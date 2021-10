"En la primera jornada de vacunación pediátrica, se aplicaron 1415 dosis, sobre más de 7000 inscriptos"

Esas fueron las palabras de Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, quien remarcó que se vivió una jornada de mucha carga emotiva. Con respecto al vacunatorio general, indicó que "en Bahía Blanca hay inscriptas 250.886 personas, de las cuales vacunadas con primera dosis son 227.547". "Esas 33.000 personas no están a la espera, se puede ir a vacunar porque, a partir de 18 años, vos tenés la vacunación libre", añadió a CAFEXMEDIO.

¿CUÁNTOS MENORES DE ENTRE 13 Y 11 AÑOS SE VACUNARON EN EL DÍA DE AYER EN EL COMIENZO DE ESTA VACUNACIÓN QUE HA DISPUESTO EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES?

“1415 de los cuales están inscriptos 7337. Es el número que generalmente se da de las primeras dos semanas de cuando uno empieza con una vacunación, 7337 es un buen número. Calculo que en el transcurso del día hoy se van a seguir inscribiendo porque normalmente lo que pasa cuando se empieza a ver que mucha gente está inscripta o muchos amigos se inscribieron y a muchos le tocó el turno es como que se empiezan a contagiar", expresó Núñez Fariña.

El funcionario aseguró que "la vacunación en chicos comienza en la casa porque ellos ya empiezan a ver de que en su momento se vacunaron los adultos, los abuelos, en el papá, la mamá, el tío, el primo, y, después, los hermanos".

"Nosotros estamos cerrando ya casi un hito nuevo y no creo que haya más porque empezamos con 103 o 104 años de un adulto mayor vacunado en Bahía Blanca a un chiquito de 3 años, así que, sinceramente, el día de ayer fue un día emotivo, un día de alegría, con mucha carga emocional por parte de la familia, que la misma familia transmite también tranquilidad y eso genera un ambiente más cálido", remarcó.

Además, subrayó que "el lugar fue acondicionado por la gente que trabaja dentro de los vacunatorios, con globos, música y se han disfrazado en algunos casos para que los chicos estén un poco más relajados y más tranquilos".

¿HAY LUGARES ESPECÍFICOS PARA LA VACUNACIÓN DE MENORES O EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS VACUNATORIOS?

“Hoy estamos en casi todos los centros vacunatorios pero es por turno, si justo da la casualidad de que haya dos hijos en edad de vacunarse y uno tiene una hora y otro tiene otra hora dentro del mismo vacunatorio buscamos de llevar la comodidad de que vayan al mismo horario y se vacunen los dos juntos siempre y cuando se pueda y no sea un inconveniente con la gente que esté dentro de la turnera".

AYER SE LIBERÓ LA VACUNACIÓN PARA SEGUNDA DOSIS DE TODO MAYOR DE 18 AÑOS.

“Ayer hubo tres cosas importantes: la primera, es la vacunación a los chiquitos entre 13 y 11 años; la segunda, liberación de la vacuna de segunda dosis para mayores de 18 años; y el otro punto importante es que aquellos chicos mayores de 12 años con enfermedad preexistente también tienen dosis libre de vacunación, es decir, que aquellos chiquitos que entre 12 y 17 que presentan alguna comorbilidad y que todavía no tienen el turno y que están inscriptos van y se vacunan en las postas sanitarias”.

AYER RECIBIMOS UN MENSAJE QUE LLAMABA LA ATENCIÓN DE UNA PERSONA QUE DECÍA QUE SU HIJA DE 10 AÑOS HABÍA RECIBIDO EL TURNO DE LA VACUNA Y SE HABÍA INSCRIPTO HACE UNAS SEMANAS Y QUE SU HIJO QUE TIENE 14 AÑOS SE HABÍA INSCRIPTO, LOS DOS SIN COMORBILIDADES, HACE MÁS DE UN MES Y TODAVÍA NO HABÍA RECIBIDO EL TURNO. ¿ESTO ES POR DISPONIBILIDAD DE VACUNAS DE MODERNA Y DE PFIZER? ¿POR QUÉ HAY ESA DIFERENCIACIÓN?

“Siempre hablamos que la convocatoria de la vacunación al turno es aleatoria. Cuando vos tenés 15.000 o 16.000 chicos entre 11 y 18 años y 7000 entre 3 y 11 años quiere decir que entre 3 y 11 años dentro de lo aleatorio le tocó justo al hijo, hay muchos chicos que están llamando que no fueron convocados cuando se vacunaron 1400, cuando uno dice se vacunaron 1415 y son 7000 inscriptos la proporción es altísima más cuando cerremos hoy que van a ser calculo que 1000 chicos más, en cambio con los chiquitos entre 12 y 18 años duplicando el número de gente la proporción es mucho menor".

