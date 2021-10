"No todos los que tienen cuentas Offshore en paraísos fiscales están en la ilegalidad"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Sandra Crucianelli, peridista bahiense que participó de la investigación Pandora Papers, quien explicó que el problema es que "no hay certeza de dónde provienen esos fondos porque no están declarados ante la AFIP en su declaración jurada". "Hay una maniobra casi siempre de ocultamiento, son muy pocas las veces en las que vimos todas las cuentas en orden, debidamente presentadas", dijo.

“Pandora Papers es una mega filtración periodística que proviene de 14 bufetes de abogados diferentes en Panama Papers en la cual yo tuve el gusto de participar. En el 2016 teníamos a un solo proveedor, a un solo bufete de abogado que era Mossack Fonseca, acá en este caso estamos hablando de una mega filtración porque hay 14 bufetes involucrados, el más importante es un bufete panameño, Alemán, Cordero, Galindo y lo que nos sorprendió es el volumen de información no solamente porque hay casi 12 millones de documentos sino porque además el peso que tienen los documentos", sostuvo Crucianelli.

La periodista local explicó que, en esta caso, "abrimos un documento y nos encontramos con 300, 800 o 1000 páginas que hay que leerlos online porque son pesados y no existe la posibilidad de descargarlos en la computadora".

"Hace ya más de 8 meses que con el equipo argentino de Infobae, La Nación y el DiarioAR, estamos relevando a las principales personas de características públicas en la Argentina, es decir, tenemos listas armadas con lo que sería el mundo Macri, lo que sería el mundo Cristina, es decir, de los dos lados de la grieta, que serían diputados, senadores, gobernadores”, agregó.

¿ESTOS BUFETES QUE VOS MENCIONÁS, ESTA FILTRACIÓN DE UN PRIMER BUFETE Y QUE DESPUÉS SE PROLONGA A OTROS BUFETES, ES PORQUE ESTOS ERAN PARTE FUNDAMENTAL PARA EL ARMADO DE SOCIEDADES QUE PERMITÍAN SACAR EL DINERO A ESTOS PARAÍSOS FISCALES?

“Lo que se hace es armar una compañía en un paraíso fiscal que tenga la finalidad de comprar propiedades o hacer negocios de exportación, de importación, de transporte y la cuestión inmobiliaria. Luego abrís una cuenta bancaria y, si abrís una cuenta bancaria en un lugar donde hay pocos controles tributarios, nadie te pregunta de dónde sale el dinero que va ingresando a esa cuenta bancaria".

Añadió, además, que lo mismo pasa con las propiedades, "donde vos abrís una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, que es el destino preferido de los argentinos o Panamá y a nombre de esa compañía comprás propiedades y esa compañía queda afuera del registro tributario".

"La AFIP ni se entera a menos que vos la declares en tu declaración jurada cosa que casi nadie hace. Muy poquitos nos han mostrado los documentos", expresó.

"Hasta ahora, todos dicen, sí, yo lo declaré, no, mi contador se olvidó o no tiene activos. Ese fue el caso de Macri, no tenía activos, por eso no la declaró, que no tengas activos la tenés que declarar igual, si tenés títulos o acciones en el exterior los tenés que declarar independientemente de su valor", subrayó.

¿CUÁNTO HAY DE ILEGAL EN ESTO Y CUÁNTO ESTÁ AHÍ AL BORDE DE LO ILEGAL?

“Es difícil porque cada caso es un mundo y la otra cosa es que en la mayoría de los casos no tenemos acceso a la información de las cuentas bancarias porque eso está en poder de los bancos. Tenemos información sobre las compañías y sobre algunas transacciones que hacen las compañías como comprar propiedades o introducirse en algún negocio específico como puede ser el transporte, importación, exportación, negocios entre países pero esa información la tienen los bancos y la filtración no proviene de los bancos".

