijo que "la mayoría de las veces una se acerca a la red de trata desde el engaño, desde la fantasía de que va a tener una oportunidad laboral que va a cambiar su vida, que va a poder ayudar a su familia y, después, del otro lado te espera explotación".

"Todos los bahienses siempre hay que estar atento a las ofertas laborales engañosas. Después, por otro lado, otros de los elementos que más se da en la ciudad es el ofrecimiento por parte de los mismos padres para explotación sexual, es algo que podemos detectar mucho en los barrios, situaciones que nosotros consideramos que son tal vez un abuso sexual, en realidad, hay padres, hay adultos del vínculo familiar del niño que están ofreciendo y obteniendo un intercambio económico y no hace falta poder ver una organización criminal muy grande".

Si hay un padre, un abuelo, un tío, ofreciendo un menor para tener relaciones sexuales a cambio de algo, cualquier objeto puede ser incluso, por un celular, no hace falta que sea dinero, eso también es trata de personas, esas son las cosas que más podemos ver en nuestros barrios", añadió.

Además, la situación de las cosechas de los campos donde lo que más vemos es explotación laboral que, lamentablemente, está muy naturalizada, la gente cree que en el campo la vida es así, que la gente tiene que trabajar hacinada, sin baños, sin acceso a un lugar limpio para comer, para descansar, que los niños trabajan a la par de los adultos día y noche y eso es una situación que hay que empezar a desarmar porque siempre fue así pero ya no puede seguir siendo así".

"Es una violación a los derechos humanos básicos de la gente en los campos, es una situación que también alentamos que la gente común empiece a denunciar cuando la puede detectar", enfatizó.

LA TRATA DE PERSONAS UNO POR ALLÍ ANTE EL DESCONOCIMIENTO GENÉRICO QUE PUEDE TENER LO RELACIONA CON LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y CON LA EXPLOTACIÓN SEXUAL. ESTAS SON DOS DE LAS VARIANTES QUE PUEDEN EXISTIR PERO HAY MÁS.

“Es que la privación de la libertad está construida desde el imaginario, desde las películas, e incluso a la gente que realiza trata de personas les conviene que todos pensemos que la privación de la libertad es un elemento del delito pero no es necesario ni que te tomen por la fuerza, ni que te tengan atada, ni que te tengan sin documentación. La mayor jaula de la gente por qué no se escapa de una red de trata es porque tiene miedo, porque está en una situación de vulneración total económica, porque tiene consumo problemático de estupefacientes".

Castro manifestó que "tiene un problema que la ata, porque tiene hijos con su propio captor y es muy común que los explotadores dejen embarazadas a las víctimas para tener un vínculo fuerte y que las mujeres no puedan salir, también, porque desde la sociedad no se les cree, no se las acompaña, no se las apoya, no tienen una red familiar". "

"La mayoría de las víctimas en Argentina no están encerradas en ningún lado, no están atadas, no es que no puedan salir del lugar, es que no tienen a dónde ir y es por eso que no se escapan, por eso es más sutil el delito de lo que uno piensa. En la ciudad, en los barrios, acá en Bahía Blanca, está lleno de trata de personas", aseveró.

Castro comentó que "muchas veces no vemos, no detectamos los indicadores, estamos buscando trata dura, estamos buscando secuestros, estamos buscando gente atada, estamos buscando gente sin documentación, no funciona de esa manera la trata en Buenos Aires, tal vez sí en otros lugares, tal vez en el norte del país, hay muchas más situaciones de restricción de movimiento pero acá en Bahía las víctimas andan por la calle pero después hay alguien que las explota económicamente, ya sea explotar su sexualidad o explotar su trabajo, porque se van cruzando las líneas".

"Tenemos que tener los ojos muy abiertos para poder ver y denunciar al 145", reiteró.

¿CUÁL ES EL DELITO MÁS USUAL EN BAHÍA BLANCA DENTRO DE LO QUE ES TRATA?

“Nosotros funcionamos mucho como radar de denuncias y lo que más hay Bahía Blanca funciona mucho como ciudad de captación, acá las ofertas laborales falsas por medios electrónicos, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, está repleto, constantemente hacemos denuncias porque es una ciudad fuerte de captación. Acá los captores buscan todo el tiempo gente muy vulnerable, muy necesitada de trabajo y este es el enganche, entonces, después, las trasladan, las explotan en otra ciudad, pero acá en Bahía Blanca las captan de esa manera".

"Después mucho se encuentra también esto del ofrecimiento por parte del mismo vínculo familiar de niños y niñas para explotación sexual, lamentablemente es muy común, a veces los vecinos creen que es una situación de abuso sexual y, en realidad, si el padre, el abuelo, el tío, reciben algo a cambio es trata de persona y lo tenemos que caratular de esa manera para que el peso de la ley caiga como corresponde y también las víctimas tengan el sistema de acompañamiento y de resguardo económico y de justicia que le corresponde por ser víctima de trata y no de abuso, la respuesta del Estado es distinta si la víctima es de trata, por eso es importante que empecemos a mirar con mayor sutileza esas situaciones y denunciarlas porque a veces es un silencio a voces en los barrios", marcó.

¿CÓMO TENEMOS QUE ACTUAR NOSOTROS? ¿CÓMO PODEMOS DESCUBRIR QUE ESTO EXISTE? QUE POR AHÍ ESTÁ AL LADO DE CASA Y NO LO DESCUBRIMOS.