Núñez Fariña mencionó que "entre 12 y 17 años se empezó, en primera instancia, con todos aquellos con comorbilidades, muchos que no se pudieron inscribir o no se pudieron acercar a vacunarse son los que estamos convocando hoy, mayor de 12 años con comorbilidad andá y vacunate".

"¿Es factible que con 14 años no le haya llegado el turno? Sí. Seguramente que la semana que viene o la otra le va a estar llegando", añadió.

ES FACTIBLE SIN COMORBILIDAD QUE ENTRE ESTA Y LA OTRA SEMANA LE LLEGUE.

“Seguramente porque se están liberando turnos ahora. En estos días se están liberando turnos para gente sin comorbilidad”.

¿CUÁNTAS PERSONAS FALTAN VACUNAR DE LAS INSCRIPTAS EN BAHÍA BLANCA? ¿HAY ALGÚN DATO MÁS O MENOS CERCANO DE ESO?

“Hoy en Bahía Blanca inscriptos tenemos 250.886 personas de las cuales vacunadas con primera dosis son 227.547.”

HABRÍA 33.000 PERSONAS QUE ESTÁN A LA ESPERA DE UNA DOSIS EN BAHÍA BLANCA.

“Esa gente no está a la espera, se puede ir a vacunar. A partir de 18 años vos tenés la vacunación libre. Esas 33.000 personas, como bien decís vos, acordate que tenés casi 10.000 que son jóvenes menos de 17 y también tenés los de entre 3 y 11 años que se inscribieron ahora".

DE ACUERDO A ESTE DATO HABRÍA 20.000 MAYORES DE 18 AÑOS QUE ESTARÍAN EN CONDICIONES DE IR A VACUNARSE CON LA PRIMERA DOSIS PORQUE A PARTIR DE 18 AÑOS ES LIBRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA DOSIS.

“Te diría un poquito menos pero esa gente se tiene que acercar al vacunatorio por eso en esos casos hacemos la itinerancia. Esta semana haremos alguna itinerancia para buscar esa gente que no se puede acercar al vacunatorio y la semana que viene seguramente también haremos la itinerancia para que la gente que no tiene la posibilidad de acercarse a un vacunatorio porque trabaja en algún lugar de un barrio y no se puede acercar entonces llevarle la vacunación al barrio es muy bueno”.

¿USTEDES HICIERON ALGÚN TRABAJO EN ESTOS DÍAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAHÍA BLANCA HACIENDO ALGÚN TIPO DE RELEVAMIENTO, ALGÚN TIPO DE ANÁLISIS, O DE CHEQUEO DE HISOPADO?

“Nosotros venimos haciendo un trabajo desde Educación en cada uno de los lugares estatales y ahora esta semana pasada y esta se empezó a trabajar con hisopados en escuelas públicas y escuelas privadas nuevamente. Se agregaron las escuelas privadas, es más, hoy estuvimos en una escuela privada de Bahía Blanca, en María Auxiliadora, se fueron a dos más que yo no pude acercarme por una cuestión de agenda pero hoy nos acercamos a María Auxiliadora donde se hicieron hisopados a chicos aleatoriamente, gente que se anota en forma voluntaria y que los padres autorizan a ser hisopados".

¿SON HISOPADOS RÁPIDOS?

“Son test rápidos de 15 minutos. En el transcurso de la mañana en el lugar anterior que estuvieron no hubo ningún caso de COVID denunciado”.

¿SE HACE A ALUMNOS Y DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE?

“Alumnos y docentes, son todos voluntarios. En este caso en la escuela que estuve yo fueron, si no me equivoco, entre 8 y 10 alumnos y dos docentes más, de forma voluntaria. No solo en Bahía Blanca porque acá tenemos unas cuantas escuelas también estamos haciendo en Punta Alta, Coronel Rosales, en Saavedra, Pigüé, también se está haciendo lo mismo. Vamos alternando una semana en Bahía Blanca y una en la zona".

¿ESTO VA A CONTINUAR?

“Sí, queremos dar dos vueltas al circuito de hisopados en las escuelas para ir generando una tranquilidad y sondeando cómo viene el panorama con la vacunación de jóvenes y cómo viene el panorama con los casos COVID en jóvenes".

¿HABLAN CON LOS DIRECTIVOS RESPECTO DE ALGUNA EXPLICACIÓN QUE POR AHÍ DEBERÍAN DAR O COMENTAR USTEDES COMO INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO HACIA LOS PADRES PARA QUE SE QUEDEN TRANQUILOS DE QUE LA VACUNA ES SEGURA? ¿HAY ALGÚN TRABAJO DE CONCIENTIZACIÓN EN ESE ASPECTO?

“En lo que es educación estoy convencido que sí, no te podría decir específicamente si se ha mandado información o no, seguramente eso la jefatura distrital son los que se encargan, sé que comunicados hacen y que relación tienen, es más, en este caso es un pedido que se le hace a la familia, una autorización de los padres para que puedan ser hisopados. Relación hay y contacto fluido hay", finalizó.