Crucianelli mencionó que "sabemos que hay irregularidades muy grandes en las declaraciones juradas que no permiten visualizar el mapa completo societario de alguno de los grupos más importantes de poder económico en la Argentina y es hora de transparentar eso".

"Lo que Pandora Papers está haciendo es justamente transparentar ese proceso y decir no, no tiene 15 empresas, tiene 25, por ponerte un ejemplo genérico”, manifestó.

¿PUEDE SER QUE HAYA GENTE QUE HAYA ACTUADO DE ESA MANERA O HAYA CREADO ALGUNA EMPRESA QUE NO SEA ILEGAL LO QUE HAYA HECHO? ¿PUEDE EXISTIR ESO?

“Crear una compañía en el exterior, comprar propiedades a nombre de esa compañía, tener una cuenta bancaria a nombre de esa compañía no es ilegal, es perfectamente legal. Lo que pasa que la tenés que declarar en tu declaración jurada anual, a los que son sujetos obligados las personas que tienen mucho dinero. El problema es que no están declaradas, te dicen me olvidé o, sí, yo declaré todo, como el caso Mariano Macri. Él dice yo no lo declaré porque no tenía activos, cuando en realidad sabemos que era una empresa que se abrió ligada a una cuenta bancaria para cobrar los dividendos de SOCMA. Está documentado esto".

Además, dijo que "hay una maniobra casi siempre de ocultamiento, son muy pocas las veces en las que vimos todas las cuentas en orden, debidamente presentadas".

"Por ejemplo, el caso de Susana Giménez, ella tenía un departamento en Miami, no lo tenía a nombre de ninguna corporación ni de ninguna empresa offshore sino que a su nombre. Estaba registrado, estaba declarado, así es como se debe hacer y de esa forma no vas a formar parte de ninguna filtración nunca", manifestó.

"Cuando ingresás en el mundo offshore ya entrás en zona de riesgo y los que participan de este negocio saben que son operaciones de riesgo. No es lo mismo invertir afuera que invertir acá, invertir offshore que invertir en un territorio no offshore. Se arriesgan a eso. Si vos vas a comprar propiedades en Miami o a comprarlas en nombre de una sociedad en una isla paradisíaca nadie te pregunta de dónde sacaste el dinero para comprar propiedades en cambio si las propiedades las comprás acá o en Chile o en Uruguay, te preguntan de dónde sacaste el dinero para comprarla y, para mí, tiene que ver con ese ocultamiento, el dinero en negro", aseveró.

"No te olvides que el 40% de nuestra economía está en negro, entonces, todas esas economías en negro que manejan los grandes grupos y los grandes empresarios argentinos ¿a dónde va? va al mundo offshore. El momento es de poner las cuentas en orden, tienen que declarar y tributar", remarcó.

NO TODO AQUEL QUE TIENE UNA CUENTA OFFSHORE COMO MENCIONÁS VOS EN ALGÚN LUGAR COMO PARAÍSO FISCAL, TAL EL CASO QUE DISTE DE SUSANA GIMÉNEZ, TIENE UNA ILEGALIDAD, PERO, LA MAYORÍA, DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN QUE USTEDES HAN HECHO, ES QUE FALTA LA DECLARACIÓN DE LOS MISMOS, DE DÓNDE PROVIENEN ESOS FONDOS.

“No hay certeza de dónde provienen esos fondos porque no están declarados ante la AFIP en su declaración jurada. El caso de Susana Giménez que vos mencionaste ella nunca se valió de una offshore en una isla paradisíaca del Caribe, compró a su nombre, ahora lo vendió, vos podías entrar al registro público de Miami y colocar su nombre y saltaba a su nombre todos los datos catastrales de su propiedad. Eso es lo que no pasa en la Argentina, las propiedades de los argentinos en Miami, que son muchas, no están a nombre de argentinos, están a nombre de empresas creadas en paraísos fiscales por eso están por fuera del ojo de la AFIP, nadie las puede controlar", finalizó.