“A veces ocurre de que se va construyendo en el barrio, entre los vecinos, de que cada uno tiene una parte de la historia y se va construyendo el relato. Cuando ven algún movimiento extraño de autos, por ejemplo, en el barrio o algún movimiento extraño respecto a los menores o en grupos vulnerables, que si a alguien de la familia le sale una oportunidad laboral muy prometedora, con mucha oportunidad, con un sueldo muy alto, para una persona que no está calificada, todo eso nos tiene que llamar la atención".

"Lo mismo que si conocemos a alguien que va a ir a una entrevista de trabajo de un empleador que nadie sabe quién es sí o sí hay que acompañar a esa persona, ayudarla a que despeje dudas, que consulte a quien la va a entrevistar y, si detectamos cualquiera de estas cosas, es importante construir una serie de pautas que es entender qué es lo que está pasando, levemente, no hace falta tener todos los detalles, qué, cómo, quién y dónde, si, además, tenemos, más o menos, quiénes son los que están involucrados, qué es lo que está pasando, por ejemplo, un movimiento extraño de autos de varones en una casa específica, ¿cuándo es que pasa?, de noche, los fines de semana, ¿dónde?, en tal barrio, yo con esto ya puedo hacer una investigación que puede más adelante salvar vidas", subrayó.

¿HAY RESGUARDO PARA EL DENUNCIANTE TAMBIÉN EN ESTO? ¿LA LEY PREVÉ ESA SITUACIÓN?

“Yo me voy a hacer un tatuaje que diga la línea 145 es anónima, en ningún momento nadie va a pedir tu identidad, los teléfonos son de Capital Federal, de la fiscalía especializada en el delito de trata, es gente super idónea, super competente, super empapada en el tema, te toman los datos y nunca más te van a llamar, nadie sabe que la información nació de vos. Los grandes casos de rescate en Bahía y en la zona nacieron porque alguien se animó a llamar anónimamente al 145, entonces, esa barrera del miedo, del no me meto, hay que tirarla, no puede ser que no nos metamos".

LA TRATA, AL MENOS EN LA COMPOSICIÓN GENERAL, ME PARECE, SIEMPRE ESTUVO RELACIONADA CON EL ABUSO O LA IMPRONTA DESDE EL PUNTO DE VISTA SEXUAL. HOY LO QUE TIENE QUE QUEDAR CLARO QUE NO NECESARIAMENTE ESTÁ RELACIONADO CON ESO. ¿ESO ES LO QUE VOS INTENTÁS DECIRME?

“Lo que pasa que como es tan perversa la explotación sexual es lo que más nos llama la atención y lo que más nombramos porque es una cosa que humanamente para una persona sana de la cabeza le genera un espanto mayor pero explotación en las cosechas acá en la zona es tremenda y es un tema que hay que empezar a hablar, porque, además, me preocupa muchísimo la naturalización de la fantasía de que los niños trabajan en el campo porque quieren, porque están ayudando a los papás. Hay alguien que se está aprovechando económicamente y una familia super vulnerable que vino del norte argentino, que vino de países limítrofes, que no tienen nada, que están solitos, que no tienen amigos, que no tienen familia, si se quieren volver a su país no pueden y hay alguien que está haciendo muchísimo dinero de los cuerpos de esos niños, de los cuerpos de esas mujeres que trabajan a la par de los varones cosechando y esto es algo que no podemos seguir haciendo como que no pasa".

"Empecemos a involucrarnos porque hay que repensar los vínculos laborales, eso no es trabajo irregular, eso es un delito, una violación a los derechos humanos, esos niños no están siendo escolarizados, no tienen acceso a los derechos básicos de cualquier niño, y no es justo que algunos niños sí y algunos niños no, hay que empezar a garantizarlo. También una situación muy particular que se da en la zona y que a veces no se habla es el matrimonio infantil. El matrimonio infantil también es trata de persona", ratificó.

“La pregunta que yo invito siempre a todo el mundo a hacer es ¿vos trabajás ayudando a tus papás en un negocio de tus papás o había un tercero que se aprovechaba económicamente de que vos trabajaras a la par de tus padres? Esa es la diferencia. No es lo mismo un niño que ayuda a un papá en una verdulería, no hay un tercero explotando económicamente, que un dueño de un gran campo con una cosecha de cebollas tremenda que contrata solamente a los varones de la familia pero hace que trabaje la esposa y todo el grupo familiar y solamente cobra un sueldo el varón y la cosecha esa es redituable para ellos porque solamente le pagan el sueldo al varón de la familia pero traen a todo el grupo familiar y a veces tienen hacinados en una sola casa a 5 o 6 familias distintas, con niñitos de distintas familias viviendo con otros adultos que no conocen y hacen muchísimo dinero de un montón de niños bajo la excusa solapada de que esos niños ayudan al papá", describió.

“Para cerrar, no se olviden del 145, es anónimo, y en todo caso si no se animan a hacer la denuncia porque no tienen todos los datos suficientes que se pueden comunicar a las redes sociales de Bahía contra la Trata, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en cualquier lado, en todo caso les hacemos el acompañamiento y la denuncia la hacemos nosotros", finalizó.